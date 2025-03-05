05 марта 2025 14:26 «Проблема и боль». Обязательная маркировка ударит по производителям корма для животных 0 0 0 Эксклюзив

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Стоимость влажного корма для домашних животных в 2025 году в России вырастет из-за введения маркировки «Честный знак». Подробности — в материале 360.ru.

Каждая единица влажного корма должна иметь особую маркировку. Об этом в беседе с 360.ru рассказал президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. «Каждая единица выпускаемой в России продукции или ввозимой на территорию России официально должна быть замаркирована специальным датаматриксом. Это такая штука, похожая на QR-код», — рассказал в беседе с 360.ru президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. Производитель регистрирует каждый свой продукт в специальной системе ГИСМ. После он получает определенное количество кодов для каждого артикула. В процессе производства эти коды наносят на упаковку. Затем производитель передает данные о введенных в оборот товарах, то есть о произведенных и маркированных продуктах, в систему. Это первый этап введения маркировки.

С 1 октября 2024 года маркируются сухие корма и ветеринарные препараты, а с 1 марта 2025 года — влажные корма. Собственно говоря, стоимость вот этого Data Matrix — 50 копеек без НДС, с НДС — 60 копеек, но это только стоимость самой марки. Кроме этого, производителям необходимо приобрести соответствующее оборудование, которое наносит эти марки на упаковку, расходные материалы.

Необходимо также нанимать дополнительный персонал, ведь нужны технические специалисты, которые будут следить за правильной работой линии. Также требуются программисты, которые будут заниматься интеграцией программного обеспечения для маркировки и передачи данных.

Интересно Честный знак — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. Честный знак — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара.

Фото: РИА «Новости»

Можно использовать ручное нанесение марок, однако это будет крайне непроизводительно. «Влажные корма — мелкоштучный товар, это банки и особенно паучи — мягкая упаковка — весом 75–100 граммов», — пояснил Дмитриев. На линиях производят десятки тысяч штук таких упаковок в час. Поэтому необходимо оборудование для маркировки, которое будет успевать за работой такой высокопроизводительной линии. «Глупо ставить маркировку, которая будет снижать скорость работы линии. Это потеря производительности труда и колоссальные издержки для производителя», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Сложности для бизнеса Существуют глобальные проблемы с этой маркировкой. Первая связана с тем, что производители могли заказать оборудование, но еще не получили его.

В этом не вина бизнеса, можно, конечно, посетовать, что они должны были три года назад знать, что рано или поздно маркировка наступит, и тогда уже надо было беспокоиться. Ну это как перекладывать с больной головы на здоровую. Нельзя во всем винить бизнес. Кирилл Дмитриев президент Национальной ассоциации зооиндустрии

В такой ситуации, по мнению спикера, нужно принимать непопулярные решения и переносить сроки введения маркировки. Ведь для тех, кто не успел подготовиться, это может стать причиной банкротства, поскольку они не смогут выпускать продукцию. «Вторая проблема — когда оборудование поставлено и даже установлено на заводе, но не настраивается или там что-то не работает», — добавил эксперт. Еще одна сложность заключается в том, что производитель выпускает разные корма по заказу сторонних организаций. Из-за этого упаковка постоянно меняется. «И на каждой этой упаковке нанесение Data Matrix осуществляется в разных местах. Никто не был готов к тому, что нам не дадут выработать старую упаковку, а нанесение Data Matrix не должно закрывать другую информацию, находящуюся на упаковке», — подчеркнул президент Национальной ассоциации зооиндустрии. Конечно, предположил Дмитриев, со временем все эти процессы отработаются, унифицируются. «Но для этого нужны, ну, если не годы, то месяцы», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

Что будет с ценами на корма для животных Когда только обсуждалось введение маркировки, Министерство промышленности и торговли и Центр развития перспективных технологий уверяли бизнес, что стоимость товаров не увеличится более чем на 1% от текущей себестоимости, рассказал Дмитриев. «Такого рода подход вызывает улыбку», — отметил он. По его мнению, вряд ли получится уложиться в 1%, даже если смотреть на средние значения. Эксперт объяснил, что нанесение маркировки, например, на большой мешок с кормом будет не таким затратным, чего нельзя сказать о маленьком пакете с влажным кормом.

Это наша проблема и боль, потому что это самый капризный продукт: мелкоштучный, с высокой производительностью, и стоимость его не такая высокая. Есть случаи, когда пауч может стоить 15–20 рублей. Ну вот здесь уже даже 60 копеек составляют уже серьезный процент. Кирилл Дмитриев президент Национальной ассоциации зооиндустрии

В таком случае подорожание будет явно больше, чем на 1%, уверен Дмитриев. В пресс-службе ЦРПТ (оператор госсистемы маркировки «Честный знак») 360.ru пояснили, что ни в одной из 27 товарных групп маркировка не отразилась на цене. «По оценке НИФИ Минфина, увеличение конечной стоимости за счет внедрения маркировки составляет не более 1% за 6 лет, что значительно ниже уровня инфляции. В ходе эксперимента по маркировке влажных кормов для животных было проведено 55 тестов на различных видах упаковки, используемых производителями кормов. Результаты показали 100% успешность — это подтверждено протоколами», — обратил внимание представитель пресс-службы. Она добавила, что отдельное внимание уделили упаковке типа «пауч» — тесты на устойчивость к внешним воздействиям подтвердили, что коды остаются читаемыми на протяжении всего срока годности товара. В рамках эксперимента протестировали автоматизированный и ручной процесс агрегации на различных форм-факторах. «Оператор неоднократно информировал отрасль о возможных вариантах реализации агрегации на линиях. В системе маркировки уже предусмотрена функция для работы с разными типами упаковки, однако стоит отметить, что агрегация — это отдельный этап, который вводится позже. Если у участников маркировки возникают вопросы по техническим решениям, они всегда могут обратиться к оператору ЦРПТ», — резюмировали в ЦРПТ.