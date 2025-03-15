15 марта 2025 15:05 Прямая дорога в бизнес. Как открыть ИП в 2025 году самым простым способом 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Уход в бизнес и открытие собственного дела достаточно популярны среди россиян. Общее число участников малого предпринимательства к началу 2025 года увеличилось до 4,5 миллиона человек. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) — это самый простой вход в бизнес и способ развития своего дела. О способах регистрации, необходимых документах и положительных сторонах индивидуального предпринимательства узнал 360.ru.

Что такое ИП

Аббревиатура ИП расшифровывается как «индивидуальный предприниматель» — это статус, который присваивается налоговой инспекцией человеку, который решил открыть свое дело. Зарегистрироваться в качестве бизнесмена достаточно просто, а если бизнес не пойдет, то для его закрытия особых усилий прикладывать не надо.

Главная положительная сторона статуса ИП — получение легального статуса бизнесмена. Многие ведут предпринимательскую деятельность в сером секторе, скрывая доходы и переживая, что банк в любой момент может заблокировать счет из-за подозрительных транзакций. У индивидуальных предпринимателей таких переживаний нет.

Фото: РИА «Новости»

Статус ИП значительно расширяет клиентскую базу за счет других представителей малого и среднего бизнеса, частных и государственных организаций. Для них выгоднее работать с ИП: за него не нужно платить страховые взносы и перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц из суммы вознаграждения.

В случае партнерства двух коммерческих организаций каждый рассчитывает и платить налоги за свой счет, кроме того, в договоре можно прописать взаимные санкции за неисполнение условий сделки.

Фото: Медиасток.рф

Еще одним большим и важным плюсом являются налоговые режимы, которыми пользуются индивидуальные предприниматели. Самый известный из них — это так называемая упрощенка, когда ставка на доходы составляет всего 6%. То есть при годовом заработке в один миллион рублей после погашения налогов и страховых взносов на руках останется чистая сумма в 940 тысяч рублей. Кроме того, с прошлого года для впервые зарегистрированных предпринимателей, которые ведут деятельность в сфере производства, науки или социальных услуг, действует программа налоговых каникул, которая дает право предпринимателю в первые два года работы не платить налог на доход.

Кто может стать индивидуальным предпринимателем

Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в России может любой человек старше 18 лет, при условии что он не находится под опекой, попечительством и не имеет ограничений по решению суда.

Не могут стать предпринимателями государственные и муниципальные служащие, военные и сотрудники силовых структур, а также лица с непогашенной судимостью за экономические преступления, финансовые махинации, мошенничества и ведение незаконной предпринимательской деятельности.

Фото: Медиасток.рф

Кроме того, регистрация ИП требует наличия постоянной или временной регистрации в России. Также отказать могут тем, кто в прошлом прошел процедуру банкротства. Важно знать, что для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в области медицины, торговых перевозок или продажи алкоголя требуется лицензирование или специальное разрешение на работу.

Как оформить ИП в 2025 году: пошаговая инструкция

Через МФЦ

Получение статуса индивидуального предпринимателя через МФЦ не самый удобный способ регистрации. Он требует сбора и оформления всех необходимых документов и личного визита в центр госуслуг. Но этот способ подойдет тем, кто не имеет электронной подписи и предпочитает действовать лично.

Фото: РИА «Новости»

Для подачи необходимо подготовить пакет документов. Он включает паспорт с копией первой страницы и страницы с пропиской, оригинал и копию ИНН, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (бланк доступен на сайте Федеральной налоговой службы), квитанцию об уплате государственной пошлины в размере 800 рублей, а также уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, если вы хотите после начала работы платить налоги в 6% от дохода.

Проверьте правильность всех данных в заявлениях перед подачей: из-за ошибок и опечаток в регистрации могут отказать.

Фото: РИА «Новости»

Убедившись, что в бумагах все в порядке, с пакетом документов можно отправляться в МФЦ. После их приема вам выдадут расписку. Все данные в электронном виде получит налоговая служба, которая примет решение о регистрации в течении пяти дней. Уведомление об успешной регистрации поступит по телефону или электронной почте. Также проверить свой статус можно самостоятельно на портале госуслуг или сайте ФНС. После одобрения нужно снова отправиться в МФЦ и забрать готовые документы: лист записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и уведомление о постановке на учет в налоговой инспекции. Эти документы важны для дальнейшей работы, поэтому лучше заранее сделать несколько

копий и на всякий случай сохранить их в электронном виде.

Через «Госуслуги»

Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя через «Госуслуги» — удобный и быстрый способ. Среди главных плюсов можно назвать отсутствие уплаты пошлины, сокращенный до трех дней срок рассмотрения заявки в ФНС и дистанционный способ подачи документов.

Для оформления ИП через «Госуслуги» понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН, а также заранее выбранные коды из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) — виды бизнеса, которыми предприниматель планирует заниматься.

Фото: РИА «Новости»

Важно знать, что лучше сразу вписать не только основной код ОКВЭД, но и дополнительные, которыми бизнесмен планирует заниматься в будущем. Если этого не сделать, то после смены рода деятельности заявку придется подавать заново.

Для подачи документов нужно найти услугу «Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя». После открытия необходимо прикрепить все подготовленные документы, а также заполнить форму регистрации. Часть данных (ФИО, номер паспорта, ИНН) система внесет автоматически, остальное придется самостоятельно, включая коды ОКВЭД.

В этом же заявлении можно выбрать систему налогообложения — упрощенную или обычную. Также важно указать электронную почту и телефон. Для подачи заявления требуется электронная подпись. Оформить ее можно через удостоверяющий центр или воспользоваться услугами банков, которые делают это бесплатно для своих клиентов. После подписания заявление уйдет в налоговую.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Если электронной подписи нет, заявление можно отправить и так, но придется дойти до отдела ФНС, чтобы подписать документы лично. Рассмотрение заявки займет три дня. После одобрения в личном кабинете появятся лист записи ЕГРИП и уведомление о постановке на налоговый учет.

Через банки

Это самый простой способ оформления предпринимательской деятельности. Многие крупные банки предлагают клиентам самую быструю регистрацию ИП без посещения налоговой и бумажной волокиты.

Банки оформляют ИП бесплатно и сразу предлагают открытие расчетного счета, но перед подачей заявки лучше уточнить все детали.

Фото: РИА «Новости»

Заявка подается онлайн с указанием анкетных и паспортных данных, способов контакта, города проживания, кодов ОКВЭД и желаемой системы налогообложения. Некоторые банки сразу предлагают оформить тариф расчетного счета — это не обязательно, но удобно для дальнейшей работы.

Фото: Медиасток.рф

После отправки заявки на связь выйдет менеджер для уточнения деталей. Главный плюс — банк может оформить электронную подпись для подписания заявления и самостоятельно отправит все документы в налоговую инспекцию. Даже если электронной подписи нет, то за подписью к клиенту приедет курьер. Заявки из банков ФНС рассматривает три рабочих дня. После одобрения новый индивидуальный предприниматель получает лист записи ЕГРИП и уведомление о постановке на налоговый учет.

Что делать после регистрации ИП?

После того как вы получили документы для начала предпринимательской деятельности, осталось выполнить несколько важных шагов.

Если в регистрационной заявке не указан номер упрощенной системы налогообложения, то в течение 30 дней произойдет автоматический переход на общую. Налоги там выше, и выгода от ведения ИП теряется.

Фото: РИА «Новости»

Для работы с клиентами и контрагентами лучше открыть отдельный расчетный счет. Тем более что банки предлагают индивидуальным предпринимателям специальные условия, включая бесплатное обслуживание и эквайринг.

Фото: РИА «Новости»

Если деятельность предусматривает торговлю с физическими лицами, то потребуется онлайн-касса. Ее можно зарегистрировать в налоговой или банке. Важно подключить ее к специальному оператору фискальных данных.

Кроме своего бизнеса, также придется вести бухгалтерскую отчетность. Для этого есть специальные программы, но некоторые банки включают такую услугу в работу с расчетным счетом, где можно автоматически подключить списание налогов.