Приоткрыть завесу тайны. В «Мираторге» рассказали, как следят за качеством продукции

Фото: Телеканал «360»

В 2020 году компания «Мираторг» открыла в Домодедове предприятие по производству готовых блюд и напитков. Цель этого проекта заключалась в том, чтобы дать возможность даже самым требовательным и занятым жителям мегаполисов питаться вкусной и полезной едой, приготовленной по домашним рецептам. О том, как на производстве поддерживается и контролируется качество продукции, — в материале 360.ru.

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Секрет в продуктах

Ежедневно завод «Мираторга» выпускает порядка 117 тонн готовой еды — супов, салатов, вторых блюд. Масштабы производства — фабричные, а вот сама еда по вкусу напоминает домашнюю. Секрет очень прост: все дело в ингредиентах и качестве продуктов.

В ассортименте продукции — свыше 230 блюд на любой вкус. Здесь есть и завтраки, и обеды, и ужины, рассказал директор по производству Кирилл Бакулин.

«Нашим конкурентным преимуществом является то, что мы находимся в Московской области, и продукт в кратчайшие сроки попадает на прилавки магазинов», — подчеркнул он.

Традиционные технологии и свое сырье

С начала существования компания сделала ставку на традиционную технологию без использования консервантов, уксуса и лимонной кислоты — только соль, вода и сырье собственного производства. Мясо, колбасы, панировочные сухари и овощи привозят из разных уголков России. Кроме того, при производстве товаров компания использует 90% собственного сырья.

«Мы с уверенностью можем заявить о качестве выпускаемой продукции — так как делаем ее сами. И это не только мясо: например, овощи выращиваем на площадке в Тульской области», — рассказал Бакулин.

Поддержание качества продукции

На производство все ингредиенты приходят в вакуумных пакетах, уже полностью очищенные и помытые. В таком виде сырье поступает на нарезку. Делается это для того, чтобы исключить посторонний контакт.

Во всей структуре «Мираторга» работает прозрачная система. Именно с ее помощью сотрудники могут отследить путь сырья, из которого произвели продукцию и передали потребителю, отметила руководитель отдела качества Алеся Попова.

«Предприятия компании сертифицированы согласно требованиям международных стандартов по пищевой безопасности и качеству, экологической и промышленной безопасности, продукция компании сертифицирована по требованиям Халяль», — добавила она.

Все процессы — от дозировки ингредиентов до упаковки — поручили машинам. Разумеется, в целях безопасности: так можно исключить попадание в продукт микроорганизмов и любой «человеческий фактор».

Ежегодно компания инвестирует порядка 12 миллионов на поддержание качества продукции. Из них девять вкладывают в лабораторный контроль, еще 2,8 — на поддержание системы менеджмента безопасности пищевой продукции, отметила завлаборатории Екатерина Самойленко.

«Наши предприятия регулярно проходят проверки надзорных органов. Также ежегодно наши потенциальные и действующие клиенты проводят аудиты», — добавила она.

пресс-служба «Мираторг»
Фото: пресс-служба «Мираторг»
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пресс-служба «Мираторг»
Фото: пресс-служба «Мираторг»
2/4
пресс-служба «Мираторг»
Фото: пресс-служба «Мираторг»
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пресс-служба «Мираторг»
Фото: пресс-служба «Мираторг»
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Двойной контроль

Дозируется сырье отдельно — вне зависимости от блюда. Взвешивается тоже отдельно — в несколько этапов, чтобы избежать недовеса. В цехах есть даже металлодетектор. Он проверяет продукт на наличие металлов либо посторонних предметов — чтобы в блюде точно не было ничего лишнего. Специалисты по качеству ежедневно проверяют работоспособность всего оборудования.

«Мы с уверенностью можем сказать, что продукция с посторонними включениями будет отбракована. Товары, которые выходят в продажу, абсолютно безопасны для потребителя», — заверила Попова.

Продлить срок годности

Еще одним ноу-хау «Мираторга» является специальный тоннель бережной пастеризации продукции. Он позволяет плавно нагревать продукт до 90 градусов, а также плавно охлаждать до +2 градусов. Это приспособление — не только пастеризатор, он доделывает продукт.

«Тем самым мы снижаем бактериальную нагрузку на продукцию и продлеваем срок годности без добавления консервантов», — пояснил Бакулин.

Кстати, технология бережной пастеризации для «Мираторга» не является чем-то новым. Компания применяет ее уже давно. Однако если раньше этот процесс происходил в отдельных камерах, теперь это целый тоннель.

Ежедневные исследования

Перед тем как оказаться в нем, продукция проходит производственный контроль по всем контрольным точкам, а уже после пастеризации попадает на второй — лабораторный и органолептический. Для того чтобы поддерживать качество продукции на высоком уровне, компания сотрудничает с тремя аккредитованными государственными лабораториями, а также проводит исследования в производственной лицензированной аттестованной лаборатории, отметила Самойленко.

«Наша лаборатория использует около 200 различных методик проведения испытаний. Ежедневно мы проводим более 100 исследований, результаты которых позволяют нам быть уверенными в высоком качестве и безопасности производимого продукта», — пояснила она.

Только в 2024-м году на подмосковном предприятии провели 75 исследований воздуха, 136 — воды, еще 1340 исследований провели по смывам. Сотрудники лаборатории протестировали более двух тысяч образцов сырья и 650 образцов готовой продукции.

Библиотека образцов

Одним из важнейших инструментов для контроля за качеством пищевой безопасности продукции является библиотека контрольных образцов.

«В течение срока годности мы собираем и храним образцы от всех производимых партий на фабрике. Наибольшая польза от библиотеки — это возможность проверки достоверности информации в случае получения обратной связи на продукцию», — пояснила руководитель службы качества.

Работа рядом с домом

Помимо модернизации производства «Мираторг» старается  создавать новые рабочие места в Подмосковье, улучшать условия труда. К примеру, компания инвестирует в обучение сотрудников. У бренда есть собственная академия с большим спектром должностей, отметил Бакулин.

«Также мы сотрудничаем с вузами, колледжами, приглашаем на стажировку. Политика компании — развивать собственный резерв», — подчеркнул директор по производству.

В процессе работы компания отмечает, какую существенную поддержку оказывает производителям правительство Московской области.

Уже скоро на продукции «Мираторга» появится наклейка «Двойной контроль качества». Чтобы потребитель был уверен: вот она, еда, которой можно доверять.

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Приоткрыть завесу тайны. В «Мираторге» рассказали, как следят за качеством продукции

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