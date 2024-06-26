Приоткрыть завесу тайны. В «Мираторге» рассказали, как следят за качеством продукции

В 2020 году компания «Мираторг» открыла в Домодедове предприятие по производству готовых блюд и напитков. Цель этого проекта заключалась в том, чтобы дать возможность даже самым требовательным и занятым жителям мегаполисов питаться вкусной и полезной едой, приготовленной по домашним рецептам. О том, как на производстве поддерживается и контролируется качество продукции, — в материале 360.ru.

Секрет в продуктах

Ежедневно завод «Мираторга» выпускает порядка 117 тонн готовой еды — супов, салатов, вторых блюд. Масштабы производства — фабричные, а вот сама еда по вкусу напоминает домашнюю. Секрет очень прост: все дело в ингредиентах и качестве продуктов.

В ассортименте продукции — свыше 230 блюд на любой вкус. Здесь есть и завтраки, и обеды, и ужины, рассказал директор по производству Кирилл Бакулин.

«Нашим конкурентным преимуществом является то, что мы находимся в Московской области, и продукт в кратчайшие сроки попадает на прилавки магазинов», — подчеркнул он.

Традиционные технологии и свое сырье

С начала существования компания сделала ставку на традиционную технологию без использования консервантов, уксуса и лимонной кислоты — только соль, вода и сырье собственного производства. Мясо, колбасы, панировочные сухари и овощи привозят из разных уголков России. Кроме того, при производстве товаров компания использует 90% собственного сырья.

«Мы с уверенностью можем заявить о качестве выпускаемой продукции — так как делаем ее сами. И это не только мясо: например, овощи выращиваем на площадке в Тульской области», — рассказал Бакулин.

Поддержание качества продукции

На производство все ингредиенты приходят в вакуумных пакетах, уже полностью очищенные и помытые. В таком виде сырье поступает на нарезку. Делается это для того, чтобы исключить посторонний контакт.

Во всей структуре «Мираторга» работает прозрачная система. Именно с ее помощью сотрудники могут отследить путь сырья, из которого произвели продукцию и передали потребителю, отметила руководитель отдела качества Алеся Попова.

«Предприятия компании сертифицированы согласно требованиям международных стандартов по пищевой безопасности и качеству, экологической и промышленной безопасности, продукция компании сертифицирована по требованиям Халяль», — добавила она.

Все процессы — от дозировки ингредиентов до упаковки — поручили машинам. Разумеется, в целях безопасности: так можно исключить попадание в продукт микроорганизмов и любой «человеческий фактор».

Ежегодно компания инвестирует порядка 12 миллионов на поддержание качества продукции. Из них девять вкладывают в лабораторный контроль, еще 2,8 — на поддержание системы менеджмента безопасности пищевой продукции, отметила завлаборатории Екатерина Самойленко.

«Наши предприятия регулярно проходят проверки надзорных органов. Также ежегодно наши потенциальные и действующие клиенты проводят аудиты», — добавила она.