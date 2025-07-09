Пригласил рабочих незадолго до смерти. В квартире Старовойта в Петербурге идет ремонт
Квартира экс-министра транспорта России Романа Старовойта, который покончил с собой, расположена в престижном жилом комплексе в Санкт-Петербурге. Из окон открывается вид на Неву. Сейчас квартире идет ремонт. Подробности — в материале 360.ru.
Квартира, принадлежавшая семье Старовойта, находится на Малоохтинском проспекте, сообщил источник в правоохранительных органах РИА «Новости».
Консьерж в доме рассказала корреспонденту агентства, что бывший министр транспорта иногда приходил сюда.
«Сейчас в квартире идет ремонт… Недавно начали (ремонт — прим. ред.), месяц-два назад», — рассказала она.
Возле дверей квартиры на восьмом этаже теперь заметны следы строительной пыли.
В 2021 году, когда Старовойт был губернатором Курской области, в его декларации о доходах значилась квартира площадью 165,1 квадратного метра. Эта недвижимость принадлежала его бывшей супруге и двум несовершеннолетним детям. Тогда же он сообщил о разводе.
На одном из сайтов недвижимости выставлена похожая трехкомнатная квартира на 11-м этаже с такой же площадью, как у вас. Цена — 47 миллионов рублей. Из окон открывается великолепный панорамный вид на Неву, по которой проходят катера, яхты и пароходы.
Кроме того, можно увидеть мост Петра Великого, Смольный собор, Спас на Крови, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость и другие архитектурные памятники. Жилой комплекс «Большой Дом на Неве» построили в 2003 году. В доме есть презентабельный холл, консьерж, видеонаблюдение и подземный паркинг.
В понедельник Старовойт покинул пост министра транспорта. Он руководил Минтрансом России с мая 2024 года. Позже в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что тело Старовойта нашли в Одинцовском округе Подмосковья. Основной версией остается самоубийство.
Ранее в сети появилась информация о стоимости имущества бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. В списке его активов — автомобили, элитная недвижимость и участок с особняком. Их общая оценочная стоимость составляет около 1 млрд рублей.