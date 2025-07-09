Пригласил рабочих незадолго до смерти. В квартире Старовойта в Петербурге идет ремонт

Квартира экс-министра транспорта России Романа Старовойта, который покончил с собой, расположена в престижном жилом комплексе в Санкт-Петербурге. Из окон открывается вид на Неву. Сейчас квартире идет ремонт. Подробности — в материале 360.ru.

Квартира, принадлежавшая семье Старовойта, находится на Малоохтинском проспекте, сообщил источник в правоохранительных органах РИА «Новости».

Консьерж в доме рассказала корреспонденту агентства, что бывший министр транспорта иногда приходил сюда.

«Сейчас в квартире идет ремонт… Недавно начали (ремонт — прим. ред.), месяц-два назад», — рассказала она.

Возле дверей квартиры на восьмом этаже теперь заметны следы строительной пыли.

В 2021 году, когда Старовойт был губернатором Курской области, в его декларации о доходах значилась квартира площадью 165,1 квадратного метра. Эта недвижимость принадлежала его бывшей супруге и двум несовершеннолетним детям. Тогда же он сообщил о разводе.

На одном из сайтов недвижимости выставлена похожая трехкомнатная квартира на 11-м этаже с такой же площадью, как у вас. Цена — 47 миллионов рублей. Из окон открывается великолепный панорамный вид на Неву, по которой проходят катера, яхты и пароходы.