Уже 14 декабря в Доме Пашкова состоится одно из самых ожидаемых ИТ-событий года — вручение Премии Рунета -2025. Премия проводится Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) уже 22 года подряд и направлена на поощрение лидеров ИТ-отрасли за значительный вклад в развитие отечественных технологий и повышение благосостояния общества.

Принять участие в конкурсном отборе смогут организации, ИТ-решения и проекты, которые способствуют развитию российского сегмента сети Интернет.

Прием заявок открыт на официальном сайте Премии до 20 ноября 2025 г.

В этом году тема Премии — «Код мечты».

«Великие достижения начинаются с большой мечты и правильной основы, „кода“. ИТ-сообщество — архитектор будущего, а наши передовые проекты — доказательство того, что любую мечту возможно реализовать», — рассказывает генеральный директор РАЭК Дмитрий Гуляев.

В рамках обновленной Премии появятся новые номинации для бизнеса, соответствующие современным трендам и вызовам цифровой трансформации, такие как: «Российский код», «Электронная коммерция», «Креативные индустрии», «Журналистский проект в ИТ», «Блогерский проект в ИТ», «Облачное решение года», «Цифровое наследие» и другие.

Полный список номинаций доступен на сайте Премии. В этом году большое внимание будет уделено детской безопасности в Интернете.

Отдельный трек — премия «Дети в Рунете», учрежденная Альянсом по защите детей в цифровой среде.

Это первый в России масштабный трек, посвященный созданию безопасного цифрового пространства для детей и молодежи. Его цель — объединить усилия для продвижения позитивных изменений в онлайн-среде.

В рамках премии будут номинированы проекты детей, родителей и учителей, которые вносят вклад в повышение уровня цифровой грамотности и противостояния вызовам Рунета.