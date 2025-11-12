«Премия Рунета» — более 20 лет цифровой истории страны: дан старт приему заявок
Уже 14 декабря в Доме Пашкова состоится одно из самых ожидаемых ИТ-событий года — вручение Премии Рунета -2025. Премия проводится Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) уже 22 года подряд и направлена на поощрение лидеров ИТ-отрасли за значительный вклад в развитие отечественных технологий и повышение благосостояния общества.
Принять участие в конкурсном отборе смогут организации, ИТ-решения и проекты, которые способствуют развитию российского сегмента сети Интернет.
Прием заявок открыт на официальном сайте Премии до 20 ноября 2025 г.
В этом году тема Премии — «Код мечты».
«Великие достижения начинаются с большой мечты и правильной основы, „кода“. ИТ-сообщество — архитектор будущего, а наши передовые проекты — доказательство того, что любую мечту возможно реализовать», — рассказывает генеральный директор РАЭК Дмитрий Гуляев.
В рамках обновленной Премии появятся новые номинации для бизнеса, соответствующие современным трендам и вызовам цифровой трансформации, такие как: «Российский код», «Электронная коммерция», «Креативные индустрии», «Журналистский проект в ИТ», «Блогерский проект в ИТ», «Облачное решение года», «Цифровое наследие» и другие.
Полный список номинаций доступен на сайте Премии. В этом году большое внимание будет уделено детской безопасности в Интернете.
Отдельный трек — премия «Дети в Рунете», учрежденная Альянсом по защите детей в цифровой среде.
Это первый в России масштабный трек, посвященный созданию безопасного цифрового пространства для детей и молодежи. Его цель — объединить усилия для продвижения позитивных изменений в онлайн-среде.
В рамках премии будут номинированы проекты детей, родителей и учителей, которые вносят вклад в повышение уровня цифровой грамотности и противостояния вызовам Рунета.
Кроме того, в рамках Премии Рунета Координационным центром доменов .RU/.РФ учреждена специальная номинация «Интернет на родном языке», приуроченная к 15-летию национального кириллического домена .РФ. В 2025 году в зоне .РФ появилась возможность регистрировать доменные имена с использованием символов 17 государственных языков республик России — шаг, который открывает новые горизонты для развития мультиязычного интернета.
К участию в номинации приглашаются проекты, которые способствуют сохранению и развитию языков народов России в цифровом пространстве, делают интернет ближе и доступнее для всех, создают контент на национальных языках и укрепляют культурное многообразие нашей страны.
Впервые в истории Премии пройдет ИТ-бал с живым оркестром и профессиональными артистами. Организаторы Премии решили поддержать традицию проведения русских балов, добавив элементы цифровых технологий.
На полях церемонии награждения также состоится выставка и благотворительный аукцион картин, созданных по мотивам деловых сессий Российского Интернет Форума-2025. Участники Премии смогут приобрести понравившиеся работы. Вырученные от продажи средства пойдут на развитие талантливой молодежи в ИТ.
В рамках мероприятия также пройдет запуск Женского клуба и пресс-конференция РАЭК. Генеральным информационным партнером «Премии Рунета — 2025» выступит ИД «Коммерсантъ».