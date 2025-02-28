28 февраля 2025 18:07 Предпочли «Сектор Газа». В Воронеже отказались ставить памятник нерожденным детям Жители Воронежа предложили памятник нерожденному ребенку, но власти отказали 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Воронежская область

В Воронеже инициативная группа предложила властям за свой счет установить памятник нерожденному ребенку как символ опасности абортов и место для скорби женщин, потерявших детей по естественным причинам. Но в ходе рассмотрения заявки городская комиссия по культурному наследию выбрала проект в честь лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя.

К идее о памятнике отнеслись предвзято сразу Автор идеи Дмитрий Абрамов рассказал 360.ru, что заседание прошло еще в декабре, к идее памятника нерожденному ребенку подавляющее большинство членов комиссии отнеслось предвзято. «Когда мы озвучили свою идею, то по поведению членов комиссии стало понятно, что они сделают все, чтобы памятник не стоял», — заявил он.

Собеседник 360.ru пояснил, что, когда выступали авторы идеи памятника лидеру «Сектора Газа», их внимательно слушали и не перебивали. Речь о предложении монумента, посвященного нерожденным детям, комиссия восприняла в штыки.

Поднялся галдеж: «Что это такое? Что за ужас? Вы что, хотите вызвать чувство вины у тех, кто убил своего ребенка?» Но мы этого и хотели, а также чтобы появилось место памяти для тех, кто потерял ребенка по естественным причинам. Таких тоже немало. Дмитрий Абрамов

Общественник добавил, что вместе с входящим в члены комиссии представителем епархии и еще одним участником обсуждения пытался объяснить, что песни группы «Сектор Газа» пропагандируют наркоманию, алкоголизм, аборты и в целом аморальный образ жизни.

Фото: 360.ru

Но большинство членов комиссии все аргументы проигнорировали, даже несмотря на то, что общественники привели цитаты из песен коллектива.

Нас выпроводили. <…> Поэтому у нас в стране такое количество абортов — такое отношение со стороны местных чиновников. Федеральное правительство говорит, что надо бороться за демографию, а на местах борются за аборты. Дмитрий Абрамов

Абрамов добавил, что попросил власти города предоставить площадку для установки памятника у Покровского собора. Общественник подчеркнул, что инициативная группа даже предложила благоустроить участок за свой счет. Но разрешение они так и не получили.

«Здесь видно, что идет борьба с самой идеей, а не в бюджете проблемы. Мы сказали, что сами заплатим, поставим, только дайте разрешение, но разрешение не дают», — подытожил автор инициативы.

Фото: 360.ru

Никаких денег у государства на памятник не просили Автор памятника скульптор Лейла Фролова заявила, что члены комиссии назвали памятник слишком мрачным и инициативе хода не дали, хотя авторы не просили денег из бюджета. «Это полностью наша инициатива. Мы денег от государства не просим. Все делаем за свой счет. Я вообще работала бесплатно», — рассказала она. Фролова добавила, что в защиту памятника на заседании сначала выступил ее коллега, но, когда узнал, что лепить будет не он и все идет на добровольных началах, резко поменял позицию и начал кричать, что это ужас.

«Пока нам не дали и кусочка земли, чтобы мы могли это в городе поставить, но не на отшибе, а чтобы люди видели», — добавила автор памятника.

В пресс-службе администрации Воронежа 360.ru подтвердили участие инициативной группы по установке памятника нерожденным детям в заседании комиссии по культурному наследию в конце прошлого года. «Предложение одобрили члены комиссии, однако заявителям рекомендовали проработать визуальный вид планируемого объекта, а также место возможной установки, после чего повторно обратиться в комиссию», — заявили в пресс-службе. А администрации добавили, что никаких новых обращений от инициативной группы не получали.