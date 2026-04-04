04 апреля 2026 12:43 Праздник иконы Божией Матери «Изборская»: что строго-настрого запрещено делать 4 апреля

Священники

История

Приметы

День матери

Праздник иконы Божией Матери «Изборская» — это день памяти чудотворного образа, связанного с историей города Изборска и чудесным заступничеством Богородицы в XVII веке. В народном календаре этот день известен как Василий Теплый (в честь священномученика Василия Анкирского). Что можно и нельзя делать 4 апреля, история и традиции праздника — в материале 360.ru.



История праздника иконы Божией Матери «Изборская» Русская православная церковь 4 апреля отмечает день иконы Божией Матери «Изборская». По благословению архиепископа Псковского и Изборского Арсения местные празднования проходят в Никольском соборе Изборска. В рамках праздника служат молебны, освящают воду, совершают крестный ход по стенам города и освящают Изборск. Перед Изборской иконой Божией Матери верующие возносят молитвы в сложных жизненных обстоятельствах, прося защиты от всякого зла и врагов, а также о здоровье и благополучии для себя и своих близких. Икона известна также как «пядничная» из-за своих пропорций: ее ширина соответствует старинной русской мере длины — пяди (примерно четыре вершка).

Фото: РИА «Новости»

Прославление иконы произошло в 1657 году, когда Изборск подвергся осаде иноземных захватчиков. Во время молитвы перед иконой благочестивая вдова Евдокия и ее дочь Фотиния увидели знамение — из очей Богородицы потекли слезы. Евдокия рассказала об этом священнику Никольского храма, и икону перенесли в Никольский собор на территории Изборской крепости. По распоряжению архиепископа Псковского и Изборского Макария перед чудотворным образом в течение 40 дней совершались молебны. После этого Изборск избавился от вражеского нашествия. Спустя несколько лет по благословению архиепископа Арсения установили ежегодное празднование в честь иконы 4 апреля (по старому стилю — 22 марта).

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Значение иконы и молитвы перед ней Икона «Изборская» почитается как защитница западных рубежей России. Перед ней молятся: об исцелении душевных и телесных недугов;

об избавлении от нашествия иноплеменных, зла, врагов;

о защите от страха и трепета, распрей и мятежей, о даровании тишины и мира. В день праздника в храмах и монастырях могут совершаться службы с акафистом. Священники освящают воду, совершают крестный ход по стенам города и освящают его.

Фото: РИА «Новости»

Молитвы, которые читают перед иконой «Изборская»: «О Всесвятая Владычице, молимся Твоему благосердию, щедроты Твоя прияти людем Твоим и достоянию Твоему, буди молитвенница к рождшемуся из Тебе Богу нашему, да поможет нам, конечно погибающим, да измет ны от напастей находящих». «Заступнице христианом усердная и Предстательнице граду нашему Изборску непостыдная, не презри моления нас, грешных, якоже иногда от Твоего честнаго образа слезы источила еси из обою очию, молящися прилежно, но предвари, яко Благая, на помощь нашу, верно к Тебе припадающих, услыши наша моления, Богородице, избави нас от нахождения поганых, от всякаго зла, ускори же на молитву нашу и потщися на умоление, заступающи присно, Богородице, чтущих Тя и вопиющих Ти: радуйся, Дево, христианом похвало».

Фото: Медиасток.рф

Где находится икона Изначально икона находилась в Никольском соборе города Изборска. В настоящее время в иконостасе главного придела по левую сторону царских врат расположена копия образа. Исторические сведения об иконе сохранились не полностью, и ее статус как чудотворного образа остается предметом веры.

Фото: РИА «Новости»

Что можно делать в день иконы Божией Матери «Изборская» Молиться. К иконе обращаются с молитвами о защите от врагов, исцелении, прекращении военных конфликтов, благополучии в жизни, здоровье близких. В день празднования перед иконой совершаются службы с акафистом.

Испекать калачи. В Васильев день хозяйки пекли небольшие круглые калачики, напоминающие весеннее солнце. Ими угощали родных, соседей, друзей и раздавали нищим — считалось, что это привлекает в дом тепло и благополучие.

Наводить порядок в доме. Весна ассоциировалась с обновлением, поэтому в Васильев день наводили чистоту в жилище, готовясь к встрече больших весенних праздников.

Выходить на улицу, наслаждаться первым теплом. Народ верил, что с 4 апреля весна окончательно вступает в свои права.

Проявлять милосердие. Можно кормить перелетных птиц или помогать нуждающимся.

Фото: Monika Skolimowska/dpa / www.globallookpress.com

Что нельзя делать Сквернословить, браниться, ругаться, сплетничать, обсуждать кого-либо за спиной, испытывать зависть и злобу. День рекомендуется провести в покое и равновесии, чтобы защитить душу от негативных воздействий.

Употреблять алкоголь, злоупотреблять курением и табаком.

Выносить из дома мусор — это может привлечь беду.

Сушить постельное белье на улице — по поверью, в него может вселиться нечистая сила.

Заниматься рукоделием, особенно шитьем — работа может оказаться испорченной.

Просить у кого-то муку — это может привести к большой ссоре.

Употреблять в пищу мясо, молоко, яйца и другие непостные продукты (в период Великого поста).

Фото: Медиасток.рф

Громко разговаривать, смеяться, кричать, общаться на повышенных тонах — чтобы не привлечь внимание негативных сил.

Рассказывать о своих планах, идеях, целях, желаниях — считалось, что они окажутся пустыми и неосуществимыми.

Подметать пол и убираться на территории дома — это может проложить «чистую дорожку» для прихода несчастья.

Есть хлеб, приступая к нему с горбушки — это сулило болезни в семье.

Заниматься несколькими делами одновременно — считалось, что ни одно из них не будет доведено до конца.

Венчаться, регистрировать брак.

Отказывать просящим в помощи, игнорировать подачу милостыни.

Фото: Jan Woitas/ZB / www.globallookpress.com

Василий Теплый: история праздника Василий Анкирский жил в IV веке, когда христианский мир переживал один из самых острых кризисов. Будущий святой служил пресвитером в Анкире Галатийской на территории современной Турции. В этот период широкое распространение получило арианство — учение, сторонники которого отвергали единосущие Сына Божия и Бога Отца. Число сторонников Ария росло как среди церковнослужителей, так и среди представителей власти. Для церкви ситуация была не просто расхождением в толкованиях, а ударом по самому пониманию Святой Троицы. Василий стал одним из тех, кто открыто выступил против ереси и призывал паству твердо держаться православной веры, за что местный арианский собор лишил его священнического сана.

Фото: Медиасток.рф

Однако позднее, на Палестинском соборе, где присутствовали 230 епископов, его восстановили. Василий не стал после этого осторожнее, а продолжил проповедовать, обличать лжеучение, несмотря на растущее давление со стороны властей. Ситуация ухудшилась после прихода к власти императора Юлиана, вошедшего в историю как Юлиан Отступник. В 361 году он начал курс на возрождение язычества и ужесточил гонения на христиан.

Интересно Василий Анкирский отказался приносить жертвы языческим богам и продолжил проповедь. Его обвинили в преступлении против государства, подвергли мучительным пыткам и заключили в темницу. Но даже в заточении он не отступил от своей веры.

Когда Юлиан прибыл в Анкиру, Василий предстал перед ним на суде и не только исповедал Христа, но и обличил самого императора в отступничестве. За это его приговорили к еще более жестоким пыткам. В результате он скончался.

Фото: РИА «Новости»

Традиции народного праздника На Руси для крестьян начало апреля было временем ощутимого перелома в погоде, снег таял, звенела капель, солнце заметно прибавляло силу, отсюда и названия праздника — Василий Теплый, Василий Солнечник, Василий Капельник. Одной из главных традиций дня была особая выпечка. На рассвете хозяйки пекли небольшие калачи в форме солнца — по одному для каждого члена семьи и еще несколько для угощения. Свою порцию следовало съесть полностью, а крошки отдать птицам. Согласно поверьям, такая пища помогала сохранить здоровье и прибавляла сил. Оставшуюся часть выпечки раздавали нищим, угощали родственников, соседей и знакомых. Считалось, что чем щедрее человек на Василия Теплого, тем удачнее для него сложится год.

Фото: РИА «Новости»

После трапезы верующие отправлялись в храм, ставили свечи, обращались к священномученику Василию Анкирскому с молитвами о помощи в воспитании детей, просили здоровья для близких, душевной стойкости и поддержки в трудных обстоятельствах. Также в этот день было принято проводить ревизию обуви после зимы. Все, что еще можно было привести в порядок, чинили и латали, а пришедшее в негодность выбрасывали. Причем старую обувь следовало выносить из дома носками вперед, чтобы вместе с нею из дома ушли накопившиеся неприятности. Если в семье собирались строить дом, баню, сарай или загон для скота, на Василия Теплого следовало обойти участок, внимательно изучить, как по двору бегут талые воды. Место, куда стекались ручьи, считалось неподходящим. Крестьяне понимали, что там, где весной подолгу держится влага, строение быстро отсыреет и придет в негодность.

Фото: Медиасток.рф

Народные приметы на 4 апреля На Василия Теплого крестьяне внимательно наблюдали за природой, чтобы определить, какой погоды ожидать в ближайшие недели, урожайным ли будет год. солнце на рассвете поднимается в красных кругах — к плодородному лету и хорошему урожаю;

облака отливают синевой — к скорому потеплению и дождю;

снег быстрее тает с северной стороны муравейника — лето будет долгим и жарким, с южной — к прохладному лету;

звонкая капель и яркое солнце — окончательный поворот к весне.