Сегодня 16:50 Правовая грамотность растет? Почему россияне все чаще оформляют брачные договоры ФНП: 5 регионов России стали лидерами спроса на брачные договоры 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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За последние годы в России наблюдается устойчивый рост популярности брачных договоров. В начале 2020-х их заключали не более 5% пар, в 2025 году — около 10%. Услуга становится все более востребованной, и семьи ее используют. Однако в 2026-м резких изменений в статистике не наблюдается. Подробности — в материале 360.ru.

Статистика по брачным договорам По данным Федеральной нотариальной палаты (ФНП), которые появились в распоряжении 360.ru, в 2025 году российские нотариусы удостоверили 101,3 тысячи брачных договоров. По сравнению с предыдущим годом статистика существенно не изменилась. Традиционно лидерами по спросу на контракты являются Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Интересно Брачный договор позволяет супругам урегулировать имущественные отношения и распределить недвижимость, вклады, автомобили, бизнес-активы и многое другое.

Фото: РИА «Новости»

В документе можно прописать, что приобретенное в браке имущество является личной собственностью мужа или жены, или установить режим долевой собственности. Другой вариант — предусмотреть различный режим на разные виды имущества.

Такой документ могут заключить не только действующие супруги, но и те, кто только собирается создать семью. Единственный нюанс — действовать он начнет с момента официальной регистрации брака. Случаи, когда в нотариальную контору приходят пары, только планирующие пожениться, нередки. Один из доводов — существенная разница в доходах и имущественном положении будущих супругов. ФНП

Кто чаще всего заключает брачный договор Зачастую к нотариусу за оформлением брачного договора обращаются супруги, ведущие предпринимательскую деятельность. С одной стороны, такой документ помогает сохранить бизнес. «В брачном договоре можно, например, прописать, что компания в любом случае остается личной собственностью владельца, даже если дело выстраивалось и развивалось в период брака», — заявили в ФНП. Брачный договор помогает семье предпринимателя избежать серьезных неприятностей, если что-то в бизнесе пойдет не так. Непогашенные долговые обязательства могут привести к возбуждению процедуры банкротства. И взыскание могут обратить на квартиру, купленную в браке, или на совместные банковские вклады. Защитить близких бизнесмена от потерь можно, изменив в брачном договоре формат собственности с совместного на раздельный.

Фото: РИА «Новости»

Что говорит закон Несмотря на широкие возможности брачного договора, его форма и содержание строго регламентируются законом. Прежде всего такой документ требует обязательного нотариального удостоверения. Устные договоренности или бумага, подписанная супругами на кухне, никакой юридической силы не имеют.

Перед удостоверением документа нотариус обязательно лично беседует с супругами, чтобы выяснить, чего они действительно хотят, и разъясняет все детали и последствия нотариального действия. ФНП

Порой в таких беседах нотариусам приходится развеивать самые разнообразные мифы. Так, многие считают, что брачный договор начинает работать лишь после развода, но это не так. Документ регулирует имущественные отношения как в период брака, так и после его расторжения.