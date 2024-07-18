Сегодня 22:25 Право на жизнь. Эвтаназию домашних животных одобрили только в случае опасности для человека Журналист Малашенко: запрет эвтаназии приводит к нелегальному истреблению собак 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Бурятские зоозащитники потребовали отменить норму закона, позволяющую усыплять домашних животных, если их хозяев не нашли после отлова. Конституционный суд пояснил, что усыплять можно только тех питомцев, которые угрожают жизни людей. Но в этом случае запрет легальной эвтаназии приводит к нелегальному истреблению собак. О проблеме в своей авторской колонке порассуждала ведущая 360.ru Екатерина Малашенко.

Далее — ее прямая речь Группа зоозащитников в Бурятии обратилась в республиканский Верховный суд с просьбой признать недействительными несколько положений из закона по обращению с домашними животными. В частности, речь шла о норме, которая позволяет усыплять питомцев на 31-й день после отлова, если хозяева не нашлись. Но, как заявили в Конституционном суде, эвтаназия возможна только в случае опасности для человека. Верховный суд Бурятии направил запрос в Конституционный суд Там пояснили, что ни загруженность приютов, ни дефицит бюджета не могут быть основаниями для умерщвления животных. Как минимум потому, что это противоречит принципам гуманизма, прописанным в Конституции. Поэтому собственные правила регионы вводить не могут. И убивать, например, бродячих собак можно, только если они представляют угрозу для человека.

Наличие бездомных собак всегда вызывало в обществе негодование Это и угроза распространения заболеваний — бешенства в первую очередь, и антисанитария — во дворах, например, где подкармливают животных, и шум, и, конечно, нападения на людей. Вот только способа решить проблему до сих пор не найдено. Одни требуют отстрела, не дожидаясь очередного проявления агрессии по отношению к детям или старикам, а другие — жалеют, подкармливают и пристраивают по мере возможности.

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В нашей стране действует Федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными». Кроме того, каждый регион разрабатывает собственную программу надзора за ними. Приюты — это дорого. Поэтому в большинстве случаев эти программы основаны на ОСВВ ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на улицы населенных пунктов. В идеале все бездомные собаки вакцинированы, стерилизованы и живут на улице, не представляя угрозы для человека, а из-за невозможности размножаться со временем их не остается вовсе. Но это только на бумаге. ОСВВ фактически узаконивает бездомность. Власти, на первый взгляд, убивают сразу несколько зайцев: и с собаками разобрались, и на приютах сэкономили, и зоозащитники не возмущаются. Однако стерилизация не гарантирует, что собака не будет агрессивной. В некоторых случаях как раз наоборот — из-за гормонального сбоя. Также остается эпидемическая угроза. Шум и грязь никуда не деваются. Да и популяция меньше не становится.

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При самой масштабной попытке внедрения ОСВВ в 2000-х годах в Москве удалось стерилизовать только 25% бродячих собак, а за счет оставшихся популяция не то что не уменьшилась, а выросла в разы. Эксперимент закончился провалом, но программа осталась, и ситуация с годами стала еще острее. Тогда в некоторых регионах власти стали принимать более радикальные меры Например, усыплять, как в Бурятии. Меру официально закрепили в законе. За что и зацепились зоозащитники. В других регионах протестов побоялись и в законах решили ничего не писать. А проблему решать скрытно. Собак просто-напросто травят, а уменьшение популяции выдают за результат применения ОСВВ. Тем более реальную эффективность метода посчитать практически невозможно. Получается, запрет легальной эвтаназии приводит к нелегальному истреблению собак. Жертвами в данном случае могут стать и домашние питомцы, которые случайно оказались на улице. И ответственность за их гибель нести некому. Очевидно, что законодательство нужно менять. Но как обезопасить людей без вреда для животных?