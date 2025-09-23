Сегодня 14:54 Право на отдых и выгорание. Почему общество перестало осуждать инфантильных родителей 0 0 0 Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com Эксклюзив

Едва в Таиланде нашли россиянку, бросившую ребенка в хостеле, как она снова пропала. Вышла на улицу и пошла по своим делам. Теперь, по данным знакомых, девушку вновь нашли. Кто-то говорит, что история Эрики Владыко — пример тяжелой душевной болезни. Но, кажется, перед нами пример другой болезни, более страшной и угрожающей всему обществу, — социального инфантилизма.

Тип нового человека Пока я вчера варила себе кофе и собиралась писать поучительную колонку по мотивам недельных розысков российской эмигрантки Эрики Владыко, она пропала во второй раз. Девушка, которую неделю искали и считали мертвой, потому что она оставила в отеле четырехлетнюю дочь, нашлась в Таиланде: там она жила в хостеле. Участвовавшие в поисках волонтеры и правозащитники сообщали, что Эрику выдали работники хостела: на четвертый день ее проживания тайцы опознали в европейке разыскиваемую по всей стране туристку и позвонили в российское консульство. Персонал хостела отметил, что выглядела Владыко нормально, вела себя обычно, не выпивала, не водила мужчин. Когда ее обнаружили, была с косметической маской на лице. Дальше начинается непонятное. Вроде как девушка приехала к месту жительства, под которым, вероятно, имеется в виду другой хостел, встретилась с ребенком, но потом вновь ушла. С утра понедельника ее снова искали, сегодня знакомая семьи сообщила 360.ru, что девушка нашлась. От комментариев собеседница отказалась. Гуляла Эрика или не гуляла, веселилась или нет — не разберешь. Ясно лишь, что она опять оставляла ребенка. И что прибывшая в Таиланд родня то ли не смогла встретиться с матерью оставленного ребенка, то ли встретилась, но не сумела удержать ее дома.

Что, спросите вы, делает эта история в разделе публицистики общественно-политического СМИ? Разве мало и в России «бегунков», от детей до стариков, которые часто уходят из дома в поисках лучшей жизни и гонимые болезненной страстью к приключениям?

Немало, конечно. Но в истории Эрики Владыко есть серьезный общественно значимый контекст: девушка не асоциальный элемент и не сумасшедшая. Боюсь, перед нами пример не единичного отклонения от нормы, а человек нового типа — социальный инфантил. Это именно тип, потому что таких людей все больше.

Фото: Wolfram Steinberg/dpa / www.globallookpress.com

Какая такая девушка? Начнем с того, что 34-летнюю женщину мы называем девушкой. Почему? Чего в этом больше — галантности, такта или инфантилизма? В очереди окликнуть отяжелевшую даму за сорок девушкой — это одно. А если мы пишем о человеке, который на четвертом десятке лет оставил ребенка в отеле и ушел, то словом «девушка» мы как бы снимаем с него часть ответственности, снижаем градус общественного порицания, ведь с девушки совсем не тот спрос, что с женщины и матери. Девушка и загулять может, она не знает о последствиях. Я давно заподозрила, что в продлении сроков молодости, в увеличении, к примеру, возраста молодых специалистов и семей до 35 лет, а молодых писателей — до 40 виноваты не только рост продолжительности жизни и вынужденное оттягивание социальной старости: люди стали позднее взрослеть, брать на себя ответственность

Фото: Fabian von Poser/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Обратите внимание на комментарии к новостям о россиянке, которая оставила дочь и которая, как пишут СМИ, еще до исчезновения часто подыскивала ребенку няню, потому что любила караоке и ночные клубы. Я лично внимательно эти комментарии читала и увидела, что много женщин сочувствуют матери, а не брошенному ребенку. «Выгорание», «У женщины должно быть время для себя», «Посидите-ка с ребенком в четырех стенах». Все это я слышала и раньше. О выгорании, послеродовой депрессии и прочем. Слышала и противоположную крайность: что бабки в поле рожали и у них депрессии не было, что в войну вместо мужиков пахали, а на детей время оставалось. Что ж, и среди бабок наших были несчастные женщины. И выгорание было, и депрессии. Даже пришедшее к нам в 2010-х годах лечение послеродовых депрессий уже неново и перестает удивлять. Новой стала нормализация такого отношения к родительству как к обузе, от которой человек имеет моральной право отказаться.

Государство его еще от обязанности по заботе от потомства не освободило, а общество явно было затронуто западной модой на выгорание и «Дайте маме отдохнуть». У нас появились в ощутимом числе граждане, которые считают, что уставать от собственных детей нормально, что надо обязательно брать отпуск, нанимать няню, давать себе несколько часов отдыха в день, а если очень устал, то можно и бросить.

Инстинкта нет, норма размыта Собственно говоря, это модель родительства, которая раньше была доступна только сверхбогатым, то есть обеспеченным дворянам. Сегодня так хотят растить детей многие. Что изменилось? Перестали жестко осуждать. Одна ищет няню, чтобы ходить по ночным клубам. Другая с сыном-эпилептиком не может сидеть дома, потому что ей надо развлекаться, она хочет в клуб и до часу ночи смотреть в однушке телевизор. Есть такая, звезда какого-то реалити-шоу: у нее один ребенок, она постоянно жалуется, как тяжело, как выгорает. При этом не работает и на несколько дней в неделю отправляет ребенка отцу. Раньше говорили: «мать-кукушка». Теперь — «выгорает». Коннотация поменялась. Всегда были выгорающие, но теперь стало чуть-чуть можно. Ушло общественное порицание. Вы, к примеру, знаете, что у человека нет биологических инстинктов? У нас есть инстинктивные паттерны поведения, которые целиком зависят от социума и прививаемой культуры. Мы, к примеру, не имеем инстинкта размножения, а материнский инстинкт — это метафора. Человек размножается, потому что у него есть половое влечение. Рождение детей тоже обусловлено паттерном поведения: так принято, так делают все, дети милые, мы их любим в норме, человеку приятно смотреть на свою копию, человек думает, кому передать нажитое, в конце концов, он хочет утереть нос соседям и доказать, что у него будут самые красивые и умные дочки-сыночки. Много мотивов деторождения, все они не биологические.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Паттерном в обществе было ответственное родительство. А безответственное осуждалось. Сейчас — нет. Вот и все. Позавчера, условно говоря, сделалось допустимо бросить ребенка на чужую няньку для похода в клуб или таскать его с собой на концерты. Вчера уже бросили ребенка без няньки ради клуба. Хотя такое поведение ничем не отличается от быта алкоголиков, у которых дети остаются дома одни на несколько дней, кукушкам общество сострадает: алкоголичка пьет, а любительницы отдыха — «выгорели». Завтра это станет нормой, вот увидите.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Max / www.globallookpress.com

Хочу, и все! Как стало нормой не следить за ребенком. Пришли с работы и «залипли» в телефоне или уселись перед новым сериалом. Ребенок — тоже в телефоне. С полугода! Дети матерятся, дерутся — родителям теперь за это не стыдно. Диагноз «педагогическая запущенность» почти исчез из обихода, потому что теперь «никто не смеет лезть в дела семьи». А где эти родители по вечерам? Работать стали много, не спорю. Но кто-то ведь смотрит эти терабайты развлекательного шлака, что подается людям в головы с сотен новых телеканалов и десятка стриминговых платформ? Кто-то успевает посещать вебинары коучей и тренеров успеха, заниматься онлайн-йогой, курсами вокала и уроками груминга пуделей? Откуда у них время? Оттуда, вместо семьи. Ребенок сам сидит в телефоне, где его воспитывают блогеры с образованием слесарей, а родители «залипают».

И мамам нашим, и бабкам было на что «залипнуть». Но стыдились. Тех, у кого дети предоставлены сами себе, все знали, на них показывали пальцем. Теперь норма. Она исходит из того, что человек к 34 годам не повзрослел, он хочет развлекаться, у него много соблазнов.

Эта же новая норма оправдывает бесчисленных экспатов в тропики. Были разные ньюэйджеры, дауншифтеры, потом появились непонятные релоканты и климатические беженцы, которые возомнили, что им нужно пожить в теплых краях на кокосовом соке.

Фото: Sina Schuldt/dpa / www.globallookpress.com

Хватают детей, выдирают их из школ, из родного окружения, таскают по Таиланду, Бали, Гоа, дети растут без образования и фактически без воспитания. Пример россиянки Нины Кутиной давно ли был? Больше 10 лет скиталась с детьми по миру, сменила с десяток городов, несколько стран, жила с ними «на природе». В итоге ее обнаружили в индийской пещере. Это не сумасшествие, сумасшедший не выживет в пещере с детьми. Это отказ от обязательств. Она так хочет, и точка! Помните, был фильм «Вор»? По сюжету молодая мать Катя влюбляется в случайного пассажира, с которым сразу едет сожительствовать. Там даже пассажиры вагона, еще не зная, чем кончится дело, смотрят осуждающе. А сегодня это стало нормой: матери нужна своя жизнь, мать выгорает. Дальше — мать хочет на Гоа, мать хочет в клуб, мать хочет недельку отдохнуть…

Фото: Walter Bibikow/Danita Delimont / www.globallookpress.com

Это именно рост инфантилизма: часть людей отказываются от своих обязанностей в пользу удовольствия и их за это никто не осуждает.

Для себя Тех, кто отказался от социально одобряемого поведения и культурной нормы, еще больше. Не хотят рожать, а хотят жить для себя. Есть те, кто не рожает, потому что никак не купить жилье, не найти работу с нормальными декретными выплатами. А есть такие, кому весело без детей.

Меня мало беспокоит, честно говоря, страшилка, будто мы все вымрем. Рожать никто никому не обязан, куда важнее, что это симптом сильнейшей инфантилизации общества. Люди, которые сегодня откладывают или отменяют заведение ребенка потому, что им хочется посмотреть все сериалы и облететь все экзотические страны, точно так же инфантильны в другом: в подходе к рабочим обязанностям, профессиональной дисциплине, планированию семейного бюджета, спонтанным покупкам. Это дети.

Я в свои 40 лет уже точно знаю, что если у моих ровесников нет ребенка в этом возрасте, то за редким исключением (бесплодие, вдовство, череда неудач в личной жизни, социальное неблагополучие) у них нет ни карьеры, ни своего жилья, ни накоплений. Потому что они инфантильны. Вот эта дама из Таиланда, которую нашли, а она снова ушла, скорее всего, инфантил. И беда не в том, что где-то там не в себе какая-то единичная эмигрантка. Настоящая проблема — в тех тысячах и тысячах наших сограждан, которые считают, что у взрослого человека должно быть право устать от обязанностей и уйти отдохнуть.