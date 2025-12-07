Права и льготы предпенсионеров: кто получит этот статус в 2026 году

С 2026 года россиянам больше не нужно будет самостоятельно обращаться в СФР, чтобы узнать о том, что они стали предпенсионерами. Уведомлять об этом будут проактивно. Что дает статус предпенсионера, как его подтвердить и начать получать все положенные по закону льготы — в материале 360.ru.

Кто такие предпенсионеры Статус предпенсионера появился в России на фоне пенсионной реформы, стартовавшей с 2019 года. Она предусматривает повышение пенсионного возраста на пять лет (до 60 лет — для женщин и до 65 лет — для мужчин), увеличение требований к страховому стажу и пенсионным баллам. До конца 2028 года в стране продолжается так называемый переходный период, то есть возраст и требования для выхода на страховую пенсию увеличиваются постепенно.

На статус предпенсионера могут претендовать россияне, которым оставалось немного до выхода до пенсию, но из-за повышения пенсионного возраста его пришлось отложить. При этом если человеку положена досрочная пенсия, статус предпенсионера ему также присваивается раньше.

Возраст предпенсионера в 2026 году Предпенсионный возраст наступает за пять лет до выхода на саму пенсию. До 2022 года включительно россиянам предоставляли льготу: пенсии назначали на полгода раньше нового пенсионного возраста. После 2022 года пенсионный возраст увеличивается не на полгода, а на один год. Поэтому в переходном периоде появляются промежутки, когда на пенсию по возрасту не выходит никто. К таковым относится, например, 2025 год.

В 2026 году на пенсию выйдут женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет. А предпенсионерами будут считаться женщины 54 лет (1972 год рождения) и мужчины 59 лет (1962 год рождения). После завершения пенсионной реформы (с 2028 года) право на статус предпенсионера будет у женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. Кто может стать предпенсионером досрочно

Статус предпенсионера можно получить раньше, если человеку по закону положена досрочная пенсия. Такое право есть, например, у водителей общественного транспорта, у тех, кто отслужил в армии по контракту, у работников вредных производств и жителей Крайнего Севера.

Помимо этого, право выходить на пенсию досрочно есть у семей, воспитавших ребенка-инвалида до возраста восьми лет (при этом неважно, когда ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался). При этом одновременно уйти на пенсию раньше срока оба родителя не могут. Условия для матерей и отцов выглядят следующим образом: в 50 лет на страховую пенсию по старости может выйти мать ребенка-инвалида, имеющая минимальный страховой стаж 15 лет;

в 55 лет на страховую пенсию по старости может выйти отец ребенка-инвалида. Минимальный страховой стаж у мужчин должен составлять не менее 20 лет.

В СФР обращают внимание, что на досрочную пенсию может сначала выйти мать, а затем отец — при условии отказа матери от данного вида пенсии или ее переходе на другой вид.

Опекуны детей-инвалидов тоже могут досрочно выходить на пенсию. Для них пенсионный возраст сокращается на год за каждые 1,5 года опеки (но не более, чем на пять лет в общей сложности). Важно, что опекунство должно быть установлено до того, как ребенку исполнится восемь лет. Выходить на пенсию досрочно могут многодетные матери. Но условия для получения права на предпенсионные льготы отличаются: для матерей с пятью детьми — начиная с 45 лет, за пять лет до обычного в таком случае возраста выхода на пенсию (в 50 лет);

для матерей с четырьмя детьми, воспитанными до возраста восьми лет, — по достижении 51 года (за пять лет до выхода на пенсию в 56 лет);

для матерей с тремя детьми — по достижении 52 лет (за пять лет до выхода на пенсию в 57 лет).

Кроме того, с 2019 года пенсия по выслуге лет назначается позже, чем работники вырабатывают специальный стаж. То есть с момента выработки полного спецстажа и до назначения пенсии они имеют статус предпенсионера. К таким работникам относятся педагоги, врачи, артисты балета, цирковые гимнасты, оперные певцы и некоторые другие. Минимально необходимый спецстаж для назначения пенсии при этом не увеличивается и в зависимости от конкретной профессии, как и раньше, составляет от 25 до 30 лет. При этом они могут продолжать работать после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу.

Предпенсионные права и льготы Трудовые льготы Россияне со статусом предпенсионера имеют право на два оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации. Работодатели не могут уволить предпенсионера или отказать ему в приеме на работу из-за возраста. Если это правило нарушается, компанию могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. Кроме того, запрещено переоформлять трудовой договор сотрудника на срочный из-за того, что он достиг предпенсионного возраста. Пособие по безработице для предпенсионеров Если предпенсионер перестал работать или не устроился на новое место работы, он имеет право на пособие по безработице в увеличенном размере. Для этого должны быть соблюдены и стандартные правила: с момента увольнения прошло не больше года, а продолжительность работы по трудовому договору составила не менее 26 недель в течение года. Калькулятор расчета пособия по безработице для предпенсионера: первые три месяца — 75% от зарплаты;

с 4-го по 7-й месяц включительно — 60%;

с 8-го месяца — 45%. Сумма выплаты при этом не может быть выше лимита, установленного государством, и ниже минимального значения. Для регионов со сложными климатическими условиями окончательная сумма умножается на районный коэффициент. Также для предпенсионеров есть программа по повышению квалификации и переквалификации, обучаться по ней могут как работающие, так и безработные россияне. Это важная мера поддержки, так как предпенсионеры могут получать дополнительное профобразование и продолжать быть востребованными на рынке труда. Налоговые льготы Есть льготы и в сфере налогообложения: предпенсионерам не нужно платить земельный налог и налог на некоторые виды имущества: квартира/часть квартиры/комната;

жилой дом/часть дома;

хозпостройка площадью до 50 «квадратов»;

гараж (машино-место);

шесть соток земли;

творческая мастерская; Причем освобождается от налога только один объект каждого вида имущества. Если у предпенсионера есть две квартиры, налог он не будет платить только на одну из них.

На жилье площадью площадью свыше 300 квадратных метров и недвижимость, которая используется в коммерческих целях, льгота не распространяется. Например, если налогоплательщик со статусом предпенсионера сдает свою дачу, то льготу по налогу применить не получится.

Льготы для предпенсионеров в Подмосковье В некоторых регионах у предпенсионеров есть право на дополнительные льготы, например на бесплатный проезд на общественном городском транспорте и пригородном ж/д транспорте. Или скидка на оплату ЖКУ. Для получения льгот нужно обращаться в орган соцзащиты в своем регионе.

В Подмосковье, по данным на ноябрь 2024 года, меры соцподдержки получали 210 тысяч предпенсионеров. Самой востребованной льготой власти называли бесплатный проезд на транспорте Москвы и Подмосковья.

Кроме того, жители предпенсионного возраста Московской области также могут оформить компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг и за телефон. А при доходе ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе, — получить путевку на санаторно-курортное лечение в порядке очередности по медпоказаниям. Прочие льготы и выплаты Если у предпенсионеров есть семья, они имеют право и на дополнительные льготы: если предпенсионер нетрудоспособен и нуждается в помощи, он может подать на алименты от других членов семьи;

у предпенсионеров есть право на обязательную долю в наследстве, независимо от того, что сказано в завещании. Обращаться за оформлением таких льгот нужно к нотариусу или в суд.

Как подтвердить статус предпенсионера Чтобы предпенсионер мог пользоваться всеми положенными ему льготами и правами, он должен подтвердить свой статус. Получить такую справку несложно: можно обратиться в МФЦ либо подать заявление в Социальный фонд России через личный кабинет на портале госуслуг. Онлайн-справку дают в течение нескольких минут, в МФЦ — в течение получаса. С 2026 года предпенсионеров будут заранее предупреждать о том, что они получают этот статус. О планируемых изменениях сообщал в середине ноября замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Он подчеркнул, что Минтруд продолжает последовательную политику по проактивному взаимодействию с жителями страны в сфере пенсионного обеспечения. «Подготовленный проект предусматривает введение беззаявительного информирования о статусе предпенсионера начиная с 2026 года», — уточнил Пудов.