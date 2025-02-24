24 февраля 2025 16:22 Позор на весь СССР. Как анонимка Хрущеву вскрыла правду о тайном борделе с «гладиаторами» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Помните знаменитую фразу «В СССР секса нет», сказанную во время телемоста Ленинград — Бостон в 1986 году? Тогда она вызвала смех и аплодисменты, заглушившие окончание предложения о том, что в Союзе есть только любовь. Но в действительности, конечно, все обстояло не так, как хотелось думать сказавшей это ленинградке Людмиле Ивановой. Были не только самые высокие, но и самые низменные чувства. И да, люди становились жертвами страстей, попадали в самые настоящие секс-скандалы вроде знаменитого «дела гладиаторов» о тайном борделе со студентками и актрисами. Замешаны в нем были несколько академиков и сам министр культуры товарищ Александров.

О борделе узнали после анонимки Неизвестно, как долго еще мог бы просуществовать в столице этот притон с молодыми девушками, если бы в феврале 1955 года в ЦК КПСС не пришло анонимное послание от женщины, узнавшей о нем от своей дочери, которую заманили туда в возрасте 18 лет. Произошло это через подругу: та познакомила девушку с пожилым, лет шестидесяти, мужчиной. Он представился писателем Константином Кривошеиным и в процессе общения начал звать юную барышню то в кино, то в ресторан, а потом смог уговорить поехать к нему, чтобы почитать ей пьесу.

«Она по наивности согласилась. Остальное Вам понятно», — посетовала несчастная мать.

Фото: РИА «Новости»

Когда женщина смогла выпытать у дочери все эти подробности, то лично поехала на квартиру к Кривошеину. Всего за полчаса пребывания «в гостях» ей стало понятно абсолютно все. «Слушая его циничные рассуждения, я пришла в ужас. И все это происходит у нас в столице! Совсем он не писатель. Есть у него, кажется, две или три инсценировки, которые нигде не ставят. А денег у него много, живет богато. Кроме квартиры, есть дача под Москвой. Очевидно, главным источником существования служит квартира», — добавила женщина.

По словам дочери, у него постоянно бывают какие-то пары. Среди них министр культуры Александров с киноартисткой Ларионовой, академик Еголин с какой-то Эллой из Театра Вахтангова, профессор Петров с Аней и много других, фамилии которых моя дочь не знала. В квартире настоящий притон. Разврат, пьянка, совращение девушек.

Там же мать девушки призналась, что ей очень стыдно и за себя, и за дочь. И та, мол, пообещала ей, что больше в эту квартиру ни ногой. Но ведь другим попавшим в притон студенткам тоже нужно помочь.

«Особенно страшно то, что эта квартира, оказывается, широко известна среди работников искусства и литераторов. Ею пользуются, как мне сказали, многие и, очевидно, как-то оплачивают труд и гостеприимство хозяина», — добавила она.

Фото: РИА «Новости»

А товарищ Кривошеин с таким кругом знакомых, судя по всему, чувствовал себя в полной безопасности, что также крайне возмущало мать девушки. «Я прошу Вас, Никита Сергеевич, сделайте, чтобы эти дела этих людей не остались безнаказанными», — призвала москвичка. Хрущев после этого поручил разобраться в происходящем секретаря ЦК по идеологии Поспелова и зампреда Комитета партийного контроля Комарова. «Так я ничего, я только гладил…» Вскоре после начала расследования оказалось, что все, что говорила мать девушки в своей анонимке, — правда. Довольно быстро стали известны и главные действующие лица этого грязного дела.

В их числе оказались министр культуры СССР Георгий Александров, замдиректора Института мировой литературы профессор Сергей Петров, заместитель заведующего отделом науки и культуры ЦК КПСС и член-корреспондент Владимир Кружков, а также члены-корреспонденты Академии наук СССР Александр Еголин и Михаил Иовчук.

Фото: РИА «Новости»

Об их «подвигах» рассказали в закрытом письме c говорящим названием «О недостойном поведении тт. Александрова Г. Ф., Еголина А. М. и других». В марте 1955 года его разослали по обкомам, крайкомам и республиканским ЦК, а после зачитывали на собраниях. Товарища Кривошеина в нем называли авантюристом, который в течение нескольких лет содержит «притон разврата: „дом свиданий“ в своей квартире и на даче». Жертвами его становились молодые женщины, главным образом из среды театральной молодежи. Негодяй обещал им разные подачки и помощь с карьерой. По слухам, бывали в «доме свиданий» студентки Литературного института, Щукинского театрального училища, молодые актрисы. Имя одной из них — Аллы Ларионовой — называла и автор той самой анонимки Хрущеву.

Фото: РИА «Новости»

Многие говорили, что товарищ министр любил купать ее в шампанском и на всех тайных вечеринках предпочитал появляться в компании именно этой актрисы. Сама она обвинения в связях с Александровым отвергала, но в итоге ей все равно запретили сниматься в кино.

Заговорили, что это он пробил мне роль в нашумевшем фильме «Анна на шее». Потом Александрова сняли «за аморальный образ жизни». Говорили, что у него был гарем из артисток. К этому гарему приписали и меня. И запретили сниматься в кино. Алла Ларионова

Что же до Кривошеина, то, как выяснилось, в распоряжении этого даже не средней руки литератора была трехкомнатная квартира в Москве и роскошная дача с картинами, коврами и дорогой мебелью. Из закрытого письма, составленного по итогам разбирательства, следовало, что в притоне Кривошеина министр Александров бывал систематически. Этим визитам пытались придать приличный вид «чтения произведений», хотя в действительности никто там ничего не читал. Более того, у министра даже был ключ от этого жилища, чтобы ходить на любовные свидания.

Интересно Пьесы Кривошеина «Мечта поэта», «На маленькой станции», «Сказка о будущем» не пользовались успехом. Ставили их в провинции или в рамках художественной самодеятельности, а главным источником дохода для этого человека была перепродажа ценных картин высокопоставленным чиновникам. Пьесы Кривошеина «Мечта поэта», «На маленькой станции», «Сказка о будущем» не пользовались успехом. Ставили их в провинции или в рамках художественной самодеятельности, а главным источником дохода для этого человека была перепродажа ценных картин высокопоставленным чиновникам.

Хрущев, говорят, от всего этого пришел в ярость и орал на завсегдатаев притона Кривошеина на заседании бюро Московского горкома. По легенде, он резко обратился к академику Еголину, поинтересовавшись, что тот там вообще забыл в своем возрасте.

Фото: РИА «Новости»

«Ну Александров-то мужик молодой, я понимаю. А ты-то в твои годы зачем туда полез?» — негодовал Хрущев. «Так я ничего, я только гладил…» — промямлил морально разложившийся Еголин. Собственно, из-за этой фразы академика и появилось название «дело гладиаторов». К слову, фигуранты этого громкого скандала оказались замешаны и в другой подобной истории, только развратничали уже не на квартире и даче, а в санатории Академии наук СССР «Узкое».

О том, что там творилось, писал в том числе и Корней Чуковский: «Говорят, что Сергей Петров поставлял Александрову девочек-студенток и они распутничали вкупе и влюбе. Подумаешь, какая новость! Я этого Александрова наблюдал в „Узком“. Каждый вечер он был пьян, пробирался в номер к NN и (как говорила прислуга) выходил оттуда на заре».

Фото: РИА «Новости»

Как наказали посещавших притон «гладиаторов» После того как правда о «доме свиданий» Кривошеина всплыла наружу, работа Александрова на прежней должности быстро закончилась. С глаз долой его отправили работать в Минск на посту заведующего сектором Института философии и права АН БССР. Там он трудился около шести лет, а в 1961-м чиновника не стало. Акадмика Еголина, который «только гладил», просто незаметно «слили» из научного сообщества. Кружков уехал работать главным редактором свердловской областной газеты «Уральский рабочий». Кривошеину дали срок. Но не за организацию подпольного борделя, а за спекуляцию и нелегальную торговлю антикварными картинами. Впрочем, некоторые из фигурантов скандала после этого всесоюзного позора смогли удержаться на плаву. Например, Иовчук в 70-х стал ректором Академии общественных наук при ЦК КПСС.