Повесть о деде Талаше. Как старейший партизан помогал бороться с фашистами

Старейшим участником Великой Отечественной войны по праву может считаться легендарный партизан Василий Талаш. Он лихо бил гитлеровцев, а до того — польских интервентов. А ведь в 1945-м ему исполнился 101 год! История о белорусском супергерое — в материале 360.ru.

Биография деда Талаша Василий Талаш родился 25 декабря 1844 года (но это не точно — документов того времени не осталось) в белорусском Полесье. По молодости пас скот у богатого польского пана, потом сплавлял по Припяти в Донбасс лес для строительства штолен, работал бакенщиком на реке, торговал рыбой. Служил в рекрутах и участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Потом женился, завел детей. Очевидцы вспоминали, что Василий никогда не пил, не курил и всегда пользовался только своими миской и ложкой. Завтракал обычно луковицей с ломтем черного хлеба, запивал все это капустным соком. Не то чтобы Талаш был прижимистый, но экономный — точно. Выуженную рыбу он носил продавать в Петриков за семь с лишним километров от своей деревни. Весь путь шел босиком или в лаптях, а уж перед входом в местечко надевал сапоги. Убивал сразу двух зайцев: и вид приличный, и обувь берег.

Фото: Белорусское Полесье. Александр Моклецов / РИА «Новости»

Глава партизанского отряда Все поменялось в 1919 году. После революции Талаш получил землю, но в колхоз вступать не стал, жил в свои 75 лет единоличником. И тут пришедшие белополяки покусились на дедово сено. Возраст не сказался на богатырском здоровье и ярости белоруса: схватил топор и кинулся на отряд ляхов. Те еле ноги унесли. После этого Василию пришлось скрыться в лесу. Скоро к нему стали прибиваться и другие мужики. Так и сколотил партизанский отряд в 300 душ. При этом сам дед однажды навалял сразу пятерым оккупантам: перебил поляков, которые собрались его арестовать, отобрал их оружие и припасы. Затем партизаны объединились с красноармейцами, и бойкий Василий пошел разведчиком во второй батальон 417-го полка 47-й дивизии. Он участвовал в уничтожении польского речного десанта, который должен был составить ядро Припятской военной флотилии. Однако скоро Талаша свалил тиф, и он уехал поправляться домой, в свою деревню.

Фото: Красноармейцы бьют по белополякам, 1920 год / РИА «Новости»

Жизнь Талаша между войнами Героя сопротивления выбрали председателем сельсовета. Василий занимался восстановлением хозяйства, причем сам каким-то чудом так и не вступил в колхоз. Впрочем, дед скоро оставил свою должность и стал жить как раньше — единоличником. Власти его не трогали: все уже понимали, что выйдет себе дороже. Талаш, хоть и был зажиточным, соседям в помощи никогда не отказывал: возил в лес за дровами, приводил свою кобылу пахать поля. Правнучка рассказывала о владении им большим наделом земли, конями, коровами, всевозможным сельскохозяйственным инвентарем. Правда, льномялку и молотилку запасливый хозяин позже все-таки отдал в колхоз. Очевидцы вспоминали, что старик, хоть невысок ростом, был плечист и очень силен: «Поздороваешься — ладонь потом полдня болит!» Однажды он 15 километров из деревни Куритичи волок огромные каменные жернова весом под 30 килограммов каждый. После Великой Отечественной войны все сельчане мололи на них зерно. Василий сотрудничал с местной Чрезвычайной комиссией, помогая выявлять врагов, которых у молодой советской власти было достаточно. Сохранились воспоминания чекистов, как дед для подкупа родственника некоего шпиона Журавского среди прочего требовал выдать ему 50 рублей золотом. И это был не единственный такой случай. Ложная гордость была ему чужда, так что Талаш писал письма во все возможные инстанции, требуя наградить себя орденом Красного Знамени и персональной пенсией. Ведь он — герой сопротивления, партизан. А на тех, кто отмахивался от его обращений, писал жалобы. И в 1928 году таки добился награды, а вот в остальном отказали.

Фото: Деревенское стадо, Белоруссия. Александр Моклецов / РИА «Новости»

Герой повести и оперы Однажды в 1932-м в Полесье приехала экспедиция сразу трех академий наук: всесоюзной, украинской и белорусской. Директор Института истории АН БССР академик Василий Щербаков познакомился с 87-летним героем. Тот с удовольствием поведал о своих партизанских подвигах — хватило аж на три листка с обеих сторон. Уже в Минске с этими записками ознакомился писатель, драматург, поэт и переводчик Константин Мицкевич, работавший под псевдонимом Якуб Колас. Спустя два года в свет вышла повесть «Дрыгва» («Трясина») о приключениях пожилого партизана. Книжку читала вся Белоруссия и, разумеется, главный герой истории. Неизвестно, сколько раз пожалел писатель, что выбрал этот сюжет. Талаш нашел Коласа и предъявил целый ряд претензий. Во-первых, главного героя почему-то назвали Григорием. Во-вторых, перепутали имена его сыновей. А в третьих, написали, что старик в одного уложил только троих ляхов, а их было пятеро! Но это еще не все: Василий требовал разделить с ним гонорар за повесть: «Да, ты это понаписал, но рассказал и сделал все я!» Несколько лет доставал дед литератора, пока не сдался. А вот к авторам оперы «В пущах Полесья» (по мотивам «Трясины») претензий не имел, даже выучил арию своего героя и частенько ее распевал. При этом, хаживая по столичным бонзам, он не забывал о земляках: выбивал лес для погорельцев и зерно для посевной. Именно благодаря Талашу в Петрикове открыли, а затем расширили судоремонтные мастерские. А вступать в колхоз так же наотрез отказывался. Вел хозяйство с детьми, внуками и правнуками.

Фото: Писатель Якуб Колас. Михаил Озерский / РИА «Новости»

Партизан Великой Отечественной Гитлеровцы пришли в Петриков 29 июля 1941 года. Скоро им кто-то донес, где живет бывший партизан, и 96-летнего Талаша арестовали. Отобрали с такими трудами добытый орден и хотели было уже расстрелять, но потом передумали. Решили, что древний дед едва ли снова начнет строить козни. А тот еще и показал невесть как добытую в 1927 году справку с диагнозами «истощение организма на почве старости» и «утрата трудоспособности на 90%». И через немку-переводчицу из местных пояснил, что партизанил он давно и бил исключительно поляков, с которыми сами немцы частенько воевали. Василия отпустили на поруки родни. Между тем с дедом уже связывались партизаны и звали к себе — лучше старика окрестности никто не знал. Но тот припомнил историю с орденом, недоданной пенсией, чуть не угнанной в колхоз коровой и выкатил жесткое условие: гарантированный гектар покоса, тогда пойдет воевать. Согласились. Чтобы не подставлять под удар родных, Талаш инсценировал свою гибель: ночью бросил одежду возле проруби — дескать, утонул, а сам рванул к партизанам за сотню километров по заснеженному лесу. Воевал, обучал молодых бойцов. Бывало, по несколько раз за ночь на плоскодонке переправлял подальше от фашистов обычных жителей и евреев из Петриковского гетто.

Фото: Белорусские партизаны перебираются через болото, 1943 год. Евгений Коктыш / РИА «Новости»

Дед Талаш в Москве Когда советские власти узнали о герое, старику выдали премию в полторы тысячи рублей и решили переправить в столицу. В январе 1943 года Талаша отправили самолетом с острова Зыслав на Любанщине в Москву — подлечиться. С точки зрения пропаганды столетний герой-партизан был просто находкой: уж если такой старик мог сопротивляться гитлеровцам, молодым грех отсиживаться в тылу. Тем более что Василий умел и любил выступать. Он с удовольствием посещал воинские части, учреждения, заводы и фабрики, где рассказывал о героических подвигах белорусских партизан. Выступал дед и по радио, снимался в кинохронике, позировал для бюста и портрета. Встречался с героями войны, представителями власти, увиделся и со старым знакомым — писателем Коласом. Как обычно, Талаш не забывал о своих: подробно перечислил, в чем особенно остро нуждаются партизаны, всесоюзному старосте Михаилу Калинину.

Фото: Якуб Колас и Дед Талаш в кабинете писателя, 1943 год / Публичное достояние

Интересно Белорусский штаб партизанского движения наградил партизана Василия Исааковича Талаша медалью «Партизан Отечественной войны» I степени. В наградном листе сказано: «Несмотря на преклонный возраст, Талаш, как мог, помогал партизанам и поднимал народ Полесья на священную борьбу. Годы не сломили его боевого духа». Белорусский штаб партизанского движения наградил партизана Василия Исааковича Талаша медалью «Партизан Отечественной войны» I степени. В наградном листе сказано: «Несмотря на преклонный возраст, Талаш, как мог, помогал партизанам и поднимал народ Полесья на священную борьбу. Годы не сломили его боевого духа».

Однажды старик решил погулять по Москве. Когда ему попытались навязать провожатого, отказался: в белорусских лесах не терялся, что уж ваш город! Разумеется, дед настоял на своем и предсказуемо заблудился. Но хватать за рукав милиционера и просить помочь было недостойно героя. Выручила смекалка: спросил у первого встречного, где тут в Москве остановился знаменитый белорусский партизан дед Талаш? Старик ни секунды не сомневался, что личность такого героя всем известна. И был прав — прохожий проводил партизана к гостинице, а тот рассказывал по пути, что «без малого 100 лет знаком с легендарным бойцом».

Фото: Портрет Василия Талаша из газеты «Сталинэнь киява», 23 марта 1944 года / Публичное достояние

Жизнь Талаша после войны Вернулся на родину Талаш в конце 1943 года вместе с наступающими частями советской армии. В Минске начальник штаба партизанского движения Пантелеймон Пономаренко вручил старику дубликат его ордена Красного Знамени, медаль «Партизану Великой Отечественной войны» I степени и орден «Отечественной войны» I степени. После Победы власти сдержали свое слово: дед получил гектар и стал работать лесником. Кто знает, сколько бы он еще прожил при его богатырском здоровье, но Талаша погубила любовь к неспелым грушам. Официальные источники не любят это уточнять, но старик попросту объелся ими до заворота кишок.

Хотя Талаша срочно доставили в больницу Минска, спасти его не смогли, и 23 августа 1946 года, на 103-м году жизни, Василий Исаакович Талаш скончался. Его похоронили на Петриковском городском кладбище, а в родной деревне открыли именной музей. В центре белорусской столицы, на площади Якуба Коласа, легендарному партизану поставили памятник. Кстати, в 2011-м по мотивам повести «Трясина» сняли четырехсерийный художественный фильм «Талаш». Это был очень вольный пересказ повести, которая также не слишком следует реальным событиям. К тому же главный герой, хоть его и сыграл прекрасный белорусский актер Геннадий Гарбук, вовсю курит трубку.