Сегодня 15:43 «Потребитель голосует рублем». На ПМЭФ-2025 обсудили работу Роскачества Замглавы Роскачества Михалева: госзнак качества дает конкурентное преимущество 0 0 0 Эксклюзив

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Задача Роскачества заключается не только в мониторинге качества товаров и услуг, но и в работе с грамотностью населения. Об этом и многом другом на полях Петербургского международного экономического форума ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказала заместитель руководителя автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Юлия Михалева.

В фокусе сыр, молоко и онлайн-приложения Замглавы мониторинговой организации отметила, что сейчас в фокусе классические категории товаров ежедневного потребления, например молоко, сыр с плесенью, детские товары. Перечень для проверки Роскачеством составляется на основании запросов потребителей. В России активно развивается сегмент готовой еды, и Роскачество регулярно проводит проверки в этом секторе. Недавно на производстве пиццы обнаружили нарушения у 20 марок, информацию передали производителю для устранения. Позже Роскачество проведет повторную проверку, отметила Михалева. «Если мы говорим о нематериальных продуктах, у нас центр цифровой экспертизы существует, который изучает онлайн-приложения. В этом году планируем изучать качество мастерства планировщиков», — поделилась она. Речь идет о взаимодействии с потребителем, сохранности данных и безопасности — информационной и финансовой.

Фото: 360.ru

Собственное приложение Роскачества Роскачество развивает собственное онлайн-приложение, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно легко и быстро проверить качество товара. Покупателю достаточно навести телефон на QR-код, чтобы получить информацию. «Мы встраиваемся и вместе работаем с коллегами системы „Честный знак“. Мы ее развиваем: на всех цифровых площадках размещается информация о тех товарах и услугах, которые Роскачество уже проверило и сертифицировало», — добавила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Если говорить о взаимодействии Роскачества и бизнеса, об использовании искусственного интеллекта, то это лишь инструментарий и не должно быть самоцелью, подчеркнула Михалева. «В данном случае мы говорим о повышении качества бизнес-процессов и повышении качества товаров. На ближайшее время запланировали программу обучения с ретейлом по развитию цифровизации в данной среде», — отметила Михалева. Без вовлеченности персонала всех уровней, необходимых компетенций, обратила она внимание, все возможности искусственного интеллекта нельзя обратить во благо.

Фото: РИА «Новости»

«Нельзя договориться или купить» Замглавы Роскачества отметила, что государственный знак качества — серьезное конкурентное преимущество. «Потому что это высшая оценка безопасности и качества любого вида продукции. О нем нельзя договориться, нельзя купить. Более того, эти исследования не имеют заявительного характера», — подчеркнула Михалева. За 10 лет существования более 800 товаров получили знак качества, держателями на данный момент являются 270 из них.

Фото: РИА «Новости»

«Из тех пяти основных задач, которые правительство определило как основные векторы нашего развития и вообще деятельности, одной является как раз формирование сообщества просвещенных потребителей. Экономика, производство регулируются всегда с двух сторон: с одной — производителем, с другой — потребителем. Это политика мягкой силы», — рассказала Михалева. По ее словам, потребитель должен знать, какого качества должен быть товар или услуга, которую ему предлагают.

Начинайте с себя: не позволяйте себе купить некачественный товар или воспользоваться некачественной услугой. Юлия Михалева заместитель руководителя Роскачества

То есть потребитель голосует рублем за качественные товары, а у недобросовестных производителей будут экономические проблемы. И это касается не только дорогих товаров, но и эконом-категорий.

Фото: РИА «Новости»

«Совершенно нет прямой связи и знака равенства между высокой ценой и качеством», — подчеркнула Михалева. Звезды от Роскачества имеют самую большую ценность, показавших достойный уровень производителей мониторинговая система продвигает на своих информационных ресурсах как в России, так и за рубежом. Это немаловажно для экспортеров, заключила собеседница 360.ru.