«Потребитель голосует рублем». На ПМЭФ-2025 обсудили работу Роскачества
Замглавы Роскачества Михалева: госзнак качества дает конкурентное преимущество
Задача Роскачества заключается не только в мониторинге качества товаров и услуг, но и в работе с грамотностью населения. Об этом и многом другом на полях Петербургского международного экономического форума ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказала заместитель руководителя автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Юлия Михалева.
В фокусе сыр, молоко и онлайн-приложения
Замглавы мониторинговой организации отметила, что сейчас в фокусе классические категории товаров ежедневного потребления, например молоко, сыр с плесенью, детские товары. Перечень для проверки Роскачеством составляется на основании запросов потребителей.
В России активно развивается сегмент готовой еды, и Роскачество регулярно проводит проверки в этом секторе. Недавно на производстве пиццы обнаружили нарушения у 20 марок, информацию передали производителю для устранения. Позже Роскачество проведет повторную проверку, отметила Михалева.
«Если мы говорим о нематериальных продуктах, у нас центр цифровой экспертизы существует, который изучает онлайн-приложения. В этом году планируем изучать качество мастерства планировщиков», — поделилась она.
Речь идет о взаимодействии с потребителем, сохранности данных и безопасности — информационной и финансовой.
Собственное приложение Роскачества
Роскачество развивает собственное онлайн-приложение, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно легко и быстро проверить качество товара. Покупателю достаточно навести телефон на QR-код, чтобы получить информацию.
«Мы встраиваемся и вместе работаем с коллегами системы „Честный знак“. Мы ее развиваем: на всех цифровых площадках размещается информация о тех товарах и услугах, которые Роскачество уже проверило и сертифицировало», — добавила собеседница 360.ru.
Если говорить о взаимодействии Роскачества и бизнеса, об использовании искусственного интеллекта, то это лишь инструментарий и не должно быть самоцелью, подчеркнула Михалева.
«В данном случае мы говорим о повышении качества бизнес-процессов и повышении качества товаров. На ближайшее время запланировали программу обучения с ретейлом по развитию цифровизации в данной среде», — отметила Михалева.
Без вовлеченности персонала всех уровней, необходимых компетенций, обратила она внимание, все возможности искусственного интеллекта нельзя обратить во благо.
«Нельзя договориться или купить»
Замглавы Роскачества отметила, что государственный знак качества — серьезное конкурентное преимущество.
«Потому что это высшая оценка безопасности и качества любого вида продукции. О нем нельзя договориться, нельзя купить. Более того, эти исследования не имеют заявительного характера», — подчеркнула Михалева.
За 10 лет существования более 800 товаров получили знак качества, держателями на данный момент являются 270 из них.
«Из тех пяти основных задач, которые правительство определило как основные векторы нашего развития и вообще деятельности, одной является как раз формирование сообщества просвещенных потребителей. Экономика, производство регулируются всегда с двух сторон: с одной — производителем, с другой — потребителем. Это политика мягкой силы», — рассказала Михалева.
По ее словам, потребитель должен знать, какого качества должен быть товар или услуга, которую ему предлагают.
Начинайте с себя: не позволяйте себе купить некачественный товар или воспользоваться некачественной услугой.
Юлия Михалева
заместитель руководителя Роскачества
То есть потребитель голосует рублем за качественные товары, а у недобросовестных производителей будут экономические проблемы. И это касается не только дорогих товаров, но и эконом-категорий.
«Совершенно нет прямой связи и знака равенства между высокой ценой и качеством», — подчеркнула Михалева.
Звезды от Роскачества имеют самую большую ценность, показавших достойный уровень производителей мониторинговая система продвигает на своих информационных ресурсах как в России, так и за рубежом. Это немаловажно для экспортеров, заключила собеседница 360.ru.