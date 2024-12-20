В тылу свой фронт: потери населения от телефонных мошенников сопоставимы с военным ущербом

Президент Владимир Путин сравнил деятельность украинских телефонных мошенников с военными действиями, ущерб от которых достиг 250 миллиардов рублей. Масштаб проблемы действительно грандиозный. Возможно, телефонное мошенничество сегодня для россиян по степени значимости стоит сразу после СВО и проблем с мигрантами. Порой некоторые из нас после столкновения с мошенниками выходят еле живыми, как из настоящего боя. А сражаются с нами не только украинцы, но и наши сограждане: внутри России тоже есть те, кто нам звонят, и у нас живут те, кто позволяют это делать.

А помните звонки с зоны? Помните, как еще недавно все обвиняли в телефонным мошенничествах сидельцах? Вроде как они звонят и выманивают деньги пацанам на грев? Такое действительно было, но зеки орудовали очень ограниченно и снимали у людей небольшие суммы. Как правило, промышляли через сайты объявлений. Я лично в существование огромных кол-центров в системе ФСИН не верю, хотя единичные такие примеры не могли не встречаться. В основном тюремные звонки были делом очень маленькой группы лиц, часто ОПГ ограничивалась одной камерой, а периодичность выхода мошенника на связь зависела от того, кто из смотрителей дежурит и позволит ли пользоваться телефонами. Вымывали мошенники из-за решетки немного. В сравнении с ущербом, который наносят современные аферисты, то была капля в море.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сегодня масштабы катастрофические. А катастрофа, пожалуй, и впрямь приняла очертания полноценной войны. Тыл получил свой фронт. Вероятно, уже десятки россиян сегодня озадачены тем, как бы их дети и родители не спустили свои накопления, не набрали кредитов, не отдали квартиру мошенникам. Люди вынуждены следить за новостями IT, чтобы знать, какие новые уловки придумывают преступники, потом изобретать способы защиты от них, объяснять одно да потому правила безопасности своим престарелым родственникам. Люди, у которых в семье старики или подростки, живут в постоянной тревоге.

У проблемы, которая на нас обрушилась, есть несколько причин и, соответственно, виновников. Не одна Украина во всем виновата. Во-первых, не только украинцы обувают наших граждан, во-вторых, курьеров находят в России. Наконец, кто-то ведь в принципе позволяет нам дозваниваться?

Данные текут рекой В целом у телефонного мошенничества четыре фактора успеха. Первый, но не самый важный, — это утечка личных и банковских данных. Причем на долю банковских утечек приходится меньше всего звонков. Основной путь, по которому мошенники получают информацию, — разнообразные частные сервисы, где россияне регистрируются по номеру телефона, указывают свои ФИО, дату рождения. Здесь может быть что угодно — от подписки на онлайн-кинотеатр до бонусной карты супермаркета. Сегодня, чтобы мошенник смог опустошить кошельки, ему достаточно получить номер телефона и имя. В принципе, по этим данным легко установить личность, возраст, город и даже улицу проживания, наличие авто. Можно посмотреть соцсети, выявить уровень достатка, на этом основании отсечь малоимущих и звонить тем, у кого могут быть деньги или кому банк, к примеру, одобрит крупный займ, если суть мошенничества — набрать на человека кредитов.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Соответствующая информация в избытке продается не только секретными базами, но и в Telegram. Мошенникам остается выманить у человека код от госуслуг, а то и от банковского приложения.

Один лишь номер телефона не справляется Здесь мы подходим ко второму фактору мошенничества, а именно: мы оказались в какой-то ненормальной реальности, где вся жизнь завязана на номер телефона и аккаунт госуслуг. Тот, кто завладеет даже не нашим телефоном, а пришедшим на него кодом, получает контроль над нашей жизнью. Грубо говоря, он может забрать все наши деньги, оформить на нас кредиты, выставить на продажу наши квартиры, посмотреть нашу переписку, получить доступ к нашим семейным архивам. Да мошенники даже могут заполучить нашу медицинскую карту, проверить посещения врача, снять показания умных весов, узнать, сколько мы весим, что едим, что покупаем, как часто тренируемся, плаваем, гуляем, спим. Можно изучить наши привычные маршруты, время, когда мы выходим из дома или вызываем такси, что и когда заказываем на дом. Не говоря об именах родственников и прочее. Кажется, нам пора задуматься, не слишком ли много завязали на один номер телефона? Технологии за последние 10 лет шагнули вперед, а мы застыли с этой телефонной регистрацией. Почему у нас и сберегательные счета, и сохранность недвижимости, и аккаунты в соцсетях привязаны к одному телефону? Это небезопасно, уже становится неудобно и проблематично. Потеря телефона страшнее утраты паспорта, а если смартфон украли, это равносильно смерти, как минимум социальной. Нам нужно придумать новую идентификацию, новый способ подтверждения личности. Этот ненадежный.

Фото: Global Look Press

Тот же номер ничем не защищен, кроме боязливости сотрудников операторов связи. Что мешает им продать дубликаты карт? Только страх неизбежной посадки, а она вовсе необязательна. И если какого-нибудь оператора попросят выпустить дубликат SIM-карты богатого человека, он запросто это сделает, получит деньги и в тот же день улетит из России. Защита слабая, уязвимых место много. Так, с недавних пор операторы стали принимать подписи под заявлениями о выдаче карты, переносе номера, поставленные на электронном табло. Это маленькое табло размером с машину для приема карточных платежей, экран не очень чувствителен, стилус толстый, подпись получается корявая, рваная, никакой почерковед не сможет ее оценить. Теоретически наши SIM-карты теперь никак не защищены — коряво перерисовать можно подпись любого. Отдельная проблема — Госуслуги. Сам по себе сервис очень удобный и действительно вряд ли имеет столь же функциональные аналоги в мире. Но на него так много всего завязано. А безопасность аккаунта на Госуслугах вряд ли растет с ростом сторонних сервисов, где можно идентифицироваться через ЕСИА.

Нам нужно диверсифицировать, скажем так, каналы связи с нами и создавать гарантированно безопасные способы идентификации в банковских приложениях и на Госуслугах. Регистрация по номеру телефона слишком уязвима.

На каком основании нам позволено звонить? Нашли наш телефон — звонят нам, выманивают коды, пароли. Чуть растерялся человек — и все, идет голым на мороз. Так быть не должно. И нулевая точка для разговора о телефонном мошенничестве — вопрос о том, почему нам вообще позволяют звонить? Мы — страна телефонного спама. В защите от спама далеко отстаем от Европы или Америки. Там человеку давно запрещено звонить.

Фото: Global Look Press

Россияне — люди, которые замучены звонками. И мошенники стоят тут на последнем месте.

Нам годами звонят с «опросами», с рекламой, приглашают на процедуры. Помните, были когда-то автоматы по пополнению баланса телефона? Стоило один раз «засветить» в таком номер — несколько дней нас мучили звонками. Вся страна это знала — никакого не было эффекта.

Сегодня множество сервисов, приложений сливают номера маркетологам. Делают это и в банках порой. Например, как-то я накопила существенную сумму — мне стали каждый день звонить с предложениями от застройщиков. А когда я давным давно продала квартиру и положила деньги на счет в банке, который в нем впервые открыла для таких целей: меня завалили звонками риелторы и продавцы новостроек. В итоге я деньги забрала оттуда. Повторю: безотносительно мошенников ситуация тяжелая, мы сталкиваемся с полным пренебрежением со стороны государства нашей приватностью и нашим комфортом. Еще недавно было время, когда я раньше обеда телефон не включала вообще. Семья позвонит в Telegram, а больше я ни от кого звонков не жду.

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images / Global Look Press

Потому что, если забывал на ночь выключить телефон, он с 09:00 разрывался. И порой звонящая (почему-то это обычно женщины) даже могла отругать меня за то, что я так долго сплю. Государство должно вслух продекларировать безусловное право человека на защиту от нежелательных звонков и потребовать от операторов незамедлительно его обеспечить. Самому государству это не будет стоить ничего, если продумает настоящие большие штрафы для операторов. Закрывая глаза на проблему спама, государство позволяло делать из граждан добычу. Мы все буквально до последних месяцев, пока не началась серьезная борьба со спамом и мошенническими звонками, были добычей для маркетологов, аферистов, риелторов, продавцов медуслуг и косметических наборов. И добычей мошенников нас тоже позволяли делать, потому что ни операторы, ни банки не несли фактически наказания за звонки и кражу денег.

И добыча для аферистов Тут мы подходим к четвертому фактору, обеспечивающему успех мошенникам. Это позволение на удаленные займы и удаленные операции с недвижимостью. Я думаю, если сосчитать тех, кто действительно никак не обойдется без удаленных займов на миллионы, и тех, кто от них пострадал, во второй группе людей будет гораздо больше. То есть жертв. Как и жертв удаленных микрозаймов.

Множество людей сталкиваются с повешенными на них кредитами, судятся годами. МВД и суды у нас перегружены, я сама недавно проходила через гражданский суд. Выиграла, но волосы встали дыбом: это чудовищно неповоротливая машина, буквально захлебывающаяся в рутине, работе, делах. Есть суды, где гражданские дела рассматриваются год и больше, а решения судьи отписывают за полчаса — у них больше времени попросту нет.

Даже если у человека имеются доказательства, что в момент оформления на него займа он лежал в коме в другой стране, он может потерять все, пока дойдет до победы в суде. Так что или ему придется выплачивать займ с конскими процентами, либо его счета заблокируют и до решения суда будут снимать деньги. А суд, обжалование, апелляции могут идти в России по два-три года.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Как думаете, кому выгодно вешать на обывателей быстрые кредиты, если мошенник тут же не вынуждает жертву переводить их на свой счет? А самим организациям по выдаче микрозаймов и выгодно. Они знают, что так у нас устроена система, что пока суд да дело (или, наоборот, сначала суд, потом дело), человеку придется платить.

Давно, не вчера и даже не позавчера, нужно было запретить оформлять без личного присутствия займы свыше 50 тысяч рублей. А для жителей районов я бы сумму уменьшила до 30 тысяч — это большие для провинции деньги, отдать которые тяжело.

Итак, у телефонного мошенничества четыре фактора, обеспечивающие успех и грандиозные масштабы обмана, из них три государство может легко устранить, не затратив никаких усилий и денег: это запрет спама и еще большее ужесточение ответственности операторов за спам-звонки, это ужесточение наказания за утечку личных данных и запрет на дистанционное оформление кредитов. Только продумывание новой, более надежной, чем по номеру телефона, системы идентификации будет стоить государству сил и денег. Остальное бесплатно. Чтобы нам не звонили ненужные люди и не вешали на нас кредиты, нужна лишь воля государства и больше ничего.