Пособие по беременности и родам: как получить максимум в 2026 году и на что потратить
В 2026 году назвали максимальную и минимальную сумму пособия по беременности и родам. Его платят единовременно. Что это за выплата, как ее рассчитать, кто может получить и на что потратить — в материале 360.ru.
Что такое пособие по беременности и родам
Пособие по беременности и родам — единовременная выплата, которую создали для финансовой поддержки женщин в декрете. Ее размер составляет 100% от среднего заработка матери. Ее могут получить как родившие сами, так и усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев.
Пособие выплачивает Социальный фонд России напрямую или через работодателя. Его выделяют за 140 дней, которые женщина не может работать, — 70 дней до родов и столько же после.
Если роды оказались сложными или у беременной появилась на свет двойня, оплачиваемый срок увеличится до 156 и 194 дней соответственно.
Также пособие выплатят и усыновившей ребенка в возрасте до трех месяцев матери или отцу — за 70 дней. Если малышей двое, оплатят 110 дней декретного отпуска.
Если женщина находится в отпуске по уходу за предыдущим ребенком, ей следует сначала выйти из него, а затем уходить во второй декрет. Для оформления пособия неважно, когда женщина встала на учет в женской консультации.
Как рассчитать декретные выплаты в 2026 году
Размер пособия по беременности и родам рассчитывается исходя из величины дохода прошедших двух лет и продолжительности декретного отпуска.
Например, если женщина за два года заработала 2,2 миллиона рублей, а ее декретный отпуск составил стандартные 140 дней, сумма пособия будет равна: 2 200 000 / 730 × 140 = 421 917,8 рубля.
В 2026 году минимальное пособие установили в размере 129 455,2 рубля, а максимальное — 955 836 рублей. Это означает, что, если при расчете по формуле у женщины получается сумма ниже или выше порога, ей выплатят указанные значения.
В суммарный доход за год входят премии, отпускные, стипендии и денежное довольствие, не входят — больничные, декретные, пособия по уходу за предыдущим ребенком. Необходимые суммы можно найти в личном кабинете налогоплательщика на сайте или мобильном приложении ФНС.
Если женщина проработала менее полугода, то в расчете пособия будут учитывать МРОТ — федеральный или региональный в случае наличия такового.
Кто имеет право на пособие по беременности и родам
Единовременную выплату может получить только женщина, в отличие от пособия по уходу за ребенком.
Гражданка имеет на него право, если она:
- работает по трудовому договору или ГПХ;
- студентка очной формы обучения;
- служащая;
- ИП, нотариус или адвокат, которая вносила взносы в Соцфонд;
- безработная, уволенная при ликвидации компании-работодателя.
Женщина может быть как россиянкой, так и иностранкой.
Также получать пособие и работать одновременно нельзя, так как обязательное условие — официальный уход в декрет.
На что можно потратить пособие по беременности и родам
Выплату можно потратить по своему усмотрению, отчитываться ни перед кем и сохранять для этого чеки не нужно, как и в случае освоения материнского капитала.
Как оформить пособие по беременности и родам
Подавать документы на выплату можно с 30-й недели беременности, а при многоплодной — с 28-й и до шести месяцев после окончания декретного отпуска.
Для этого нужно:
- оформить электронный больничный в государственной или частной женской консультации с лицензией;
- прийти с документом в бухгалтерию работодателя и написать заявление на получение пособия через компанию;
- в течение трех рабочих дней документы передадут в Соцфонд;
- учреждение проверит представленные данные, рассчитает сумму пособия и перечислит деньги на указанный счет.
Какие документы нужны для оформления пособия по беременности и родам
Для получения выплаты беременной сотруднице нужно представить:
- электронный листок нетрудоспособности по беременности и родам. Также это может быть номер или выписка из электронного больничного;
- заявление на предоставление декретного отпуска, которое женщина пишет работодателю.
Если ребенок усыновлен, следует предъявить соответствующее решение суда или его копию.
Если женщина нигде не работает, ей нужно собрать следующий пакет документов:
- лист нетрудоспособности по беременности и родам;
- справку о признании безработной из центра занятости или о прекращении деятельности в качестве ИП, нотариуса, адвоката из ФНС;
- сведения о рождении ребенка из ФНС.
В случае усыновления детей до трех месяцев потребуется судебное решение.
Само оформление будет происходить не через работодателя, а через Соцфонд или МФЦ. Есть возможность сделать это дистанционно — через портал госуслуг.
Срок выплаты пособия
Социальный фонд выплатит пособие в течение 10 рабочих дней со дня предоставления документов. Сумму перечислят по реквизитам, указанным в заявлении.