Пособие по беременности и родам: как получить максимум в 2026 году и на что потратить

В 2026 году назвали максимальную и минимальную сумму пособия по беременности и родам. Его платят единовременно. Что это за выплата, как ее рассчитать, кто может получить и на что потратить — в материале 360.ru.

Что такое пособие по беременности и родам Пособие по беременности и родам — единовременная выплата, которую создали для финансовой поддержки женщин в декрете. Ее размер составляет 100% от среднего заработка матери. Ее могут получить как родившие сами, так и усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев. Пособие выплачивает Социальный фонд России напрямую или через работодателя. Его выделяют за 140 дней, которые женщина не может работать, — 70 дней до родов и столько же после. Если роды оказались сложными или у беременной появилась на свет двойня, оплачиваемый срок увеличится до 156 и 194 дней соответственно. Также пособие выплатят и усыновившей ребенка в возрасте до трех месяцев матери или отцу — за 70 дней. Если малышей двое, оплатят 110 дней декретного отпуска.

Если женщина находится в отпуске по уходу за предыдущим ребенком, ей следует сначала выйти из него, а затем уходить во второй декрет. Для оформления пособия неважно, когда женщина встала на учет в женской консультации. Как рассчитать декретные выплаты в 2026 году Размер пособия по беременности и родам рассчитывается исходя из величины дохода прошедших двух лет и продолжительности декретного отпуска.

Интересно Формула следующая: суммарный доход за два года / 730 дней × число дней декрета = сумма пособия. Формула следующая: суммарный доход за два года / 730 дней × число дней декрета = сумма пособия.

Например, если женщина за два года заработала 2,2 миллиона рублей, а ее декретный отпуск составил стандартные 140 дней, сумма пособия будет равна: 2 200 000 / 730 × 140 = 421 917,8 рубля. В 2026 году минимальное пособие установили в размере 129 455,2 рубля, а максимальное — 955 836 рублей. Это означает, что, если при расчете по формуле у женщины получается сумма ниже или выше порога, ей выплатят указанные значения.

В суммарный доход за год входят премии, отпускные, стипендии и денежное довольствие, не входят — больничные, декретные, пособия по уходу за предыдущим ребенком. Необходимые суммы можно найти в личном кабинете налогоплательщика на сайте или мобильном приложении ФНС. Если женщина проработала менее полугода, то в расчете пособия будут учитывать МРОТ — федеральный или региональный в случае наличия такового. Кто имеет право на пособие по беременности и родам Единовременную выплату может получить только женщина, в отличие от пособия по уходу за ребенком. Гражданка имеет на него право, если она: работает по трудовому договору или ГПХ;

студентка очной формы обучения;

служащая;

ИП, нотариус или адвокат, которая вносила взносы в Соцфонд;

безработная, уволенная при ликвидации компании-работодателя.

Интересно Самозанятые и работающие неофициально не имеют права на пособие. Самозанятые и работающие неофициально не имеют права на пособие.

Женщина может быть как россиянкой, так и иностранкой. Также получать пособие и работать одновременно нельзя, так как обязательное условие — официальный уход в декрет.

На что можно потратить пособие по беременности и родам Выплату можно потратить по своему усмотрению, отчитываться ни перед кем и сохранять для этого чеки не нужно, как и в случае освоения материнского капитала. Как оформить пособие по беременности и родам Подавать документы на выплату можно с 30-й недели беременности, а при многоплодной — с 28-й и до шести месяцев после окончания декретного отпуска. Для этого нужно: оформить электронный больничный в государственной или частной женской консультации с лицензией;

прийти с документом в бухгалтерию работодателя и написать заявление на получение пособия через компанию;

в течение трех рабочих дней документы передадут в Соцфонд;

учреждение проверит представленные данные, рассчитает сумму пособия и перечислит деньги на указанный счет.

Какие документы нужны для оформления пособия по беременности и родам Для получения выплаты беременной сотруднице нужно представить: электронный листок нетрудоспособности по беременности и родам. Также это может быть номер или выписка из электронного больничного;

заявление на предоставление декретного отпуска, которое женщина пишет работодателю. Если ребенок усыновлен, следует предъявить соответствующее решение суда или его копию.

Интересно Пособие можно получить даже в том случае, если женщина родила за границей. Для этого дополнительно нужно представить свидетельство о рождении иностранного государства. Пособие можно получить даже в том случае, если женщина родила за границей. Для этого дополнительно нужно представить свидетельство о рождении иностранного государства.

Если женщина нигде не работает, ей нужно собрать следующий пакет документов: лист нетрудоспособности по беременности и родам;

справку о признании безработной из центра занятости или о прекращении деятельности в качестве ИП, нотариуса, адвоката из ФНС;

сведения о рождении ребенка из ФНС.

В случае усыновления детей до трех месяцев потребуется судебное решение. Само оформление будет происходить не через работодателя, а через Соцфонд или МФЦ. Есть возможность сделать это дистанционно — через портал госуслуг. Срок выплаты пособия Социальный фонд выплатит пособие в течение 10 рабочих дней со дня предоставления документов. Сумму перечислят по реквизитам, указанным в заявлении.