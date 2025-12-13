Сегодня 05:58 «Он хочет лишить детей героев будущего». Поплавская обрушилась на Сокурова за антинародные речи 0 0 0 Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com Общество

Слова известного режиссера Александра Сокурова на заседании Совета по правам человека вызвали шквал публичного негодования. Его риторика взбесила огромное количество людей, выйдя далеко за рамки обычного обсуждения. Возмущение охватило не только рядовых граждан, но и представителей культурного сообщества. Яркой точкой в этой волне критики стала реакция актрисы и общественного деятеля Яны Поплавской.

«Неудобные» вопросы маэстро В рамках официального заседания Совета по правам человека режиссер Сокуров озвучил президенту России Владимиру Путину три ключевых пункта своей «тревоги». Он начал с роста тарифов ЖКХ, заявив, что его знакомые всерьез опасаются невозможности платить за квартиру. Сокуров счел нужным предложить создание ночлежек для тех, кто «не сможет» оплачивать жилье. Эта апокалиптичная картина не нашла отклика, так как президент объяснил ситуацию общей инфляцией. Далее Сокуров перешел к вопросу доступности высшего образования для обычных абитуриентов. Он заявил, что из-за выделения мест детям участников СВО бюджетные места для остальных абитуриентов резко сократились. При этом президент парировал, напомнив, что дети защитников Отечества не уступают другим претендентам по интеллектуальным качествам.

Фото: РИА «Новости»

Кульминацией же выступления маэстро стал его эмоциональный выпад против закона об иноагентах. Сокуров напрямую заявил, что считает это положение неправильным, поскольку оно «унижает человека и ограничивает его возможности развиваться». В ответ президент сослался на зарубежный опыт, отметив, что в России за нарушение этого закона не отправляют в тюрьму. Подобный набор тем, особенно на фоне происходящего в мире, не мог не вызвать резкой реакции. И если на заседании Сокурову отвечали сдержанно и по делу, то вне его стен оценка прозвучала куда более жесткая и беспощадная. Ответ Поплавской Поплавская без обиняков назвала высказывания Сокурова совершенно антинародными. Она отметила, что режиссер позволяет себе подобное уже не в первый раз. «Я не могла поверить своим глазам и ушам. И не только я», — написала актриса. Особенное негодование у нее вызвала его позиция по вопросу льгот для детей участников СВО. Она напомнила, что бойцы стоят на фронте, рискуя жизнью, а многие уже отдали ее за страну.

Этих детей уже не обнимут отцы, они порадуются за их успехи только на небесах. Но режиссер Сокуров хочет лишить их права на высшее образование и других льгот.

Параллельно Поплавская отметила избирательность сочувствия маэстро. Для него, по ее словам, не так важны семьи героев, как важны иноагенты, которые находят у него больше понимания. Сокуров, защищая иноагентов, говорил об «унижении» и крушении судеб. Поплавскую же возмутило, что его не расстраивает, как эти люди «унижали и продолжают унижать Россию» за иностранные деньги.

Но Роднянский*, Куваев*, Гельман*, Дудь*, Невзоров*, Гордеева*, Лазарева*, Макаревич* и прочие — Сокуров хочет сказать, что это невинные овечки? Те, кто слаще всех кормился у государственной кормушки, оказались самыми подлыми предателями.

Для полноты картины актриса напомнила и историю с украинским режиссером Олегом Сенцовым**. Сокуров когда-то умолял Путина пощадить этого человека, готовившего взрыв в Крыму. «Надо ли напоминать, что после обмена освобожденный Сенцов** взял в руки автомат и уехал убивать русских. Вот, кого защищает Сокуров — член Совета по правам человека», — подчеркнула Поплавская. Не человековед, а адвокат дьявола Александр Сокуров, мастер, претендующий на звание тонкого исследователя человеческих душ, в этот раз продемонстрировал поразительную избирательность своего сострадания. Его «человековедение» проявило четкую иерархию, где «униженные» иноагенты заняли верхнюю ступень, а семьи погибших героев оказались внизу. «Как смеет этот человек, глядя в глаза президенту, задавать такие вопросы? Возраст не может быть индульгенцией на вседозволенность», — заключила артистка.

Фото: РИА «Новости»

Выступление режиссера стало хрестоматийным образцом риторики «гражданина мира», оторванного от почвы. Для такой позиции абстрактные права узкого круга «гонимых» интеллектуалов всегда перевешивают конкретные судьбы и боль собственных соотечественников. Именно поэтому язвительная отповедь Яны Поплавской прозвучала не просто как эмоциональный всплеск, а как голос здравого смысла. В ней четко обозначились две стороны: одна защищает память и будущее тех, кто отдал жизни за страну, а другая озабочена комфортом и репутацией их недругов. Александр Сокуров, к глубокому сожалению, сделал в этом противостоянии свой выбор предельно ясно и публично.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России ** Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов в России