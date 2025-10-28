Сегодня 13:29 Убивает животных и вредит людям. Как не допустить попадания микропластика в канализацию? Эколог Рыбальченко рассказал, как микропластик из канализации вредит природе 0 0 0 Фото: Ruslan Yarocky/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Канализация — важная и сложная система, которая помогает собирать и удалять ненужные продукты жизнедеятельности. Чтобы она работала исправно, ее недопустимо забивать пластиком и его производными. К каким последствиям приводят засоры системы и как микропластик вредит окружающей среде — в материале 360.ru.

Как устроена канализация в Москве и Подмосковье Любая канализация представляет собой систему инженерных сооружений и трубопроводов внутри многоквартирного дома, рассказал 360.ru создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.рф», эксперт ЖКХ Павел Степура. Она попадает через канализационный выпуск в городскую канализацию. Далее содержимое по трубам приходит на канализационные насосные станции. Там отходы попадают в систему с дополнительным давлением, перепадом высот, а затем — в очистные сооружения. После очистки воду сбрасывают в водоемы. Почему нельзя бросать в канализацию средства личной гигиены и пластик «Городская канализация рассчитана на бытовые стоки и все, что с этим связано. Однако в нее не должны попадать твердые коммунальные отходы, которые обычно увозят на сортировочные станции и полигоны», — отметил Степура.

Часто люди смывают в унитаз кошачий наполнитель, что приводит к серьезным проблемам. Так как это по сути абсорбент, который вбирает в себя влагу, увеличиваясь в размерах, трубы засоряются в изгибах и поворотах, ведь частицы наполнителя не растворяются. Еще одна проблема — гигиенические средства и влажные салфетки, которые в моменте не создадут засора, однако есть риск накопления таких изделий в трубопроводах, что также ведет к забиванию системы канализации.

Это будет особенно заметно жителям первых этажей, поскольку обычно засоры образуются в лежаках, подвалах, соответственно, наибольшее количество проблем, запахов и лишней влаги скапливаются внизу. Павел Степура

Однако трудности могут возникнуть не только в конкретном доме, но и в городской канализации, которую тоже можно забить средствами личной гигиены и другим нерастворимым мусором. В этом случае проблема затронет целые кварталы: мало того, что слив перестанет работать, так еще содержимое будет течь по улицам и ужасно пахнуть. Ведь городская система не предназначена для большого количества нерастворимых отходов. Даже если они не забьют трубы, то, добравшись до насосов и очистных сооружений, обязательно нарушат их работу.

За все поломки в доме отвечает управляющая компания, которая будет вынуждена тратить средства и ресурсы на устранение засоров. «Главное: в итоге-то за это будут расплачиваться жители. Ведь все, что связано с проблемами дома и их решением, в любом случае всегда оплачивают они», — подчеркнул эксперт ЖКХ. Поэтому чем больше жителей, которые забивают канализацию, тем больше они заплатят в будущем. Какой вред микропластик наносит природе Обычная стирка синтетических вещей вредит природе — вместе с мыльной водой в канализацию текут микроволокна, часть которых даже после очистки попадает в окружающую среду, рассказал 360.ru эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting, член Научного совета ППК РЭО Илья Рыбальченко. Негативно влияют даже косметика и моющие средства. «Очистные сооружения задерживают мусор, но не весь: часть микропластика уходит со стоками в реки и моря. Исследования показывают, что ниже по течению от очистных сооружений их концентрация часто выше, чем если идти вверх по нему, следовательно, очищенные стоки — заметный источник микропластика», — отметил Рыбальченко.

От 70 до 98% микропластика, извлеченного из жидкости на этапе очистки, концентрируется в осадке. При использовании на полях он попадает в почву, может мигрировать вглубь профиля и к водоносным горизонтам, а часть течет обратно в водоемы. В ряде стран системы очистки комбинированные: канализация и ливневка. Такая есть, например, в Париже. Однако при сильных дождях они перегружаются и скидывают неочищенную воду прямо в реки, и вредные частицы все же попадают.

Микропластик не растворяется, а распадается по следующей схеме: у полиэтилена и полипропилена существуют прочная углеродно-углеродная основная цепь, гидрофобность, высокая кристалличность. Из-за этого микроорганизмам трудно зацепиться, ферменты не узнают субстрат. Фотоокисление (свет + кислород) со временем ломает цепи (радикальные процессы, карбонилы, снижение молекулярной массы), материал становится хрупким и крошится на фрагменты.

В природе микропластик разлагается, но очень-очень медленно. Науке известны отдельные ферменты и микроорганизмы, которые способны это делать, но скорости малы и зависят от добавок, морфологии и среды, отметил Рыбальченко. Например, на солнце частицы распадаются на более мелкие. Они уже разлагаются десятилетиями и столетиями. В итоге такие вещества влияют на окружающую среду: В водных экосистемах микропластик оседает в донных отложениях и участвует в пищевой цепи;

В почве и агросистемах накапливает пахотный слой, из-за чего меняются водопроницаемость, аэрация, взаимодействие с химикатами. Более того, его переносят ветер или водяной сток;

В воздухе частицы сорбируют органические загрязнители и металлы, служат субстратом для микробных биопленок. Как следствие, микропластик участвует в пищевой цепи: рыбы, моллюски, мелкий планктон, млекопитающие и другие живые организмы принимают его за пищу, а он забивает их ЖКТ, вызывая воспаление. После этого появляются происходят нарушение репродукции и поведения разных видов.

Человек — последний участник этой цепочки, конечный потребитель. Ученые еще исследуют влияние микропластика на его организм, однако риск нарушений уже очевиден. Яркие примеры крупных загрязнений микропластиком Ученые обследовали участок вдоль русла Волги летом 2020 года. «Исследователи выявили микропластик в поверхностном слое воды (средние значения порядка ~0,9 частиц на метр кубический; методики отбора и фильтрации детализированы в работе). Это подтверждает его присутствие в крупнейшей речной системе России», — отметил Рыбальченко. Подобные находки фиксировали в Северной Двине, Оби, Томи, Енисее, малых реках Калининградской и Ленинградской областей.

Что нельзя выбрасывать в унитаз Перечислим главное: Кошачий наполнитель;

Предметы личной гигиены (использованные тампоны, гигиенические прокладки, влажные салфетки);

Пищевые отходы;

Жиры и масла;

Волосы;

Окурки;

Спички;

Строительные отходы;

Бумажные изделия — кроме туалетной бумаги. «Главная рекомендация — не выбрасывать ничего лишнего, чтобы в будущем в трубах не скапливался мусор, ничего не ломалось. Лучше всегда пользоваться обычным мусорным ведром», — посоветовал Степура.

Также он порекомендовал установить диспоузеры — специальные измельчители органических отходов, которые устанавливают в раковину на кухне. Они снижают риск засоров — даже если в канализацию что-то попадет, это будет уже перемолотым. Как решить проблему загрязнения природы микропластиком Главные меры — сокращение образования отходов, раздельный сбор, высококачественная переработка, удержание микроволокон до попадания в стоки, модернизация очистки и продуманная политика по осадкам. Это не только защищает реки и моря, но и экономически рационально в логике замкнутого цикла, добавил Рыбальченко.