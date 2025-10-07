Сегодня 02:12 Политковскую убили ровно 19 лет назад. Как ушла звезда «Новой газеты» и кто за этим стоит 0 0 0 Фото: Анна Политковская. Alexander Chernykh / www.globallookpress.com Общество

Осенью 2026 года исполнится 20 лет со дня убийства Анны Политковской. Расследование шло долго, все исполнители преступления получили наказание. Лишь одного, самого главного фигуранта так и не назвали. Следователи до сих пор не могут дать ответ на вопрос, кто и за что приказал расправиться с оппозиционной журналисткой. Хронологию событий восстановил 360.ru.

Убийство Политковской Днем 7 октября 2006 года, в 16:02, в доме № 8 на Лесной улице в Москве прозвучали выстрелы. Хотя преступник сразу убил свою жертву, он все-таки добавил контрольный выстрел в голову. Гильзы подбирать не стал, пистолет бросил там же, вышел из подъезда и растворился в суете улицы. Скоро тело журналистки Анны Политковской нашла соседка. О случившемся публика услышала в тот же день. В России и за рубежом Политковскую знали по многочисленным критическим репортажам. Она была звездой «Новой газеты»*, выпустила несколько книг о Чеченской войне и одну в Лондоне — «эмоциональные заметки на полях нашей нынешней российской жизни», как поясняла сама автор. Практически сразу после гибели журналистки разгорелся пожар: акции праведного гнева, «не забудем — не простим», обвинение властей в убийстве оппозиционерки, пачки воспоминаний. В праведном гневе и погоне за политическим пиаром все как-то забыли, что погиб прежде всего живой человек: дочь, сестра, мать двоих детей, бабушка.

Фото: Газета с портретом Анны Политковской. Lantyukhov Sergey / www.globallookpress.com

Биография Анны Политковской Анна Мазепа родилась 30 августа 1958 года. Родители после войны окончили школу рабочей молодежи и поступили в МГИМО. Затем сделали карьеру дипломатов, уехали в США и там работали при ООН. В Нью-Йорке и появилась на свет их в будущем знаменитая младшая дочь. По возвращении в Москву, в 1962-м, заработанную валюту потратили на кооперативную квартиру.

Интересно Мазепа — фамилия отца Политковской, Степана Мазепы, уроженца Черниговской области. Его жена вспоминала, что однажды племянник привез из Харькова свою книгу на украинском языке: он обнаружил родство с той самой «гетманской ветвью» Ивана Мазепы — предателя, что перешел на сторону шведов. В украинской версии он был героем. Мазепа — фамилия отца Политковской, Степана Мазепы, уроженца Черниговской области. Его жена вспоминала, что однажды племянник привез из Харькова свою книгу на украинском языке: он обнаружил родство с той самой «гетманской ветвью» Ивана Мазепы — предателя, что перешел на сторону шведов. В украинской версии он был героем.

Анна занималась фигурным катанием и в музыкальной школе, много читала. В старших классах познакомилась с Александром Политковским, который был старше нее на пять лет. Следом за любимым поступила на журфак МГУ, а в 1978 году молодые люди расписались. Говорили, что жених ехал за невестой с авоськой, в которой болталась бутылка водки. Потом в загсе ее и выпили. Скоро Политковский стал всесоюзной звездой телевидения: появилась программа «Взгляд», где Александр блистал специальным корреспондентом. Его жена воспитывала сына и дочь, тихо работала в «Известиях», внутреннем журнале Министерства гражданской авиации, «Мегаполис-Экспрессе» и прочих изданиях. Позднее она скажет, что карьере мешала работа мужа.

Фото: Тележурналист Александр Политковский дома с детьми. Мещеряков / РИА «Новости»

Супруги предсказуемо, но неофициально разошлись. Политковской больше не мешали ни муж, ни дети (они уже подросли). В июне 1999-го ее пригласили в «Новую газету»*, где журналистку поставили заниматься темой Чеченской войны. Отчего-то главред издания, Дмитрий Муратов** решил послать в горячую точку именно женщину. Возможно, расчет был на то, что мужчину убьют быстрее, или в тексте нужна была эмоциональность — кто знает. Однако в своих материалах Политковская забывала важную деталь: журналист должен по мере сил давать объективную картину, а не тиражировать мнение лишь одной стороны. Бывший муж это характеризовал «каким-то писательством». Ведь была и другая сторона медали: например, геноцид русских, живших тогда в Чечне. Об этом Политковская писать отказывалась. Зато другими историями сыпала хоть отбавляй, плюс неустанная критика действующей власти. На Западе эти публикации тут же стали хвалить и перепечатывать, ссылаясь на «мнение очевидца».

Фото: Экс-президент СССР Михаил Горбачев с книгой Политковской. Алексей Никольский / РИА «Новости»

Тут кстати пришлись связи диссидентов, главреда Муратова**, самой Политковской. Она часто выступала за рубежом, благо язык знала, а в кармане лежал второй паспорт США, полученный в 1990-х по праву рождения. Гонораров хватало, чтобы в случае опасности залечь на дно, например, в Вене, как это было однажды. «Новая газета»* счастливо увеличивала тиражи. Однако работодатели не озаботились охраной своего золотого пера. Сама Политковская много раз говорила, что понимает всю опасность работы, тем не менее бросать не собиралась. Нет, она не была бесстрашной, делала то, что считала нужным.

Фото: Анна Политковская. Alexander Chernykh / www.globallookpress.com

Когда в Беслане в 2004-м террористы захватили школу, Политковская рванула туда: надеялась выступить посредником на переговорах. Но после чашки чая в самолете потеряла сознание. Борт сел в Ростове-на-Дону, врачи поставила диагноз: «отравление неизвестными токсинами». Были повреждены печень, почки и эндокринная система. Разумеется, тут же завыли о происках ФСБ. Но оказать, чем именно и кто отравил журналистку, не смогли. Некоторые медики поговаривали, что диагноз мог быть неправильным, а все дело в измотанном постоянной работой организме — Политковская же даже отпуск не брала.

Фото: Люди кладут цветы у дома, в котором жила Анна Политковская. Илья Питалев / РИА «Новости»

Расследование убийства Политковской Убийство явно было заказным, и этот заказ на Политковскую появился весной 2006-го. Есть три версии: журналистка своими статьями якобы перешла дорогу «большим людям в Чечне»; некие серые кардиналы просто выбрали ее как показательную цель — дескать, убьем кого захотим, ничего нам не будет; месть за посаженного в тюрьму героя какой-либо публикации. За дело взялся чеченский криминальный авторитет и бизнесмен Лом-Али Гайтукаев. Позже он заявлял, что за эту «работу» заплатили два миллиона рублей. Адрес журналистки узнали через бывшего оперативника РУБОП Сергея Хаджикурбанова. Тот свел бандитов с подполковником Павлом Рягузовым: последний нашел адрес Политковской, а еще сообщал о ее телефонных переговорах.

Фото: Лом-Али Гайтукаев во время оглашения приговора в Мосгорсуде. Сергей Кузнецов / РИА «Новости»

Хаджикурбанов помог организовать слежку. Не уточняя, в чем дело, просто предложил денежную подработку трем сотрудникам оперативно-поискового управления ГУВД Москвы и бывшему милиционеру, работавшему в ЧОПе. Они вели объект, рапортовали о его передвижениях в течение дня. О готовящемся убийстве не знали и с бандитами не были знакомы.

Интересно Одним из причастных к убийству Политковской считают лидера организованной преступной группировки Хож-Ахмеда Нухаева. Его также подозревали в убийстве американского журналиста Пола Хлебникова: книга о бандите «Разговор с варваром» показалась Нухаеву недостаточно комплементарной. Где сейчас преступник — неизвестно. Одним из причастных к убийству Политковской считают лидера организованной преступной группировки Хож-Ахмеда Нухаева. Его также подозревали в убийстве американского журналиста Пола Хлебникова: книга о бандите «Разговор с варваром» показалась Нухаеву недостаточно комплементарной. Где сейчас преступник — неизвестно.

Сотрудник столичного ГУВД подполковник милиции Дмитрий Павлюченков тоже занимался наблюдением за Политковской и изучал ее распорядок дня, но знал, ради чего все это делается. Он же купил и передал бандитам переделанный под стрельбу боевыми патронами газовый пистолет. Еще Гайтукаев пристегнул к делу своих Махмудовых, причем одному из них — Рустаму — отвел роль убийцы.

Фото: Рустам Махмудов перед заседанием Московского городского суда, 2013 год. Владимир Астапкович / РИА «Новости»

Убийцы Политковской Суд вынес приговор только в 2014 году. Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева приговорили к пожизненному лишению свободы. Ибрагима и Джабраила Махмудовых — к 12 и 13,5 года заключения соответственно. Павлюченков сел на 11 лет. Сергей Хаджикурбанов получил 20 лет тюрьмы, но в 2023-м был помилован как участник боевых действий на Украине. Если показалось, что в этой истории чего-то не хватает, то это действительно так. Имя заказчика убийства не стало достоянием общественности. Одно время говорили, будто это сбежавший в Лондон олигарх Борис Березовский, но доказать не смогли. Так что, хоть непосредственные убийцы и оказались за решеткой, полностью раскрыть преступление не удалось.

* Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации «Новая газета». ** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.