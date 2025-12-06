06 декабря 2025 17:24 Строила карьеру в IT и ушла в недвижимость. Почему Полина Лурье не почувствовала «схему Долиной» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

История с квартирой певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники началась с мошеннической схемы, из-за которой народная артистка лишилась недвижимости под влиянием злоумышленников. Но главной пострадавшей осталась заплатившая за нее 112 миллионов рублей разведенная мать-одиночка Полина Лурье. После признания сделки недействительной она осталась без денег и жилья.

Жизнь и карьера Полины Лурье

Ставшая одной из главных героинь новостной повестки в последние несколько месяцев Полина Лурье (в девичестве Филатова) родилась в Москве в апреле 1990 года в семье врача-аллерголога Светланы Филатовой и кандидата физико-математических наук Александра Собачкина. Полина стала вторым ребенком в семье. У нее есть старший брат Николай и младшие — Степан и Татьяна. Глава семьи — очень известная фигура в сфере IT. Он занимал должность директора по разработке американской корпорации Mentor Graphics, выпускающей программное обеспечение. А с октября 2022 года — пост директора центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки Группы Т1. По стопам отца пошел младший брат Полины Степан. После окончания МГТУ имени Баумана он стал программистом в кипрской компании Criteo, занимающейся рекламой.

Полина окончила факультет социологии МГУ. Она тоже выбрала IT-сферу и несколько лет работала в компании «Кадфло», разрабатывающей инженерные системы для промышленных предприятий. В 2024 году Полина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, который занимается арендой и управлением недвижимостью. Мужем Полины был предприниматель Евгений Лурье. Их брак оказался недолгим и продлился с 2015 по 2017 год. Пара родила сына, которого сейчас Лурье воспитывает одна.

Как проходила сделка по покупке квартиры Долиной

Судя по открытым данным, Лариса Долина выставила квартиру на продажу в Хамовниках 13 мая, а 20 июня сделку закрыли. По данным «Коммерсанта», продажу сопровождала риелторская компания ООО «Вайтвилл», которая получила от заплатившей 112 миллионов рублей Лурье 4,48 миллиона за работу. Часть оставшейся суммы Долина перевела через свой банковский счет дропперам мошенников, которые обналичили средства в Перми и Казани. Остаток забрала курьер Анжела Цырульникова, купившая криптовалюту. Лурье лично встречалась с Долиной. Это следует из судебного решения Хамовнического районного суда. В документе говорится, что сторона, требовавшая расторжения сделки, давила на то, что покупательница зарегистрирована как предприниматель, который занимается арендой и управлением недвижимости. Но при этом не «проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства» об искажении воли истца — на этом настаивали юристы Долиной. Сама артистка в эфире Первого канала тоже подтвердила, что виделась с Лурье. Но она отметила, что покупательница интересовалась, почему цена на квартиру намного ниже рынка. В ответ Долина по инструкции мошенников заявила, что ей необходимо жилье побольше.

Как началась судебная тяжба Долиной и Лурье

О попытке новых владельцев въехать в купленную у Долиной квартиру стало известно 13 августа прошлого года. В тот же день артистка опубликовала в социальных сетях видеообращение, в котором призналась, что стала жертвой мошенников. По ее словам, по данному факту уже завели уголовное дело, по которому она проходит потерпевшей, а на саму квартиру наложили арест. Когда именно артистка обратилась к правоохранителям, она не уточнила.

Менее чем через неделю Долина обратилась в Хамовнический суд Москвы с требованием признать сделку о продаже квартиры Полине Лурье недействительной.

Покупательница направила встречное заявление, в котором потребовала выселить Долину, ее дочь и внучку, а также лишить их права на пользование квартирой. Суд объединил дело в одно производство и приступил к рассмотрению 13 сентября. Все заседания прошли в закрытом режиме, и в конце марта суд постановил, что сделка с квартирой недействительна, вернув Долиной права на недвижимость. Пункта о компенсации для Лурье в судебном решении нет. Апелляцию и кассационную жалобу Полины последующие суды оставили без удовлетворения.

Что происходит с делом о квартире Долиной сейчас

Представляющая интересы Полины Лурье адвокат Светлана Свириденко обратилась в Верховный суд с жалобой. Там документ приняли и назначили рассмотрение на 18 декабря. По словам юриста, с ней уже связались представители Долиной и предложили заключить мировое соглашение. Артистка обязалась вернуть пострадавшей покупательнице 112 миллионов рублей в течение нескольких лет без учета инфляции. Свириденко подчеркнула, что ее клиент на это предложение не согласилась. Адвокат добавила, что, кроме потраченных денег на покупку квартиры, Лурье также пришлось погасить налог на имущество после судебного решения об изъятии жилья, ведь она еще считалась собственницей. Столкнувшаяся с массовой критикой со стороны россиян Лариса Долина выступила в эфире Первого канала, где заявила, что вины Полины Лурье в случившемся нет. Поэтому она решила вернуть покупательнице все деньги. Но такой суммой певица сейчас не располагает, поэтому готова к переговорам. «Вы пострадавшая, и я пострадавшая. Я пострадала от рук мошенников, а вы потеряли и деньги, и квартиру. Я верю, что мы встретимся и договоримся. Я верну все», — пообещала Долина. О реакции Полины Лурье на заявление артистки на момент написания материала неизвестно.