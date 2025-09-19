Сегодня 14:59 «Покупатель не защищен». С какими рисками столкнутся россияне из-за переноса сроков ввода жилья Брокер Ракута: многие россияне понесут убытки из-за сдвига сроков сдачи жилья 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Власти разрешили застройщикам сдвигать сроки сдачи жилья. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал это антикризисной мерой. Как она отразится на покупателях — разобрался 360.ru.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти России разрешили застройщикам откладывать сроки ввода жилья в рамках антикризисных мер. Он также подчеркнул, что не видит здесь значительных рисков. «Мы как антикризисную меру разрешили девелоперам сдвигать чуть вправо срок ввода для того, чтобы точно гарантированно построить дома. Сказать, что у нас какие-то сейчас огромные риски, не скажу. Отдельные случаи есть, но мы считаем, что в целом эту ситуацию переживем», — сказал Хуснуллин. Трансляция шла в социальной сети «ВКонтакте».

Как разрешение переносить сроки ввода новостроек в России скажется на покупателях Вряд ли будут «бесконечные сроки», отметил в беседе с 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Если правительство одобрит что-то для застройщиков, то, вероятно, будут установлены временные рамки. «Но это говорит лишь о том, что, покупая квартиру в новостройке, мы должны понимать, что требовать по договору вовремя сдать, передать ключи мы уже не сможем в рамках закона, потому что застройщики будут освобождены от каких-либо там судебных взысканий, в том числе от штрафов и так далее», — подчеркнул он. При покупке недвижимости важно оценить риски, связанные с выбором застройщика. Необходимо выяснить, сможет ли он завершить строительство в оговоренные сроки, не будет ли переносить их.

Тут уже это получается риск самого покупателя с точки зрения юридической части и закона. Покупатель будет не защищен. Дмитрий Ракута ипотечный брокер

Подобную практику применяли во время пандемии COVID-19, отметил брокер. Тогда застройщикам предоставляли официальные отсрочки. Сейчас ситуация в отрасли не самая стабильная, поэтому было принято такое решение. «Будем надеяться, что это не будет той какой-то историей, которая будет повторяться из раза в раз. А все-таки это будет какая-то точечная мера единоразово, чтобы застройщики тоже понимали, что люди платят, как правило, ипотеку. Люди ждут, кто-то живет в арендованном жилье, несет финансовые убытки из-за застройщика, которому поверили. Человек, получается, несет финансовые затраты и никак не сможет их компенсировать с точки зрения там юридической части», — сказал Ракута.

Спрос на новостройки в России: упадет или нет? Из-за того, что застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода жилья в качестве антикризисной меры, покупатели будут тщательно выбирать объект, смотреть на стадию готовности проекта. Сейчас не так много проектов находятся на нулевом цикле, напомнил он. Однако на начальной стадии разработки будут рассматривать варианты, которые близки к завершению.

Конечно, это на ряд покупателей может повлиять. Многие могут задуматься, могут ли они себе позволить тот или иной риск. То есть, например, если покупатель арендует жилье и у него финансы все подбиты, он рассчитывает на определенный срок, на определенный дедлайн, то, конечно, здесь надо подумать, имеет смысл рисковать или нет. Дмитрий Ракута ипотечный брокер

Говоря о том, нужна ли такая мера, эксперт заметил, что застройщики, вероятно, ссылаются на падение продаж. Покупателей стало меньше, и это системная проблема. Чтобы поддержать отрасль, им дают отсрочку, добавил он. Это нужно для решения финансовых вопросов, так как нет продаж, нет финансирования и эскроу-счета не наполняются. «Соответственно, есть определенные риски того, что застройщик может обанкротиться. Естественно, никому это не нужно. Ни покупателям, ни правительству потом с этим разбираться не хочется. Это мера для того, чтобы поддержать отрасль, но главное, чтобы ей не злоупотребляли», — заявил он.