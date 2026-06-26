Сегодня 05:21 Поколение Z потянулось к земле? Почему зумеры массово устраивают огороды на балконах и как делать это правильно Агроном Маслов: фитолампы на балконе помогут вырастить зелень на любом этаже 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Поколение Z, которое с детства не выпускает из рук смартфоны, все чаще переключаются на балконные ящики с землей. В соцсетях все активнее обсуждают всходы базилика и первые листья руколы. И это вовсе не экономия на продуктах, ведь семена, грунт и фитолампы обходятся дороже пучка зелени в супермаркете. Так что же заставляет их тратить время и деньги на грядки? И с чего вообще начать тому, кто тоже хочет попробовать, но боится, что ничего не вырастет?

Поколение Z выбирает грядки? В соцсетях все чаще появляются обзоры грядок и балконных огородов. Молодые люди фотографируют листья руколы, обсуждают фитолампы и хвастаются урожаем микрозелени. Тренд, казалось бы, парадоксальный: цифровое поколение вдруг потянулось к земле. Сами зумеры объясняют это усталостью от экранов: девять часов за монитором, бесконечная лента, уведомления без остановки. В какой-то момент хочется взять в руки что-то настоящее. Земля, семечко, маленький росток — это дает быстрый и осязаемый результат. Не лайк, не репост, а живой зеленый лист, который можно потрогать и через пару недель съесть.

Фото: РИА «Новости»

Вторая причина — в разнице поколений. У их родителей и бабушек дача ассоциируется с тяжелым трудом, прополкой до седьмого пота и банками с заготовками. У зумеров этого груза уже нет. У них нет и желания кормиться с огорода. Они сажают не потому, что надо, а потому что интересно. Это хобби, а не способ выжить. Есть и третий момент — эстетика. Аккуратные ящики с зеленью на белом подоконнике, компактные фитолампы на прищепках, стильные керамические горшки — это красиво. И это прекрасно ложится в формат соцсетей. Что посадить? Когда речь заходит о балконном огороде, многие представляют грядки с картошкой или длинные ряды огурцов. На деле все скромнее и изящнее: зумеры выбирают зелень и пряные травы. Главный агроном Тимирязевской академии Вячеслав Маслов в разговоре с 360.ru назвал несколько основных культур для домашнего выращивания.

Если мы говорим о выращивании на тонкопроточной гидропонике, а не просто под лампами, мы можем выращивать любые салаты, зелень. В основном, конечно, все выращивают зелень. Это лук, салат, укроп, петрушка, базилик, розмарин. Все это можно выращивать в домашних условиях. Если лампы расположены высоко, можно выращивать низкорослые томаты и карликовые сорта огурцов. Также перец и баклажан — тоже низкорослых сортов. Вячеслав Маслов

Для новичков такой ассортимент может показаться избыточным. Маслов посоветовал начинать с самого простого и понятного. «Начинайте с тех культур, которые вы хотите есть в первую очередь», — порекомендовал он. Среди этих вариантов рукола стоит особняком. Она неприхотлива, быстро всходит и не требует сложного ухода.

Фото: РИА «Новости»

Главный плюс руколы — скорость. Первый урожай можно снимать уже через две недели после посева, что для нетерпеливого новичка становится мощной мотивацией. Впрочем, даже набор из трех-четырех культур дает ощущение настоящего огорода. Главное — не пытаться объять необъятное и не засаживать балкон сразу всем, что попалось под руку в магазине семян. Нужны ли большие горшки? Выбор контейнера для балконного огорода часто кажется второстепенной деталью. На практике именно объем горшка определяет, сколько растений поместится на подоконнике и насколько комфортно им будет расти. «По горшкам для салатов — это некрупная ячейка, где-то порядка 0,2 литра максимум. Для плодовых культур, типа томатов, перцев, желательно, чтобы ячейка где-то была от 0,5 до 0,7 литра для плодоношения», — объяснил Вячеслав Маслов.

Фото: РИА «Новости»

Зелень вроде салата, укропа и базилика прекрасно чувствует себя в совсем небольших емкостях. Плодовым культурам — томатам, перцам, карликовым огурцам — нужно больше пространства для корней, но даже пол-литра объема оказывается достаточно. Для городской квартиры это отличная новость: не нужны громоздкие ящики и ведра. На стандартном подоконнике шириной 15–20 сантиметров можно разместить до 10 небольших горшков и выращивать сразу несколько сортов зелени. Маленькие контейнеры удобны и в ежедневном уходе. Их легко переставлять, мыть и менять местами при смене сезона — весной поставить салат, летом заменить его на базилик, осенью вернуться к руколе. Зачем нужны фитолампы? Что касается освещенности на балконе, то на количество солнечного света влияет этаж — нижние этажи могут страдать от тени от соседних домов или ближайших деревьев. Но даже небольшие фитолампы запросто уравнивают условия и этаж перестает влиять на урожайность.

По большому счету, при использовании фитолампы, этажность перестает влиять на урожайность. Потому что основная энергия идет от лампы, а не через окно. Вячеслав Маслов

Фитолампы дают красный и синий спектр, необходимый для фотосинтеза. Растения под ними не вытягиваются и сохраняют компактную форму. Однако на застекленном балконе летом температура поднимается значительно выше уличной. Это создает риск перегрева. «Здесь у нас несколько вариантов. Это притенка, чтобы на солнечные лучи не попадали. И, конечно, охлаждение. Если мы говорим про квартиру, это кондиционер. А также, можно просто открывать балкон, чтобы не было как бы так жарко, чтобы шло проветривание. Главное — избежать перегрева от прямого солнечного света», — объяснил Маслов.

Фото: Alexander Legky, Александр Легки/Global Look Press / www.globallookpress.com

С фитолампой и притенкой высота этажа перестает влиять на результат. Огород на балконе растет одинаково хорошо и на первом, и на 30 этаже. Почему ветер опаснее засухи? Еще одним условием для успешного роста растений является проветривание балкона. Однако, у сквозняка есть оборотная сторона.

С проветриванием не все так однозначно. Проветривание связано со сквозняком, а сквозняк связан с высушиванием. Поэтому если у вас очень сильные ветра, то проветривать нужно аккуратно, потому что ветра очень сильно высушивают. Скорость ветра выше двух метров в секунду является стрессом для растений. Вячеслав Маслов

При сильном ветре окна не стоит держать распахнутыми настежь. Лучше приоткрывать створку или направлять поток воздуха в сторону от растений. Помогают плотные шторы или специальные рассеиватели, которые смягчают движение воздуха. На продуваемом балконе стоит заранее продумать защиту.

Фото: РИА «Новости»

Хобби, а не экономия Семена, грунт, фитолампы и горшки обходятся дороже пучка зелени в супермаркете. Балконное огородничество — это не про экономию, и это понимают все, кто пробовал.

Это вопрос для души. Мы не говорим про экономику и про все остальное. Мы, во-первых, получаем хобби, мы чему-то учимся и получаем свежую и вкусную зелень у себя в доме в любой момент. Вячеслав Маслов

В мире, где все можно заказать с доставкой за час, самостоятельное выращивание дает необычные ощущение. Зумеры не становятся фермерами, они создают пространство, где можно остановиться и увидеть живой результат своих действий. Балконный огород не спасет от кризиса и не заменит продуктовую корзину. Но он дает то, чего не купишь в магазине: живой контакт с тем, что растет у тебя на подоконнике.