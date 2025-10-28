Поколение Z плюет на корпоративный дух. Куда пропала мотивация?

Корпоративный дух долгое время считался ключевым столпом успешной компании для сплочения коллектива и достижения общих целей. Сегодня же руководители и HR-специалисты замечают, что представители поколения Z равнодушны к привычным ритуалам и ценностям компании. Это проявление глубокого системного расхождения в мировоззрении, корни которого требуют серьезного исследования.

Поколение Z входит в профессиональную жизнь, будучи сформированным в эпоху цифровой прозрачности и открытости. Главные ценности зумеров — это честность, прямота и внутренняя свобода. В то же время они не отрицают важность социального признания, которое строится на аутентичности и искренности, а не на формальном следовании правилам.

Поэтому традиционный корпоративный дух, где декларируемые ценности расходятся с реальностью, вызывает у них недоверие. Они особенно остро чувствуют то, что можно назвать «управленческим враньем»: когда руководство говорит об одних принципах, а на деле действует по-другому.

Возникает естественный вопрос: зачем тратить свое время, энергию и эмоции на поддержание двойных стандартов? Зумеры не видят в этом смысла, их ключевой запрос к работодателю — прозрачность и честность: если договорились о чем-то, это должно выполняться. Дух, лишенный основы из правды и открытости, для них «пустышка», за которой не стоит ничего ценного.