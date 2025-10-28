Поколение Z плюет на корпоративный дух. Куда пропала мотивация?
Корпоративный дух долгое время считался ключевым столпом успешной компании для сплочения коллектива и достижения общих целей. Сегодня же руководители и HR-специалисты замечают, что представители поколения Z равнодушны к привычным ритуалам и ценностям компании. Это проявление глубокого системного расхождения в мировоззрении, корни которого требуют серьезного исследования.
Поколение Z входит в профессиональную жизнь, будучи сформированным в эпоху цифровой прозрачности и открытости. Главные ценности зумеров — это честность, прямота и внутренняя свобода. В то же время они не отрицают важность социального признания, которое строится на аутентичности и искренности, а не на формальном следовании правилам.
Поэтому традиционный корпоративный дух, где декларируемые ценности расходятся с реальностью, вызывает у них недоверие. Они особенно остро чувствуют то, что можно назвать «управленческим враньем»: когда руководство говорит об одних принципах, а на деле действует по-другому.
Возникает естественный вопрос: зачем тратить свое время, энергию и эмоции на поддержание двойных стандартов? Зумеры не видят в этом смысла, их ключевой запрос к работодателю — прозрачность и честность: если договорились о чем-то, это должно выполняться. Дух, лишенный основы из правды и открытости, для них «пустышка», за которой не стоит ничего ценного.
Поэтому компании, где корпоративная культура сводится к формальным ритуалам «для галочки», не удерживают молодых специалистов. Те не готовы терпеть лицемерие, которое старшие поколения часто воспринимают как данность и некий атрибут рабочей атмосферы.
Со стороны это может выглядеть как неуважение к общим ценностям. Однако если копнуть глубже и спросить самих зумеров, какой корпоративный дух им был бы близок, картина проясняется.
Первая и главная трудность, с которой столкнется любой специалист по работе с персоналом — отсутствие у поколения Z сформированного понятия «мы». Зумеры — индивидуалисты, для которых идентичность «я» первична.
Современные HR-специалисты сталкиваются с необходимостью объяснять ценность командной работы и показывать конкретные выгоды от «мы».
Молодые сотрудники должны видеть связь между личным вкладом и коллективными результатами.
Второй важный шаг — вовлечь зумеров в создание настоящего «мы». Стоит прямо спросить: какие ценности и принципы нужны, чтобы команда была по-настоящему сильной?
Скорее всего, в ответ прозвучат честность, открытость, готовность к диалогу и, главное, умение слушать — признавая и уважая разные точки зрения.
Третий ключевой момент — понять, что старая модель «отцов и детей» в управлении устарела. Фразы вроде «потому что я так сказал», «здесь я — начальник» или «здесь так принято» для зумеров ничего не значат.
Они легко сменят компанию, уйдут во фриланс или запустят собственный проект, но не останутся в системе, которую считают несправедливой или лицемерной.
Таким образом, кажущееся равнодушие зумеров к корпоративному духу — четкий запрос на его обновление. Они требуют перехода от принудительной лояльности к духу партнерства. Чтобы понять, готова ли культура вашей организации к такому вызову, пройдите простой «тест правды». Спросите себя: прозрачны ли ваши внутренние правила? Соответствуют ли реальные действия руководства заявленным ценностям? Даете ли вы сотрудникам возможность влиять на эти принципы и чувствовать себя соавторами общей культуры?
Если ответы вызывают сомнения, проблема не в том, что зумеры «плюют» на ваш корпоративный дух. Проблема в том, что этот дух, возможно, перестал быть живым и актуальным.