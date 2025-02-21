21 февраля 2025 21:47 Поиски призрака и новые склоки. Главное о 6-й серии «Битвы сильнейших» с Левиным и Изосимовой 0 0 0 Общество

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Марат Башаров

В субботу, 22 февраля, фанаты шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» смогут увидеть долгожданную шестую серию проекта. Участвовать в испытании будут Максим Левин, Ангелина Изосимова и Виктория Райдос. И, судя по тизеру серии, страсти между Максимом и Ангелиной продолжат накаляться. Причем настолько, что дело снова дойдет до пощечин.

6 серия «Битвы сильнейших»: испытание с девочкой-призраком Снимали выпуск в Нижнекамске в ноябре 2024 года с ведущей Верой Сотниковой. Экстрасенсам предстояло встретиться с «девочкой-призраком», на которую жаловались жители многоэтажки на улице Чабьинской. Говорили, что она, мол, бродит по зданию и не дает никому спокойно жить, особенно собственникам одной из квартир. По одной из местных легенд, когда-то в жилище нашли женский труп. Тело лежало там очень долго. И потом дух усопшей начал беспокоить живых.

Но было и другое предположение, согласно которому, появление призрака связано с тем, что раньше на месте дома находилась деревня, которую постепенно поглотил город, а переселение жителей проходило не слишком гладко.

Фото: скриншот видео

По дороге на место Райдос приходилось сидеть между Изосимовой и Левиным, которые снова начали ссориться. Ангелина не стеснялась в выражениях и выписывала Максиму крайне нелестные профессиональные и личные характеристики. «Левин, и как чернокнижник ***й, и мужик ***», — отрезала она, на что Райдос резонно заметила, что ситуация становится весьма накаленной. Показали в тизере и продолжение конфликта магов, который опять перерос в рукопашную. По крайней мере, Изосимова точно попыталась ударить Максима (один раз, как все помнят, она уже влепила ему пощечину в готическом зале). Насколько серьезной была эта стычка, пока неясно.

В целом такое развитие событие было в какой-то степени предсказуемым, ведь встречу Максима и Ангелины ждали все фанаты шоу. Об этом говорили и создатели проекта, представляя Изосимову как эпатажную колдовку, мечтающую утереть нос всем главным звездам «Битвы», но особенно своему земляку-колдуну.

Фото: скриншот видео

Роман Изосимовой и Левина — это правда? Разгоняет теорию о любовной связи Изосимовой и Левина и ведущий проекта Марат Башаров, считающий их главной парочкой проекта. Никто не отрицает, что вполне возможно все это не так. Однако не заметить, что между Левиным и Изосимовой есть нечто большее, чем просто отношения коллег по шоу, невозможно.

Только вот что это? По мнению ясновидящей и участницы одного «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой, с уверенностью можно говорить одно: на прохождение испытаний личная интимная жизнь участников не оказывает никакого отрицательного эффекта, скорее, наоборот.

«Даже если они потом едут в баню, там напиваются и занимаются горячим сексом — это тоже никак не влияет на их профессионализм. Напротив, это еще больше помогает эзотерику раскрывать и больше окрыляет», — подчеркнула она в беседе с 360.ru.

Фото: скриншот видео

Также Николь призналась, что лично ей импонируют оба — и Максим, и Ангелина. Оба, по мнению, очень сильные игроки. Изосимову, впрочем, Кузнецова все же выделила отдельно, подчеркнув, что она «невероятно мощная». А у Левина есть невероятное личное и сексуальное притяжение. «Вне зависимости от того, есть ли у них какая-то интрижка или глубокие отношения, я могу сказать, что Максим настолько интересный мужчина, что возможно любая женщина не устояла бы перед его сексуальностью, потому что он действительно с помощью своей энергии и влияния на женщин может питаться их силой, намного больше, чем это делают молодые мальчишки Саша и Олег Шепс», — добавила она.

Пыталась выведать ответы на животрепещущий вопрос о романе Левина и Изосимовой и журналистка, ведущая авторского шоу «Алена, Блин!». В минувший четверг она опубликовала в своем Telegram ссылку на новый выпуск передачи, гостьей которой стала Изосимова.

Фото: скриншот видео

И вот в беседе с журналисткой скандальная колдовка рассказала, что пощечину Максиму в финале прошлогодней «Битвы экстрасенсов» она дала не просто так. Оказалось, что тот наговорил ей массу неприятных вещей, которые просто остались за кадром.

Была вспышка, я даже до сих пор не могу ответить на этот вопрос… Я видела, что Макс обижен, но опять же Макс наговорил мне много резких слов, которые не вошли в кадр. А я человек достаточно вспыльчивый, импульсивный, я сразу если меня кто-то обидел — все… По согнутой шее только дурак не ударит, я сразу иду в атаку. Получилось, как получилось. Ангелина Изосимова

В ответ на вопрос был ли у них роман Ангелина попросила опустить на нее занавес милосердия с двух сторон. «По щщам он получил. Все, хватит», — с улыбкой добавила она. Но ведущая не унималась и уточнила, можно ли считать, что Изосимова и Левин зарыли топор войны. Но тут снова четкого ответа получить не вышло. «Так, подрываем вроде. Я же тоже человек вспыльчивый. Есть галки, я все помню», — сказала Ангелина.

Интересно Левин тогда объяснял, что Ангелина очень сильно обидела его. «Этот человек обучался у меня всему, что знает, на протяжении многих-многих лет. Когда я попал в тюрьму, стал ей не нужен. Этот человек завладел всеми моими ресурсами, мною разработанной системой колдовства. Она украла у моей матери очень ценный предмет. Реликвия возвращена. Ее единственный шанс прийти сюда был в том, чтобы просто попросить прощения. Больше их нет», — негодовал колдун. Левин тогда объяснял, что Ангелина очень сильно обидела его. «Этот человек обучался у меня всему, что знает, на протяжении многих-многих лет. Когда я попал в тюрьму, стал ей не нужен. Этот человек завладел всеми моими ресурсами, мною разработанной системой колдовства. Она украла у моей матери очень ценный предмет. Реликвия возвращена. Ее единственный шанс прийти сюда был в том, чтобы просто попросить прощения. Больше их нет», — негодовал колдун.

Колдун Максим Левин Левина на проекте считают непоколебимым правдорубом и опасным противником. Он участвовал в двух сезонах «Битвы» и дважды был победителем. Три года назад он выиграл «Синюю руку», победив Влада Череватого.

Сейчас Левин находится на седьмой строчке турнирной таблицы с результатом 24,2 балла.

Известно, что у колдуна был срок за мошенничество, его приговорили к трем годам лишения свободы. Левин этого не скрывает. Более того, в одном из интервью он даже рассказывал, как помогал сокамерникам уменьшить срок с помощью магии. Что же касается личной жизни, то колдун вообще-то женатый человек. На фоне этого все это бурление страстей с Ангелиной выглядит, конечно, неоднозначно. Его супругу зовут Эвелина. Она ранее уже общалась со СМИ и уверяла, что именно она настояла на том, чтобы муж участвовал в проекте. Союз с Эвелиной — не первый брак Максима. Ранее он был женат на другой женщине, которую решил оставить ради ее безопасности, когда у него начались сложности с законом.

Фото: скриншот видео

Ангелина Изосимова

На официальном сайте Ангелины есть информация о ее предках (а среди них были тихвинские карелы), образовании (два высших) и участии в шоу, но нет ни слова о личной жизни.

В Сети можно найти данные о том, что колдовка была замужем, а в 2007 году у пары родился сын. Но всего через 2,5 года супруг Ангелины скончался. С Левиным она познакомилась еще до участия в проекте и даже некоторое время работала его администратором. Он как раз и предложил ей поучаствовать в «Битве».

Интересно В 2022-м Изосимова стала участницей 23-го сезона программы «Битва экстрасенсов». В начале 2024 года участвовала в шоу «Экстрасенсы. Реванш». В декабре 2024 года победила во втором сезоне проекта «Экстрасенсы. Реванш». А в январе 2025 стала участницей проекта «Битва сильнейших» (второй сезон). В 2022-м Изосимова стала участницей 23-го сезона программы «Битва экстрасенсов». В начале 2024 года участвовала в шоу «Экстрасенсы. Реванш». В декабре 2024 года победила во втором сезоне проекта «Экстрасенсы. Реванш». А в январе 2025 стала участницей проекта «Битва сильнейших» (второй сезон).

Фото: скриншот видео

Кто выйдет в финал «Битвы сильнейших»? По оценке участника «Битвы экстрасенсов» Александра Кинжинова, самые большие шансы пройти в финал у Ангелины Изосимовой. Такое предположение таролог обосновал напором участницы, ее сильным характером и большой поддержкой со стороны поклонников.

«Виктория Райдос уже была в финале, думаю, что в этот раз она не попадает, не потому что она слабая, но там же еще оценивают фанаты. И думаю, что Виктория проигрывает в этом плане, потому что Максим и Ангелина все-таки еще свеженькие. Но все сильные. Все трое», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Фото: скриншот видео

Также Кинжинов выразил уверенность, в финале с вероятностью 90% будет Влад Череватый и братья Шепс. «И тут дело опять же не только силе, играет роль и зрительское голосование. А это самые большие фанбазы. Но я ставлю на Изосимову. Хочется, чтобы в этот раз победила женщина. Все-таки давно уже не побеждала женщина», — признался он.

К слову, о женских победах в шоу в интервью минувшей весной высказывался и Максим Левин.

Фото: скриншот видео

Когда его спросили, кто смог бы разрушит странную тенденцию, по которой в шоу давно выигрывают только мужчины, а последней победительницей была Райдос еще в 16-м сезоне проекта, он предпочел не давать прямого серьезного ответа. «Не смогу здесь дать какую-то стоящую рекомендацию. Пожалуй, пошучу: возможно, Виктория смогла так запечатать свою победу, что просто не находится пока достойной конкурентки, способной распечатать путь женщинам к победе в „Битве“», — предположил колдун.