Погодный бум. Утонет ли Москва в снегу на Новый год?

Обильные снегопады парализовали Москву и регион: на дорогах образовались многокилометровые пробки, а сотни авиарейсов задержались. За сутки в столице выпало до 18% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова в области местами достигла 20 сантиметров. Что привело к такому мощному снежному заряду, сохранится ли он до Нового года и какой погоды ждать на январских выходных, выяснил 360.ru.

Снегопад в Москве и Подмосковье Непогода началась вечером 25 декабря и продолжается до сих пор. Из-за этого местные жители вынуждены стоять в огромных пробках. Досталось и тем, кто собирался в путешествие: порядка 250 самолетов оказались запертыми в столичных аэропортах. Московский дептранс порекомендовал гражданам пересесть на общественный транспорт. Городские службы до сих пор продолжают бороться с последствиями непогоды. В Москве за сутки выпало порядка девяти миллиметров осадков, что составляет 18% месячной нормы. В Подмосковье больше всего снега зафиксировали в Клину — 14 миллиметров, или 30% месячной нормы. В Долгопрудном выпало 13 миллиметров, Волоколамске и Дмитрове — по 9-10 миллиметров, рассказал 360.ru ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Видео: Телеграм-канал Городского хозяйства Москвы

«Высота снежного покрова в столице составляет ориентировочно не менее пяти сантиметров, а в Подмосковье — местами до 7-10 сантиметров. Снег продолжится, но его интенсивность уменьшится. За сегодня ожидается не более четырех миллиметров осадков», — уточнил эксперт. Сейчас в столице и регионе пасмурно, снег продолжается, видимость — восемь километров. Ветер северо-западный, скорость — три метра в секунду, влажность 99% и атмосферное давление аномально низкое — 733,3 миллиметра ртутного столба, что негативно может сказаться на самочувствии метеозависимых, уточнил Тишковец. Что стало причиной снегопадов в Москве и Подмосковье Всему виной атлантический циклон — именно он принес в Москву и область снег, а на северо-запад страны — оттепель.

Фото: РИА «Новости»

«Своим центром он начал опускаться с Баренцева моря на Коми и дальше на восток. В нем была целая серия фронтов, из-за которых у нас посыпал снег. За сегодняшнюю ночь выпало где-то семь-восемь миллиметров осадков», — отметила 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. На данный момент высота снежного покрова в Москве достигла 13 сантиметров, в Клину — 20. Очень хороший снегопад для декабря, дополнила специалист.

Погода в Москве и регионе в ближайшее время В течение дня за синоптическую ситуацию в ответе тыловая часть антициклона. В Москве и по области ожидаем облачную погоду, кратковременный мокрый снег, северный ветер с порывами от четырех до девяти метров в секунду, подчеркнул Тишковец. «Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба», — добавил синоптик.

Фото: РИА «Новости»

Позднякова согласилась с коллегой — сегодня метель продолжится, но снег постепенно успокоится. «Завтра уже небольшой снег в течение суток, температура будет понижаться: в Москве — в пределах от 0 до +2 градусов, по области — от +1 до -4», — рассказала эксперт. В последующие дни до Нового года столицу будет подсыпать снегом разной интенсивности, а морозы постепенно усилятся.

Атмосферное давление в ближайшую неделю будет прыгать вверх-вниз, рассказал 360.ru метеоролог и синоптик Александр Ильин.

В субботу — до 740 миллиметров ртутного столба, может подрасти. В воскресенье и понедельник произойдет существенное падение — до 730. Во вторник, 30 декабря, понизится до 728. Затем начнется рост, но к 31 декабря оно все равно останется низким — всего 733 миллиметра ртутного столба. Александр Ильин

В четверг, 1 января, давление подрастет до 741 миллиметра. По словам Ильина, плотный ветер сохранится только в ближайшие дни, то есть с пятницы по воскресенье. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Ветер будет часто менять направление: сначала с западного на северное, в субботу — на южное, в воскресенье — на юго-восточное и восточное. С понедельника ветер начнет стихать до слабого.

Фото: Снегопад в Клину / Медиасток.рф

Какой будет новогодняя ночь в Москве и Подмосковье В воскресенье и понедельник, 28 и 29 декабря, минимальная температура в регионе составит от -5 до -10 градусов. К концу года понижение температуры продолжится, сообщила Позднякова. Уже 31 декабря ночью температура упадет до -10...-15 градусов в Москве и Московской области. «В ночь на 1 января пойдет небольшой снег. Ветер останется слабым. Температура по области составит -10 …-15 градусов, в Москве ближе к -10», — добавил Ильин. Четверг выдастся достаточно прохладным — температура составит -7…-12 градусов, но проглянет солнце.

Погода в Москве и Подмосковье на новогодние праздники Несмотря на неблагоприятную погоду, Позднякова уверена, что все, кто запланировал покинуть Москву на период длинных выходных, успеют улететь.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

«Поскольку осадки выпадали всю ночь, налипание мокрого снега и снежный накат на дорогах и взлетных полосах стали основной причиной, почему аэропорты работали в авральном режиме и не все рейсы были выполнены. Однако к концу сегодняшнего дня снегопад стихнет, и аэродромные службы с ним справятся», — заверила метеоролог. Что же касается январских выходных, первая пятидневка месяца выдастся морозной. «Не исключено, что волна холодной, такой именно морозной погоды будет довольно длительной по сравнению с предыдущими. Не стоит исключать и вероятность повышения температуры во второй половине январских каникул», — подытожила эксперт.