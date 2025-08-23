Погода в Москве и Подмосковье на сентябрь: каким выдастся конец августа?
Метеоролог Позднякова спрогнозировала всплеск тепла в последние дни августа
Погода в Московском регионе на выходных больше напоминает осеннюю — в столице облачно, а столбики термометров держатся в районе +15…+16 градусов. Стоит ли ждать бабьего лета и когда — в материале 360.ru.
Погода в Москве в конце августа
Последняя неделя августа в столичном регионе будет прохладной, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Температура воздуха опустится ниже нормы.
«Дожди будут от небольших до умеренных, ливней на следующей неделе не ожидается, во всяком случае в начале недели. Что касается последних дней, некоторые модели показывают, что 30–31 августа дожди могут быть умеренными, без осадков не обойдется», — рассказала специалист.
Ночь на 22 августа в Москве стала самой холодной за два месяца, но в ближайшее время ждать повторения ситуации не приходится.
Такой холодной ночи, как мы пережили, пока что не прогнозируется, но температура будет где-то в пределах +8…+13, в Москве где-то +10…+11 градусов, что близко к климатической норме. Но вообще август тем и характерен, что когда у нас погода с переменной облачностью, тогда значительные перепады температуры между днем и ночью.
Татьяна Позднякова
метеоролог
По ее словам, всплеск тепла произойдет в один из последних дней августа.
«Температура может достигнуть отметки +20 градусов, кратковременный всплеск тепла с выходом циклона, его теплого сектора. <…> Очень неустойчивая погода», — добавила метеоролог.
С чем связано похолодание в Москве
В районе Мурманска находится циклон, над Тикси — антициклон высокого давления, рассказал 360.ru заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«Высокое давление не дает этому циклону уйти на восток. Он стоит уже вторую неделю на месте. У него движение против часовой стрелки, он качает холодный воздух Арктики на юг, это сектор: Мурманск, Архангельск, Петербург, Москва, Минск, Рига — сюда холод. И до конца месяца пока не видно конца», — отметил эксперт.
Сильных перепадов между дневной и ночной температурами ждать не стоит.
«Нужно, чтобы была малооблачная погода. Тогда ночью близко к нулю идет, даже заморозки. Днем солнце прогревается. Пока таких сильных солнечных дней нет. <…> Ночью, допустим, + 8, днем + 17 — 10 градусов перепад. Нормально. Это обычный перепад», — добавил специалист.
Ждать ли экстремальных осадков
Экстремальных осадков в столичном регионе не прогнозируется. Мощные дожди дал предыдущий циклон.
«Этот циклон такой же, но нам повезло, что он пойдет южнее. Траектория идет: Калуга, Тула, Рязань, по югу Московской области, Москву почти не зацепит», — сказал Цыганков.
Когда в Москву вернется тепло
Достаточно теплая погода установится в столичном регионе 1 сентября, рассказал «Ридусу» метеоролог, эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«На 1 сентября в Москве и области ожидается достаточно теплая погода. Ночью по области +15…+20 градусов. В утренние часы — как раз на период проведения линейки — воздух может уже прогреться до 18-19 градусов», — сообщил он.
По словам синоптика, далее пойдет холодный фронт, уже к вечеру воздух ощутимо остынет.