Погода в Москве и Подмосковье на сентябрь: каким выдастся конец августа?

Погода в Московском регионе на выходных больше напоминает осеннюю — в столице облачно, а столбики термометров держатся в районе +15…+16 градусов. Стоит ли ждать бабьего лета и когда — в материале 360.ru.

«Дожди будут от небольших до умеренных, ливней на следующей неделе не ожидается, во всяком случае в начале недели. Что касается последних дней, некоторые модели показывают, что 30–31 августа дожди могут быть умеренными, без осадков не обойдется», — рассказала специалист.

Последняя неделя августа в столичном регионе будет прохладной, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Температура воздуха опустится ниже нормы.

Ночь на 22 августа в Москве стала самой холодной за два месяца, но в ближайшее время ждать повторения ситуации не приходится.

Такой холодной ночи, как мы пережили, пока что не прогнозируется, но температура будет где-то в пределах +8…+13, в Москве где-то +10…+11 градусов, что близко к климатической норме. Но вообще август тем и характерен, что когда у нас погода с переменной облачностью, тогда значительные перепады температуры между днем и ночью.

«Температура может достигнуть отметки +20 градусов, кратковременный всплеск тепла с выходом циклона, его теплого сектора. <…> Очень неустойчивая погода», — добавила метеоролог.

По ее словам, всплеск тепла произойдет в один из последних дней августа.

С чем связано похолодание в Москве

В районе Мурманска находится циклон, над Тикси — антициклон высокого давления, рассказал 360.ru заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Высокое давление не дает этому циклону уйти на восток. Он стоит уже вторую неделю на месте. У него движение против часовой стрелки, он качает холодный воздух Арктики на юг, это сектор: Мурманск, Архангельск, Петербург, Москва, Минск, Рига — сюда холод. И до конца месяца пока не видно конца», — отметил эксперт.

Сильных перепадов между дневной и ночной температурами ждать не стоит.

«Нужно, чтобы была малооблачная погода. Тогда ночью близко к нулю идет, даже заморозки. Днем солнце прогревается. Пока таких сильных солнечных дней нет. <…> Ночью, допустим, + 8, днем + 17 — 10 градусов перепад. Нормально. Это обычный перепад», — добавил специалист.