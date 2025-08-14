14 августа 2025 20:00 И не лето, и не осень. Какой будет погода в Москве и области в ближайшую неделю Метеоролог Ильин предупредил москвичей о кратковременных дождях 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Общество

Погода

Погода в Москве

Москва

Летнюю жару в Москве и Подмосковье сменило похолодание, чем-то отдающее осенью. Вместо духоты кратковременные и не очень дожди и ветер. Станет ли в ближайшее время еще хуже вплоть до заморозков или можно ждать потепления и что делать с рассадой — в материале 360.ru.

Погода на выходные в Москве и Подмосковье Ночью в пятницу, субботу и воскресенье пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет затяжные дожди под конец недели практически на весь день, а температура воздуха опустится до +20 градусов. «Серьезное потепление в Москву уже не вернется. Пятница и суббота станут теплыми днями с температурой до +23…+25 градусов, но небо накроет переменная облачность без осадков», — рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин. В последний будний день, 15 августа, местами пройдет кратковременный дождь. В субботу осадков особо не будет. Ночью температура опустится до +11…+16 градусов.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Погода на неделю На следующей неделе наступит похолодание. По словам эксперта, установится напоминающая осень погода в диапазоне +15…+20 градусов и вряд ли температура превысит эту отметку в ближайшее время. Однако не стоит отчаиваться, тепло на уровне +22...+24 градуса может заглянуть в столичный регион в конце августа. На протяжении всей недели сохранится умеренный северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. В воскресенье порыв увеличится до 7-12. По мнению специалистов, характер погоды соответствует сезонным изменениям и не стал признаком какого-либо экстремального явления. Климатические условия вернутся к среднестатистическим показателям конца августа — начала сентября.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Несмотря на осеннее настроение, значительные заморозки в ближайшие две-три недели не ожидаются. Потепление возможно ближе к концу августа, однако оно будет краткосрочным и недостаточно теплым для полноценного возвращения лета. Что важно учесть садоводам Владельцы дачных участков должны обратить внимание на рекомендации экспертов, которые предупреждают о рисках позднего выращивания теплолюбивых культур: Если ранее не были завершены мероприятия по подготовке посевов к зимовке, стоит немедленно заняться обработкой почвы и внесением удобрений;

Молодые саженцы плодовых деревьев желательно укрыть пленкой или специальными защитными материалами;

Важно регулярно проверять состояние посадок и своевременно удалять повреждённые части растений. «Сейчас еще рано делать зимние и подзимние посадки. А вот для капусты температура свыше +15 градусов как раз нормальна», — отметил главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Эксперты рекомендуют начать подготовку к уборке картофеля, моркови и свеклы, так как проливные дожди могут ухудшить качество хранения этих культур. Подходящие сроки уборки зависят от конкретных сортов и состояния самих растений. Особое внимание стоит уделить выбору сортов растений, устойчивых к колебаниям температуры и влажности.