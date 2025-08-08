Погода в Москве и области на выходные: ждать жары или готовить зонты?

Жара вроде бы спала, солнце то появляется, то нет, а ведь это еще только начало августа. Как пройдут выходные для москвичей и жителей Подмосковья, стоит ли ждать дождей и надевать ли куртки — в материале 360.ru.

Вернется ли жара Говорить о возвращении жары в Москву и область пока не приходится, поскольку настоящей жары в этом сезоне почти не было. «Многие ждут, что лето сейчас вдруг выдаст 30 градусов и выше, но это не тот случай. Оно в столичном регионе оказалось довольно умеренным, с редкими всплесками тепла», — рассказала метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Климатические особенности этого года связаны с активным влиянием атлантических воздушных масс, которые приносят умеренное тепло и частые осадки. В августе температура воздуха в Москве редко превышает климатическую норму, которая составляет около +22...+24 градуса. По данным Гидрометцентра, в начале августа 2025 года регион находился под влиянием циклонов, что привело к чередованию солнечных и дождливых дней. Текущие прогнозы показывают, что тропической жары в ближайшие дни не ожидается. Погода останется в рамках сезонной нормы с комфортными температурами и переменной облачностью. Это делает выходные подходящими для прогулок.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Кроме того, август 2025 года в Москве характеризуется постепенным снижением температуры по мере сокращения светового дня. По данным метеорологических служб, ночи становятся прохладнее, а среднесуточные температуры опускаются до +18...+20 градусов. Это подтверждает отсутствие условий для экстремального тепла, о котором мечтают некоторые жители региона. Погода на выходные в Москве и области На выходные 9-10 августа в Москве и Московской области ожидается переменчивая, но комфортная погода. В субботу температура в столице составит +19...+23 градуса, в Подмосковье — +18...+23. Утро начнется с переменной облачности, к полудню солнце станет чаще выглядывать, создавая благоприятные условия для прогулок и пикников. Ветер западный, 2–5 м/с, с порывами до 7 м/с в отдельных районах. Атмосферное давление останется в пределах нормы — около 750 миллиметров ртутного столба. Ночью температура опустится до +15...+17 градусов в Москве и +13...+16 в пригородах. В воскресенье погода изменится из-за приближения слабого атмосферного фронта. Температура в Москве составит +21...+23 градуса, в области — +20...+24. Во второй половине дня ожидается усиление облачности, особенно в северных и западных районах региона.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Ветер сменится на северо-западный, 3–6 м/с, а давление слегка понизится до 748–750 миллиметров ртутного столба. Ночью температура составит +15...+18 в столице и +12...+16 градусов в области», — отметила Позднякова. Выходные подойдут для прогулок, поездок на дачу или отдыха на природе, но стоит захватить легкую куртку или зонт на случай осадков. Жителям региона следует следить за обновлениями прогноза, так как августовская погода может быть переменчивой из-за влияния циклонов. Для тех, кто планирует выезды за город, стоит учитывать, что в пригородах температура может быть на пару градусов ниже, чем в Москве, особенно в утренние и вечерние часы. Будут ли дожди Вероятность осадков в субботу составит около 20–30%, а интенсивность будет минимальной. Они окажутся локальными и кратковременными. «Субботний день не будет таким сухим и солнечным. Ночью облачная погода с прояснениями еще без осадков, а вот в дневные часы местами будет собираться кратковременный дождь», — подчеркнула метеоролог.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

В воскресенье слабый атмосферный фронт принесет кратковременные дожди, особенно во второй половине дня. Наиболее подвержены осадкам будут северные и западные районы области, включая Клин, Истру и Можайск. В Москве дожди будут слабыми и локальными. По прогнозам, интенсивность осадков не превысит 1–3 мм, что не приведет к подтоплениям или другим неудобствам. Однако затяжных дождей, способных испортить выходные, не ожидается. Погода останется благоприятной для отдыха, а умеренные температуры и переменная облачность создадут комфортные условия. По данным Гидрометцентра, в начале августа в регионе наблюдались локальные дожди, но их влияние на повседневную жизнь было минимальным.