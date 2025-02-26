Сегодня 00:19 Поэтесса стала террористом. Чем провинилась Вера Полозкова 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Черный список Росфинмониторинга пополнила поэтесса Вера Полозкова*. Она уехала из России почти сразу после начала СВО. За что власти объявили некогда популярную персону террористкой и экстремисткой, выяснил 360.ru.

Чем известна Полозкова* Москвичка, родилась 5 марта 1986 года. Ее прапрадед по отцу — оперный певец Федор Комиссаржевский, сестра прадеда — актриса Вера Комиссаржевская. В пять лет Полозкова* начала писать стихи, а в 15-летнем возрасте экстерном окончила школу, поступила на журфак МГУ и выпустила первую книгу. Поэтесса активно вела блог, через который делилась творчеством и нарабатывала связи. Например, основатель издательства «Геликон Плюс», автор книг о легендах русского рока Александр Житинский познакомился с ней через Сеть и в 2008 году издал ее первый взрослый сборник.

Фото: РИА «Новости»

Особо успешной стала книга «Фотосинтез», выпущенная совместно с фотографом Ольгой Паволгой. Она прошла три переиздания и легла в основу аудиоспектакля. Конфликт Полозковой с Быковым** Причину неприязни поэтов друг к другу не смог назвать ни один из них. Все началось с поста Дмитрия Быкова** в «Живом журнале» в 2010 году. Он заявил о «литературном самоубийстве» Полозковой* — поэтесса не стеснялась перечислять свои заслуги и хвастаться знаменитыми друзьями. «Но все это лишь до того этапа, когда она взглянет на себя со стороны (хотя, думаю, смотрит уже сейчас) — и отряхнет с себя весь этот прах мгновенно, и уйдет в полугодовой или годовой затвор, и либо выйдет из него новым поэтом с новой поэтикой… либо не выйдет, что поделаешь», — заявил он.

Фото: РИА «Новости»

С тех пор поэты жаловались друг на друга в интервью, а однажды Быков** притворился, будто не знал Полозкову*. Хотя, по ее словам, они общались, мужчина даже приглашал ее на радио. Другие скандалы с участием Полозковой* Имя поэтессы прогремело в 2015 году из-за нападения незнакомцев на ее музыкального директора Елену Грачеву. Майской ночью женщина шла мимо зрителей репетиции парада Победы на Тверской улице, и ее избили трое мужчин. Сначала один толкнул ее и ударил по лицу, затем присоединились его друзья. «Мы до сих пор не знаем, кто это, и очень хотим узнать. И чтобы они тоже узнали, что теперь они — звезды Сети» — отреагировала Полозкова*.

Фото: РИА «Новости»

Вызванная прохожими полиция несколько раз задерживала и отпускала дебоширов. После широкой огласки правоохранители объявили, что проведут проверку.

Личная жизнь Полозковой* В 2014 году она вышла замуж за бас-гитариста своей музыкальной группы Александра Бганцева. Брак продлился пять лет, у пары родились два сына. После тяжелого развода у Полозковой* случился мимолетный роман, после которого появилась дочь. Отец девочки отказался участвовать в ее воспитании. У Полозковой* — дисморфофобия. Это психическое расстройство, при котором люди зацикливаются на дефектах внешности. Отношения Полозковой* с властью До отъезда из России поэтесса много выступала и считалась персоной грата на мероприятиях разного уровня. Она писала для «Книжного обозрения», Cosmopolitan и «Афиши», вела церемонию музыкальной премии «Степной волк» и фестиваль «Усадьба Jazz», входила в совет пермского фестиваля «Текстура», участвовала в телешоу «Полиглот», выступала на фестивале «Проект: ПОЭТ» в усадьбе Мураново. В «Политеатре» на базе лектория Политехнического университета прошла премьера спектакля «Избранные» по ее стихам, а в 2012 году выступление Полозковой* открыло «Фестиваль фестивалей» на Поклонной горе в Москве в честь Дня города.

Фото: РИА «Новости»

На счету Полозковой* премии «Поэт года ЖЖ», «Неформат» в номинации «Поэзия». В 2011 году поэтесса стала лауреатом премии имени Риммы Казаковой Союза писателей Москвы, спустя два года — номинантом премии «Парабола» Фонда имени Андрея Вознесенского. Куда Полозкова* уехала из России и на что живет С началом боевых действий поэтесса собрала детей и уехала в Индию, затем — в Израиль, а после — на Кипр. Там она отдала детей в школу и начала обустраиваться. Полозкова* призналась, что больную мать пришлось оставить на родине: она лечилась. В 2024 году женщина умерла. На родине поэтесса скиталась по съемным квартирам и зарабатывала творчеством. По ее словам, этого хватало на жизнь с тремя детьми. К моменту переезда она не обзавелась ни жильем, ни машиной. За границей Полозкова* продолжила выступать, чтобы обеспечить семью. Террорист и экстремист: позиция Полозковой* по СВО Росфинмониторинг внес поэтессу в список террористов и экстремистов. Проведение спецоперации она осудила еще в 2022 году. В интервью Юрию Дудю** Полозкова заявила, что Аллея Ангелов в Донецке вызвала у нее меньше душевной боли, чем погибшие дети на Украине. Она возложила ответственность за конфликт на Россию.

Правозащитник Александр Ионов обвинил ее в работе на Запад, а депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказать. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявила, что юристы проверят высказывания Полозковой* на предмет дискредитации армии и в случае необходимости обратятся в правоохранительные органы. Интервью Полозковой* Козыреву: последняя капля Реакция общественности не охладила Полозкову*. Через два года она рассказала радиоведущему Михаилу Козыреву **, что «отпраздновала» покушение на писателя Захара Прилепина. «Не дотянули до шампанского… Максимум пивко», — сказала она.

Депутат Госдумы Елена Ямпольская потребовала от Генпрокуратуры проверить ее заявление на оправдание терроризма, а в интернете началась травля поэтессы. Полозкова* написала в Instagram***, что настолько жесткой реакции не было даже после интервью Дудю**. *Лица, внесенные в список террористов и экстремистов ** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России. *** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.