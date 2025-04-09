09 апреля 2025 01:21 Подросткам разрешили работать по выходным. Какую зарплату предложат компании Юрист Южалин: подростки 14-18 лет смогут работать по выходным неполный день 0 0 0 Фото: Ute Grabowsky/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Общество

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Школьники в России смогут официально работать в выходные и праздничные дни, но только во время каникул. Новый закон вступит в силу в сентябре. Где подросткам искать вакансии и на какую зарплату рассчитывать, выяснил 360.ru.

Работа для подростков от 14 лет Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 268 Трудового кодекса Российской Федерации», который вступит в силу 1 сентября. Он разрешил нанимать школьников 14-18 лет в выходные и нерабочие праздничные дни. Сейчас несовершеннолетние могут работать на условиях трудового договора, но только не в эти дни, за исключением творческих профессий, заявил 360.ru директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин. Новый же закон снимет ограничение.

Важно отметить, что новый закон вступает в силу только с 1 сентября 2025 года, то есть после окончания летних каникул 2025 года. Иными словами, фактически закон в полной мере будет работать только с нового года. Александр Южалин Директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob

Как школьнику вступить в студенческий отряд Однако все не так просто. Во-первых, в законе указано, что работать разрешается лишь на летних каникулах, во-вторых, по направлению органов службы занятости или в составе студенческих отрядов. Последние должны входить в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой. В-третьих, детям младше 15 лет придется заручиться письменным согласием родителя, законного представителя или органа опеки.

«Отряды работают по разным направлениям: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, оперативные, отряды проводников и другие. Должности, на которых могут работать студенты также будет зависеть от направления такого отряда. Фактически отряд как организация заключает договор с заказчиками работ и направляет на такие работы членов отряда», — объяснил Южалин.

Фото: РИА «Новости»

Школьники, по его словам, могут по собственной инициативе вступить в студенческие отряды. Информация о них есть на сайте общественной организации «Российские студенческие отряды». Что касается направления службы занятости, то это привычная всем биржа труда. Южалин подтвердил, что она работает с несовершеннолетними. «В центре занятости собирается все информация о вакансиях в регионе или городе. Поэтому во многих случаях, обратившись в органы занятости, можно найти желаемую работу на каникулы. Но опять же, оплата за такую работу будет зависеть от многих показателей», — предупредил он. Подработка для школьников в выходные По задумке властей, снятие ограничений должно стимулировать молодежь. Спрос на подработку действительно есть. По данным Минтруда России, за один только 2022 год через центры занятости трудоустроились 570 725 несовершеннолетних. Чтобы помочь им, за последнее время законодатели несколько раз вносили изменения в Трудовой кодекс.

Интересно По статье 70 Трудового кодекса России, работодатель не вправе устанавливать подростку испытательный срок. По статье 70 Трудового кодекса России, работодатель не вправе устанавливать подростку испытательный срок.

«Конечно, точных данных о количестве желающих детей подработать в период каникул, нет. Однако практика показывает, что из года в год количество желающих только увеличивается», — заявил Южалин. Подросткам подойдут вакансии, которые не требуют особой подготовки или квалификации. Южалин привел в качестве примера работу на фестивалях, форумах, парках развлечений и в сельском хозяйстве. Должности, которые подойдут школьникам: Курьер. Как правило, работодателей не волнует возраст соискателей, важны лишь ответственность, физическая выносливость, телефон на платформе Android/IOS, умение пользоваться навигатором. Можно работать в своем районе и получать выплаты ежедневно.

Промоутер. Одна из самых популярных на сайтах объявлений вакансий с частичной занятостью. Предстоит расклеивать или раздавать листовки и консультировать потенциальных клиентов.

Фото: РИА «Новости»

Официант. Опыт не требуется, можно договориться о гибком графике, но придется оформить медкнижку. Важны коммуникабельность, многозадачность и грамотная речь. В качестве бонуса — чаевые от посетителей.

Фотограф. Без опыта и собственной техники возьмут в развлекательные центры, аквапарки и на детские площадки. Пригодятся навыки продаж.

Аниматор. В интернете найдутся десятки вакансий в детские комнаты при ресторанах и отелях, игровые зоны торговых комплексов и частные агентства. Оплата, как правило, сдельная или зависит от количества отработанных часов.

Репетитор. Помощь таким же школьникам в освоении английского языка, математики и других предметов. Клиентов можно найти по сарафанному радио и работать удаленно.

Помощник вожатого. Сезонная работа через биржу труда и педагогические отряды. Важно уметь ладить с детьми и помогать с организацией досуга.

Подсобный рабочий. Соискатели без опыта работы и привязки к возрасту требуются на складах, в мастерских и на предприятиях.

Фото: РИА «Новости»

Южалин предупредил, что в некоторых сферах школьникам запрещено работать. Они вредны не только для физического здоровья, но и нравственного развития. Например, игорный бизнес, ночные клубы, производство, перевозка и торговля алкоголем или табаком. Зарплата подростков в России Уровень заработной платы будет зависеть от региона и той работы, которую будет выполнять подросток. «Но закон предусматривает некоторые особенности в этой части. Такие особенности связаны с рабочем временем подростков», — заявил собеседник 360.ru. По статье 92 Трудового кодекса школьникам запрещено работать полный день. Зарплата, как правило, зависит от отработанного времени, хотя, по словам Южалина, при желании работодатели могут из собственных средств выплачивать надбавки. В остальном, требования по оплате труда применяются одинаково как к подросткам, так и к взрослым сотрудникам.

Интересно Подростки 14-15 лет могут работать не больше 24 часов в неделю и четырех часов в день, 15-16 лет — до пяти часов ежедневно. При совмещении с учебой — до 12 часов в неделю и 2,5 часа в день. Школьники 16-18 лет имеют право трудиться до 35 часов в неделю и семи часов в день. При совмещении с учебой — до 17,5 и четырех часов соответственно. Подростки 14-15 лет могут работать не больше 24 часов в неделю и четырех часов в день, 15-16 лет — до пяти часов ежедневно. При совмещении с учебой — до 12 часов в неделю и 2,5 часа в день. Школьники 16-18 лет имеют право трудиться до 35 часов в неделю и семи часов в день. При совмещении с учебой — до 17,5 и четырех часов соответственно.

Работодатели готовы предложить подросткам зарплату от 35 до 87 тысяч рублей в месяц, сообщила пресс-служба Российских студенческих отрядов. Исследование сервиса hh.ru показало, что количество вакансий для людей от 14 лет в 2025 году увеличилось вдвое. В 36% случаев предприятия искали курьеров, в 16% — упаковщиков и комплектовщиков, в 8% — продавцов и кассиров. Почти каждая пятая компания, 19%, готова принять на работу подростков.