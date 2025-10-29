Сегодня 17:51 Принудительный диджитал-детокс. Как подготовиться к отключению интернета? Журналист Букштейн объяснил, как вызвать такси без интернета 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Жители Краснодарского края жалуются на отсутствие интернета уже четвертый день подряд. Люди не могут зайти в приложения банков и массово ищут Wi-Fi-точки, чтобы поработать или сделать заказы. Что делать россиянам в схожей ситуации и как подготовиться к шатдауну заранее — в материале 360.ru.

Примеры шатдаунов в России и мире Последние четыре дня жителям Краснодара приходится несладко. Отключенный по всему городу интернет нарушил обычную жизнь: невозможно зайти в мобильное приложение банка, расплатиться на кассе в магазине и просто спокойно поработать из дома на удаленке. Курьеры и таксисты в панике — их работа также остановилась. Местным приходится искать небезопасные Wi-Fi-точки, чтобы хоть как-то связаться с близкими. От принудительного диджитал-детокса также пострадали жители Сочи и Ростова-на-Дону. Подобная практика в России уже давно не редкость. Власти объясняют ее обеспечением безопасности из-за налетов беспилотников. «У ограничений по доступу в интернет есть абсолютно четкое объяснение — оно связано с обороной и безопасностью. Это делается для затруднения донаведения БПЛА противника при использовании сим-карт и, соответственно, возможности подключения к мобильной связи», — рассказал 360.ru координатор центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев.

Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / www.globallookpress.com

Однако Россия далеко не первая, кто стал организовывать шатдауны. В Алжире еще в 2016 году отключили интернет по всей стране во время сдачи школьных экзаменов. Это произошло после того, как 300 тысячам студентов пришлось проходить аттестацию заново из-за утечки ответов в сеть. Также шатдауны практикуют в Иордании, Иране, Ираке, Мавритании, Сирии. Важно понимать, что отключение интернета вредит не только школьникам и студентам, которые планировали списать на экзаменах, но и пострадавшим в ЧП, так как экстренные службы тоже пользуются Сетью. Например, летом 2024 года в Сирии на две недели отключили интернет из-за школьных экзаменов. В результате мать и трое ее детей погибли в пожаре. Спасатели просто не получили своевременно уведомление о происшествии и приехали с сильным опозданием. Пожаловаться на отсутствие мобильного интернета можно, Минцифры даже разъяснило, как это сделать, однако внятный ответ вряд ли придет — операторы не могут отключить глушители связи.

Фото: Ruslan Yarotsky/URA.RU / www.globallookpress.com

Как подготовиться к отключению интернета и что делать во время шатдауна в России Как вызвать такси При плохом мобильном интернете есть старый способ вызвать такси — позвонить с телефона. Не стоит забывать и о проводных устройствах, рассказал 360.ru шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. Для этого следует заранее узнать номера телефонов диспетчеров. «У „Яндекс Такси“ есть номер телефона. По нему можно позвонить, продиктовать адрес, и такси приедет. Важно помнить, что рассчитываться придется наличными», — рассказал 360.ru владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Например, вызвать «Яндекс Такси» в Москве можно по номеру +7 495 999-99-99, в Московской области — +7 499 705-88-88, в Санкт-Петербурге — 8 (812) 366-66-66, в Воронеже — +7 (47-32) 66-66-66, в Екатеринбурге — +7 (499) 705-88-88. Номера телефонов для остальных городов нужно узнавать на сайте «Яндекс Go».

Фото: Такси в Москве / Медиасток.рф

Как путешествовать без навигатора Большинство приложений работает в офлайн-режиме. «Для стабильной работы навигатора нужно предварительно скачать карты. Навигация будет функционировать, но не отобразятся пробки», — отметил Муртазин. Без интернета работают: «Яндекс Карты»;

«2ГИС»;

офлайн-сервис с картами всего мира Maps.me;

офлайн-сервис «HERE WeGo Карты и Навигация». Как платить на кассах На случай шатдауна следует подготовить некоторое количество наличных денег, чтобы можно было расплатиться за покупки. Если требуется скидочная карта, то ее можно предоставить, ведь она не требует доступа в интернет. «Скидочная карта — это часто штрих-код. Есть приложения, в которых можно ее хранить. Еще лучше заранее сделать скриншот и показать его на кассе», — объяснил Муртазин.

Фото: Медиасток.рф

Как получить заказ на пункте выдачи маркетплейсов Сделать это можно, предоставив QR-код в виде скриншота, который делается заранее дома, когда есть связь от роутера. Другой вариант — через Wi-Fi на самом пункте. Это позволяет подключиться и зайти в мобильное приложение маркетплейса, указал Муртазин. Как быть на связи с близкими в шатдаун В вопросе могут помочь несколько сим-карт разных мобильных операторов. Если не будет связи на одном, то на другом она возможна. Есть мнение, что крупные операторы типа МТС, «Билайна», T2 (бывшего Tele2) и «Мегафона» с физическими сим-картами оправляются после отключения интернета быстрее, чем маленькие с виртуальными симками («СберМобайл», Yota и другие). Это не совсем правда, считает Букштейн. «Все малые операторы работают на базе крупных, это их дети. Если большой оператор пришел в себя, естественно, они тоже приходят в себя, так как работают на частотах материнского оператора. У больших компаний хорошие службы поддержки и технологические службы, поэтому неудивительно, что они чуть быстрее оправляются», — пояснил эксперт. Однако иметь несколько сим-карт Букштейн все же посоветовал — на всякий случай.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Что и как смотреть во время шатдауна Развлечения на время отключения интернета следует подготовить для себя заранее, отметил Муртазин. «Для этого все равно понадобится интернет. С его помощью можно загрузить контент на свое устройство, и без Сети все продолжит работу в офлайн-режиме», — пояснил эксперт. Следует предварительно загрузить в любимых приложениях фильмы и видео. Если есть возможность, лучше купить электронную книгу, чтобы читать во время шатдаунов. Часто ею может быть и смартфон — на него скачивают любимые произведения в привычном и аудио-формате. Например, такое возможно в «Яндекс Книгах». Как безопасно подключиться к общественным Wi-Fi-точкам Общественный Wi-Fi — всегда небольшой или большой риск, заверил Букштейн.

Многое зависит от оператора, который его предоставляет. Например, в московском метро оператор большой четверки, который более-менее обеспечивает безопасность. Если же искать его где-то в кафе, то гарантии минимальные. Леонтий Букштейн

Для шифрования трафика можно использовать VPN либо пользоваться сетями с протоколом HTTPS (замочек в адресной строке). Важно отключить доступ к файлам на устройстве. Будет не лишним установить мощный антивирус. Автоподключение к сети отключить.

Фото: Московский метрополитен / Медиасток.рф

Какие сервисы входят в «белый список» Минцифры В России существует перечень сайтов и сервисов, которые способны работать в условиях ограниченного интернета: Соцсети и мессенджеры: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», Mail.ru, Max;

Государственные сервисы: «Госуслуги», сайты правительства России и администрации президента, Федеральная платформа дистанционного электронного голосования, официальный сайт платежной системы «Мир»;

Маркетплейсы и доски объявлений: Ozon, Wildberries, «Авито»;

Другие: сервисы «Яндекса», Rutube, «2ГИС», «Кинопоиск», официальные сайты операторов связи («Билайна», МТС, «Мегафона», Tele2, «Ростелекома»). «По сути это перечень жизненно важных ресурсов, доступ к которым в любом случае обеспечен», — пояснил Парфентьев. Минцифры пообещало, что список будет дополняться.