Сегодня 18:47 «Подала на алименты — позорище дикое!» Почему мужчины боятся разведенок с прицепом 0 0 0 Фото: Michael Gstettenbauer via www.im/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Психология

За последние десятилетия доля неполных семей в России выросла почти в два раза — с 21% в 2002 году до 38,5% в 2021 году. И у большей части из них ожидаемо женское лицо. Причины понятны — как правило, после развода суд оставляет детей с матерью: сейчас в нашей стране живут около пяти миллионов мам-одиночек, или, как их уничижительно называют некоторые пользователи, — РСП. Что это за аббревиатура, и почему люди продолжают сочинять мифы о «разведенках с прицепом», разбирался 360.ru.

Приз, подарок или прицеп Трудно поверить, но факт: 2025-й, в соцсетях только и разговоров что про осознанность, проработанность, «бережно к себе», «бережно к другим», однако же нет — когда речь заходит об одиноких матерях с детьми для многих не только пользователей, но и блогеров, авторов некоторых Telegram-каналов, становится совершенно нормально использовать аббревиатуру РСП. Есть и приверженцы тезиса о том, что в разводе всегда виновата только женщина, а просить алименты у экс-супруга — это для нее и вовсе «настоящее позорище». Понять логику таких мужчин попыталась в новом выпуске своего шоу психолог и сексолог Ольга Василенко. Гостем студии стал семейный юрист, психолог Антон Сорвачев. Получившийся разговор сложно назвать конструктивным, в какой-то момент, как призналась сама Василенко, дело едва не дошло до драки. И по итогу, кажется, каждый остался при своем. Итак, кто же такие РСП? По словам Сорвачева, так называют разведенную женщину «с призом или с подарком». Злые языки называют таких женщин разведенка с прицепом, но, как подчеркивает психолог, подобное определение отталкивает из-за пренебрежительного отношения к детям.

Фото: Медиасток.рф

Отцов с детьми так называют реже, просто в силу того, что в 80% разводов (статистика Сорвачева) суд оставляет ребенка с матерью. Так что мужчины-РСП — редкость. Вместе с тем, продолжил специалист, порой «эрэспэхами» называют и мужчин с алиментами. И в этом случае, по его мнению, в этом нет ничего обидного. «Алименты называть прицепом вполне себе нормально», — убежден он. А вот подавать на алименты для женщины, по его оценке, это полное позорище.

Потому женщина признает, первое, что она не может обеспечивать своего ребенка, который с ней остался. Своего, потому что мужчина, как правило, от него отчуждается. И второе, почему это позорище дикое, потому что она не смогла выстроить со своим мужем, чтобы он эти алименты отдавал ей добровольно. Антон Сорвачев

«Это позорище дикое для женщины, для мужчины тоже позорище, потому что в типовом заявлении о назначении алиментов пишется, что мужчина не содержит свою семью, а он в большинстве случаев содержит. И вот это вранье как раз. И многих мужчин это очень сильно триггерит», — подчеркнул эксперт.

Также Сорвачев выразил уверенность, что как правило, в разводе виноват не мужчина, а женщина. Объясняется это, по его словам, тремя факторами: первый — терапевтический. Речь идет о том, чтобы экс-муж не занимался самокопанием и обвинением себя во всех смертных грехах. Чтобы избавиться от этого груза, многим экс-мужьям становится легче, когда они постоянно прокручивают у себя в голове такую установку, убежден психолог. В ответ Василенко тут же заметила, что это, по сути, терапия на вранье. Однако гость не согласился.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

«Я так считаю, потому что семья — это епархия женщины. Всегда была, есть и, наверное, будет. Кому много дано, с того много и спросится. Если семья бедная, ребенка не на что одеть, — это вина мужчины, никто не спорит. Но если в семье потух тот самый очаг, это вина женщины. И мужчина при всем желании сделать с этим ничего не сможет. Если женщина решила, что семья в данном виде ей не нужна — семьи не будет, знаю кучу таких случаев», — развел руками юрист. Привел приглашенный эксперт и примеры, когда мужчина чуть ли не изменял, пил-бил супругу, но женщина решила, что «несет ответственность за свой выбор», и что ей с этим человеков все равно нужна семья нужна, и развода не было.

Интересно У самого Сорвачева за плечами есть два развода, но он верит, что семья по возможности должна быть полная. И сохранять ее надо ради детей. Не должно быть воскресного папы, не надо подключать к воспитанию бабушек, как не следует допускать ситуации, чтобы мать-одиночка зашивалась между работой и домом. У самого Сорвачева за плечами есть два развода, но он верит, что семья по возможности должна быть полная. И сохранять ее надо ради детей. Не должно быть воскресного папы, не надо подключать к воспитанию бабушек, как не следует допускать ситуации, чтобы мать-одиночка зашивалась между работой и домом.

Мифы об отношениях с РСП Вступать в отношения с разведенными женщинами с детьми Сорвачев считает опасным. «Как юрист отвечу на этот вопрос, у нас в стране педоистерия, когда в каждом мужчине видят потенциального педофила. Есть статья УК РФ Развратные действия, по которой мужчину могут посадить за то, что он писюн свой показал», — пояснил он.

Для иллюстрации своей точки зрения юрист привел ситуацию, когда мужчина начинает жить с женщиной, у которой есть ребенок от первого брака. И он не любит этого ухажера, потому что верит, что именно из-за него мать и отец не смогли сойтись обратно.

Фото: Медиасток.рф

И в один прекрасный день принимает душ, выходит из него и не до конца запахивает халат. Случайно. Но все это, по версии Сорвачева, играет против него и может вызвать необратимые последствия. «И затем ребенок рассказывает об этом в детском саду или в школе, позвонит по выделенной линии специальной и просто соврет, что вот этот мужчина ему показывал всякое в душе. И он уедет. Без вариантов», — отрезал эксперт.

А теперь отвлечемся от выпуска шоу Василенко и попробуем вспомнить, какие определения встречались лично вам в Сети в контексте РСП. Не утверждаем, но, скорее всего, это был негативный контент.

Часть таких женщин представляют хищницами, которые хотят сесть на шею новому мужчине и свесить ножки, а рядом с собой и детей своих пристроить. Некоторые люди относятся к ним со снисхождением, мол, вот как же так, не смогла разглядеть заранее, что муж — не ее человек.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

И так, к сожалению, считают не только мужчины, но и общество в целом, отмечает провокативный и семейный психолог Елена Гусева.

Причин огромное количество. Например, про таких женщин думают, что она дурочка, потому что вышла замуж за недостойного мужчину, с которым потом развелась, да еще и детей от него рожала, а если он сам от нее ушел, то, может быть, с ней что-то не так? Елена Гусева

При этом мало кто задумывается над тем, сколько надо женщине с детьми мужества и сил, чтобы решиться закончить отношения с бывшим мужем. «Дело в том, что после развода человек испытывает стресс, который по эмоциональным переживаниям занимает второе место после стресса, связанного со смертью близкого», — пояснила она. В дальнейшем, когда женщина решит построить новые отношения, ее партнеру, возможно, нужно будет постоянно доказывать, что он заслуживает доверия. И вопрос в том, готов ли человек к этому, надолго ли его хватит, подчеркнула Гусева. Об этом, возможно, рефлексируют не все мужчины, которые решили быть вместе с женщиной с ребенком, однако в такой ситуации, на это стоит обратить свое собственное внимание.

Фото: Медиасток.рф

У соло-мамы может быть личная жизнь? В интернете можно встретить самые разные истории с хэппи-эндом о том, как женщины после развода и даже не с одним ребенком на руках обретали счастье с новыми мужчинами. Но поверить в них, увы, не легко. А возникает такое недоверие из-за того, что не все могут понять, когда одинокие родители должны с кем-то успевать знакомиться, если по большому счету они живут в режиме дом-работа/школа/детсад-дом. Когда нет бабушек и других близких родственников, которые соглашались бы побыть с ребенком, чтобы мать успела выйти в свет (нянь в расчет сейчас не берем. Это достаточно дорого, да и не всегда безопасно). И зайдем с другой стороны: а точно ли нужны такие отношения второму человеку, который будет вынужден постоянно подстраиваться, сначала видеться исключительно по выходным, а потом взвалить на себя груз проблем и сложностей, который есть у каждого родителя. Да и не все готовы полюбить чужого ребенка. А вы как считаете?