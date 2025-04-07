07 апреля 2025 19:49 Под взглядом презрения. Почему в России необходимо вводить контроль за радикальными исламистами 0 0 0 Фото: Faisal Bashir/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В центре Москвы зарезали православного татарина. Возможно, он просто стал жертвой сумасшедшего. Но сам факт, что общество единогласно подумало о религиозной мести за вероотступничество, должен заставить нас вслух произнести то, что страшно: на улицах появились, вероятно, уже сотни тысяч сторонников радикального ислама, которые презирают неверных и считают своим правом их убивать. Похоже, пора перенимать опыт Средней Азии и помещать под тотальный контроль не только проповедников радикального ислама, но и его исповедников. Потому что эти люди презирают окружающих и считают всех нас нечистыми.

Убийство в московском храме Не выходит из головы убийство прихожанина в храме Всемилостивого Спаса в центре Москвы. Мужчину жестоко зарезали, предварительно связав ему ноги. Что вы подумали, когда прочитали эту новость в общих чертах? Я лично сразу вспомнила убийство отца Павла Адельгейма в Пскове. С ним мы были знакомы по переписке, священника убил душевнобольной человек, который приезжал к нему за советом и исцелением. Может, в Москве случилось что-то подобное? Может быть, и да. А если вспомнить, что убитого звали Ильясом Сафиуллиным, убийцей был мусульманин из Узбекистана по имени Тимур (по одной из версий, тоже татарин) и в храме богослужение шло на татарском языке? Сразу другое дело, да? Существует две версии мотива убийцы. Первая и менее популярная гласит, что у мусульманина из Узбекистана началось обострение хронического психического заболевания, он перестал принимать препараты, поверил, что должен убить бесов, и отправился в состоянии аффекта в храм. Причем из мечети.

Фото: Idrees Abbas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Другая версия более популярна: Тимур из Узбекистана, сам, вероятно, этнический татарин, пришел в татарский православный храм в Москве неслучайно, а якобы с намерением зарезать вероотступника. Ряд СМИ со ссылкой на ответственного за сектор по работе с мигрантами миссионерского отдела Московской епархии РПЦ Евгения Бухарова сообщили, будто бы Тимур в храме вел себя хладнокровно, снял обувь по аналогии с мечетью, произносил религиозные лозунги, после убийства Ильяса Сафиуллина искал в храме священника, который тоже татарин, его зовут Андрей Нодир Якубов. Также Бухаров пояснил, что 1 марта, в день рождения главы Татарстана Рустама Минниханова, в храм, где впоследствии произошло убийство, привезли икону Феодора Болгарского — татарина, который был убит при хане Узбеке в ходе исламизации татар. При чем тут Минниханов? Ранее он принял новую Стратегию развития татар, которая признает этот народ двуконфессиональным. А мощи святого Минниханов решил передать РПЦ, они были обретены в 2010 году. Икону привезли в московский храм 1 марта, в эту честь были праздничные мероприятия, в которых участвовал и Ильяс Сафиуллин. По словам очевидцев, его убийца бегал по храму с иконой в руках. Скорее всего, именно с этой.

Фото: Глава Татарстана Рустам Минниханов / РИА «Новости»

В истории Ильяса Сафиуллина самое важное для всего общества, как мне кажется, не доказать мотив убийства татарина за переход в православие. Куда важнее, что когда мы прочитали об этой трагедии, то сразу подумали, что убили татарина именно за выход из ислама. Почему так подумали? Потому что привыкли, что среди нас живут люди, которые считают немусульман вторым сортом. Мы знаем, что Россию заполонили радикальные исламисты, чьи учителя прямо велят им презирать немусульман, а вышедших из ислама сородичей считать достойными смерти. Я думаю, что смерть Ильяса Сафиуллина должна стать последним сигналом к тому, что пора действовать решительно и перенимать опыт Средней Азии, где явно лучше понимают, чем опасен радикальный ислам.

Как в Ташкенте В Таджикистане запрещены никабы и даже хиджабы. Все мечети находятся под наблюдением спецслужб. Мечети, где появляется прошедший в арабских странах обучение проповедник, ставятся на профилактический экстремистский учет. На учет попадают и оштрафованные бородачи, и семьи, в которых заметили хиджаб. Хиджаб на ребенке — сразу вызов в спецслужбы. Мечети под видеонаблюдением. Сначала круглосуточную запись с сохранением записанного материала ввели в Душанбе, затем распространили на крупные города, а сейчас оснащают камерами все мечети и молельные дома. Нелегальное проповедование запрещено. Намаз в публичном месте расценивают как ведение миссионерской деятельности.

Фото: Boris Roessler/dpa / www.globallookpress.com

Узбекистан близок к такому сценарию. Не запрещены хиджабы, но их почти нет, никабы под запретом. Бороды нельзя — штраф и надзор. Мечети контролируют. Я была в Узбекистане и Казахстане этой осенью. В Таджикистане была более 10 лет назад. Это светские страны. Ташкент, Самарканд — светские города. В сравнении с Москвой и Петербургом — подчеркнуто светские. За девять дней в Узбекистане этой осенью я увидела меньше хиджабов, чем вижу за день, если бегаю по делам в нашем спальном районе Купчино в Петербурге. Могу заверить: если бы села на лавке возле мечети в центре Ташкента, то за день увидела бы меньше хиджабов, чем сидя на лавке во дворе в Купчине. В Казахстане хиджаб видела только на туристах в Астане, на казашке — ни одного (да, я различаю по лицам, выросла в Западной Сибири, где много казахов). В Киргизии, говорят, примерно то же самое. Недавно был несчастный случай: в Бишкеке во время катания на аттракционе из кабинки выпала женщина — в Сеть попало много видео: толпы, парк аттракционов. Посмотрите, как они одеты. Все светские, бритые! А у нас во дворе из рабочих киргизов только мусорщик без ваххабитской бороды. Несколько семей — в полных хиджабах, надевают даже на дошкольниц.

Мы, пожалуй, только это пока и переняли у Таджикистана. Россия, видимо, считает, что лучше исламских стран знает, как сосуществовать с фанатиками.

Все неверные — под нож? Я спрашивала в Ташкенте компанию молодежи, мужчин и женщин, которых встретила в городском саду: что они думают о мерах борьбы с радикальным исламом и чем объясняют их необходимость? Ответ: салафиты считают себя лучше и чище остальных. Точнее не скажешь. И кому, как не мусульманам, знать, каким взглядом смотрит на них сторонник одного из радикальных исламских течений? Поспрашивайте в России коренные народы, которые давно исповедуют ислам. И это не жители Северного Кавказа: на Кавказе, можно сказать, неофиты. Исламизация Чечни вообще завершилась в середине XIX века. Вы послушайте татар, башкир — что они говорят о вынужденном соседстве с ваххабитами и представителями прочих течений радикального ислама.

Фото: Boris Roessler/dpa / www.globallookpress.com

Проблема сосуществования с радикальными исламистами не в том, что один из миллиона вдруг решит устроить теракт во имя Аллаха, хотя это тоже невыгодным образом отличает исламских фанатиков от христианских или буддийских. Проблема в том, что сторонники ваххабизма и прочих радикальных мусульманских учений смотрят на всех остальных с презрением, а ряд людей, в том числе представителей своей народности, которые вышли из ислама, считают недостойными жизни. Мы получили, возможно, уже сотни тысяч сограждан и кандидатов в сограждане, которые искренне уверены, что немусульмане — это бесчестные люди, не защищаемые законом, что плохо соблюдающие мусульмане — это дураки, которые нуждаются в поучениях, а отказавшиеся от ислама бывшие мусульмане должны быть уничтожены.

Ваххабизм — самое распространенное течение радикального ислама — прямо велит уничтожать неверных, если мусульманин показал ему прелести жизни по Корану, но неверный не просветлел и ислам не принял. Вот буквально: тебе объяснили, что Аллах всемогущ, ты не поверил — тебя нужно убить. Брата-мусульманина, который отказался от Аллаха, убивать велено сразу. Мусульманина, который плохо молится, не держит уразу, не покрывает жену, дочерей и сестер хиджабом, велено позорить, учить, стыдить.

От слов перешли к делу В основном такие люди пока не решаются убивать неверных, но случаи были. В 2018 году молодой ваххабит расстрелял прихожан храма Великомученика Георгия Победоносца в Кизляре, пять человек погибли. В том же году сразу четверо фанатиков атаковали православный храм Архангела Михаила в Грозном, застрелили прихожанина и двух полицейских. В июне 2025 года вооруженные исламисты напали на православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Не найдя в церкви священника, они прорвались в его дом, наставили автоматы на Николая Котельникова и его супругу. Отцу Николаю прострелили голову, а затем воткнули в горло нож, матушка успела убежать и запереться в комнате. Фанатики разложили в доме Котельниковых взрывпакеты и подожгли, вдове чудом удалось спастись. До того фанатики напали на дербентскую синагогу, погибли охранники и сотрудники полиции.

Фото: Православная церковь в Дербенте, Дагестан. Aslan Isaev/news.ru / www.globallookpress.com

В новостных сводках и телесюжетах нападавших почему-то именуют боевиками. Наверное, многим в России недостает смелости признать: к нам пришел религиозный террор, а его акторы не террористы или боевики. Это религиозные фанатики, которые убивают представителей иной религии без каких-либо политических требований, а только потому, что в их учении сказано, будто это нечестивые люди. Смелости нет, потому как придется признать: по улицам ходят те, кто считает себя вправе распоряжаться нашими жизнями.

Весь ужас радикального ислама заключается в том, что, дав ему послабление, мы позволили появиться на наших улицах людям, которые смотрят с презрением и сожалеют о том, что нас нельзя уничтожить. Возможно, если бы россиянам сразу и широко объясняли, в чем суть салафитских течений ислама, чьи сторонники сегодня причиняют столько неприятностей, граждане решительнее требовали бы противодействия радикализму.

Дураки, проститутки, мусор Что надо было объяснить? Что радикальный исламист с ваххабитской бородой видит вашу жену без хиджаба и считает ее нечистой, для него она — существо, на которое не распространяется закон. Так говорит учение Ибн Ваххаба. А тот, чья жена в никабе, считает грязной проституткой жену того, которая ограничивается хиджабом. Он считает себя вправе изнасиловать, убить и выбросить на помойку любую женщину без никаба. Девочка для него не табу: если на ребенке пяти лет нет хиджаба, для ваххабита это означает, что в семье нет «добропорядочного мусульманина», который бы о нем позаботился. А ребенок, который не дорог ни одному «добропорядочному мусульманину», не представляет ценности, его жизнь не должна охраняться.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Все без исключения учения салафитского толка говорят о том, что если из девочки не вырастет хорошая мусульманка, которая наденет никаб и посвятит себя мужчине и Богу, тратить время на ее выращивание не нужно. По их мнению, следует с ранних лет использовать ее для тяжелого труда и сексуального рабства, а затем выбросить. Взращенные на этой возмутительной чуши исламисты договорились до того, что, если в четыре года на девочку не надели хиджаб, «ничего путного» из нее не вырастет. Женщины у них такие же. Дома муж не позволяет даже в окно выглянуть, бьет за невыглаженное постельное белье, а на людях она рассуждает о том, что «вы, русские, цены себе не знаете». Тот, у кого есть маленькие дети и кто бывает на детских площадках в мегаполисах, уже наслушались нравоучений от замотанных с головы до пят ваххабиток.

Мне одна такая дама сообщила на детской площадке, что лично она дочке прививку от ВПЧ делать не разрешит, что такие прививки нужны только русским: «Вы как помойные ведра, от вас идут половые инфекции, мы с мужчиной до свадьбы даже за руку не держимся. Дочке своей прививку делай, она у тебя сегодня в брюках ходит, а завтра сразу с тремя кувыркаться будет».

Смею вам сказать, что женщины, встающие на путь радикального ислама, считают помойными ведрами всех без исключения, кто на этот путь не встал. Надевшая хиджаб узбечка считает проституткой соседку, носящую национальный платок. А даму в хиджабе таковой считает дама в никабе. Вот только из Узбекистана их уже выдавили, они теперь почти все здесь. В Узбекистане так себя вести нельзя, в Таджикистане — нельзя, а у нас? Женщинами презрение не ограничивается. Тот, кто носит ваххабитскую бороду, заправляет брюки в носки и по пять раз в день совершает намаз, считает неверными и недостойными равного отношения мусульман, которые бороду бреют, брюки носят нормально и надевают галстук («В нем живет шайтан!»). Бородач видит своей задачей останавливать такого мусульманина, поучать, спрашивать, почему тот не молится, почему жена без никаба. Немусульманина ваххабит вовсе не считает человеком и убежден, что на него не должны распространяться права на жизнь, собственность, здоровье.

Фото: Проверка документов иностранных рабочих / РИА «Новости»

Если помнить об этом, вряд ли у кого-то, кроме самих радикальных исламских фанатиков, останутся сомнения в необходимости срочно перенимать опыт Средней Азии и объявлять борьбу с любым радикальным исламом, проводить в мечетях и духовных исламских организациях люстрацию проповедников с проверкой всех имамом и улемов, учившихся в арабских странах или Турции образца 2013 года и позднее, когда там начался откат к исламизации. Люди, которые надевают на женщин никабы, должны автоматически попадать на учет спецслужб. Женщин в таких семьях необходимо проверять на предмет домашнего насилия. Мужчин с ваххабитскими бородами нужно штрафовать и выдавать предписание от органов профилактики экстремизма. За слово «неверный» человек должен попадать на учет в полиции, ведь неверных в радикальном исламе предписывается переучивать силой или убивать. Многие годы разные проявления салафизма в России укрепляли и распространяли под предлогом заботы о коренных народах, исповедующих ислам. Все оказалось ложью. Коренные народы, для которых ислам — традиционная религия, сами в шоке от наплыва фанатиков, которые бегут в Россию после изгнания из Средней Азии или обращаются в салафизм в молельных домах на Кавказе.

Именно традиционные нерадикальные мусульмане часто становятся первыми жертвами исламистов: к ним цепляются в мечетях, их женщин останавливают на улице. Примеров, когда русскую сегодня ваххабит останавливает на улице и объясняет, как ей одеваться, очень мало, и они становятся предметом общественного резонанса. Примеров, когда такой гражданин хватает за руку татарку и говорит ей, что она как мусульманка не должна выходить из дома без мужа, много.

Чего ждем — непонятно. Надо брать все под тотальный контроль, не дожидаясь, когда они начнут резать без разбора всех, кто не носит никаб или не заправляет брюки в носки. Не следует бояться никакой розни: множество исламских стран жестко запрещают исламизм — ничего у них не случилось. И у нас ничего не случится. А если позволять таким людям даже самоуверенно ходить по улицам, то Россия погрязнет в кровавой сваре.