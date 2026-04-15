Не мать-одиночка, а соло-мама. Почему все больше женщин «рожают для себя» Психолог Абашин: россиянки решаются на соло-материнство из-за временного фактора

Россиянки стали чаще делать выбор в пользу соло-материнства — женщины принимают решение родить «для себя» и воспитывать ребенка без партнера. Почему так происходит и какие последствия это может иметь в будущем, разбирался 360.ru.

Кто выбирает соло-материнство За последние четыре года спрос на искусственное оплодотворение от доноров вырос в России примерно в два раза. Специалисты связывают эту ситуацию с разными факторами, большинство из которых — социальные. Психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Анатолий Абашин в беседе с 360.ru рассказал, что многие россиянки откладывают материнство, чтобы сначала получить образование и реализоваться в профессии. В таких случаях на решение «родить для себя» женщин в первую очередь толкает отсутствие подходящего партнера.

Включается прагматичный расчет, так как непонятно, сколько лет ждать идеального партнера. Это высокие риски

Специалист также напомнил о большом числе разводов и недоверию к браку в целом. «На фоне этого, естественно, у части женщин возникает такая логика: „если вероятность распада высока, то я не хочу входить в материнство через потенциально конфликтный союз“», — уточнил он. Усугубляет ситуацию и противостояние полов. Мужчины все чаще говорят в публичном поле о завышенных к ним требованиях и меркантильности, а женщины — о неготовности сильной половины брать на себя ответственность. На решение в одиночку растить ребенка также влияет демографическая ситуация. В условиях, когда женщин существенно больше, чем мужчин, россиянки все чаще делают выбор в пользу соло-материнства. «Некоторым женщинам деваться просто некуда. Они хотят ребенка, и получается такой перекос», — объяснил психолог.

Главные риски матерей-одиночек Решение «родить для себя» может иметь далекоидущие последствия. Проблемы возникнут в том случае, есть мать с помощью ребенка пытается закрыть потребность в партнере, делая сына или дочь главным человеком в своей жизни, а также «объектом спасения». Психолог призвал не путать оставшихся без партнера матерей-одиночек и женщин, которые сами приняли решение воспитать ребенка без мужчины. Во втором случае женщины делают осознанный выбор и просчитывают нагрузку. Матери-одиночки же чаще всего остаются без любимого человека вынужденно и испытывают огромное внутреннее и внешнее напряжение. «Это дефицитарная история: дефицит денег и поддержки, стресс, ощущение брошенности (даже если бросила непосредственно женщина)», — отметил Абашин. По его мнению, соло-мамам стоит учитывать, что в семье без отца может сильно не хватать второго взрослого. Если его не будет, ребенок может получить однобокий взгляд на жизнь, из-за чего возникнут различные проблемы. «То есть он должен опираться на архетип папы, архетип мамы. Ребенку очень полезны разные значимые взрослые. И не обязательно это отец, который в юридическом или фактическом смысле, это могут быть деды какие-то, дядя, тренер, друзья семьи», — объяснил специалист.

Перед соло-матерью также обязательно встанет важнейший вопрос: как объяснить сыну или дочери его происхождение? «Появляется риск, что вокруг этого будет формироваться стыд. Здесь надо придерживаться какого-то последовательного плана, чтобы у ребенка было меньше почвы для того, чтобы он сам себе что-то додумал и начал заниматься самообвинениями», — подчеркнул собеседник 360.ru. Проблемой может стать и социальное давление. Например, если ребенка и его мать начнут высмеивать одноклассники или родственники. «Здесь важно заранее тоже иметь какую-то простую, внятную историю семьи», — отметил Абашин. Последней, но не менее важной трудностью, он счел возможное выгорание матери и ее слияние с ребенком. Такая ситуация происходит, когда женщина остается без поддержки окружающих и не прибегает к услугам няни или детского сада. Если ребенок стал для матери единственным источником близости, это будет давить на обоих. Чтобы избежать подобного сценария, женщине стоит выстроить сеть помощи и найти возможность делать регулярные паузы, подчеркнул психолог.