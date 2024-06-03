Логистика и заграничные бутылки. Почему в России опять подорожает пиво

Маркетолог Дробиз: пиво в России подорожает на 10-15% к концу 2024 года

С начала 2024 года пиво в Санкт-Петербурге подорожало на 5-6%, по другим данным — на 10-15%. Производители заявили, что к концу года стоимость может взлететь на 25-30%, соответственно, пенный напиток поднимется в цене по всей России. Почему так происходит и сможет ли это отпугнуть потребителей — в материале 360.ru.

Рост цен на пиво в России: причины

На 25-30% пиво вряд ли подорожает — это очень много, сообщил 360.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Как обычно, бизнес пугает, чтобы государство не вводило какие-то дополнительные меры. Хотя причин для подорожания вполне достаточно», — уточнил он.

Первым фактором эксперт назвал введение маркировки и усиление регулирования. Так, в стране повысили акциз, теперь он составляет 26 рублей за литр пивных напитков крепостью от 0,5 до 8,6 градуса.

Во вторых, влияют подорожание компонентов пива и логистические проблемы с завозом. По словам Дробиза, российские производители покупают сырье за границей. По данным РБК, помимо компонентов для напитка, из-за рубежа привозят кеги, крышки, бутылки и другие комплектующие.