Логистика и заграничные бутылки. Почему в России опять подорожает пиво
Маркетолог Дробиз: пиво в России подорожает на 10-15% к концу 2024 года
С начала 2024 года пиво в Санкт-Петербурге подорожало на 5-6%, по другим данным — на 10-15%. Производители заявили, что к концу года стоимость может взлететь на 25-30%, соответственно, пенный напиток поднимется в цене по всей России. Почему так происходит и сможет ли это отпугнуть потребителей — в материале 360.ru.
Рост цен на пиво в России: причины
На 25-30% пиво вряд ли подорожает — это очень много, сообщил 360.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
«Как обычно, бизнес пугает, чтобы государство не вводило какие-то дополнительные меры. Хотя причин для подорожания вполне достаточно», — уточнил он.
Первым фактором эксперт назвал введение маркировки и усиление регулирования. Так, в стране повысили акциз, теперь он составляет 26 рублей за литр пивных напитков крепостью от 0,5 до 8,6 градуса.
Во вторых, влияют подорожание компонентов пива и логистические проблемы с завозом. По словам Дробиза, российские производители покупают сырье за границей. По данным РБК, помимо компонентов для напитка, из-за рубежа привозят кеги, крышки, бутылки и другие комплектующие.
Думаю, пиво может подорожать на 10-15%. В процентном соотношении звучит страшно, но на деле это не очень много.
Вадим Дробиз
Отпугнет ли рост цен на пиво российского потребителя
Дробиз уверен, что повышение цен на алкогольный напиток никак не повлияет на спрос в России. Для аргументации своей позиции он привел расчеты.
«Если бутылка пива стоит 50 рублей, то при подорожании на 15% она обойдется покупателю в районе 57 рублей. Немного. А сколько бутылок пива выпивает мужчина? Допустим, 50 бутылок в месяц. Если каждая из них подорожает на семь рублей, общая разница в цене составит 350 рублей. Остановит ли это потребителя? Наверное, нет» — объяснил Дробиз.
Какое пиво выбрать
Пиво в жестяных и стеклянных банках вкуснее, чем в пластике. Это связано с пропускной способностью материала. Дело в том, что пластиковая бутылка пропускает кислород и происходит диффузия. Из-за этого страдает вкус, аромат и пенность.
Кислород пропускает и стекло, однако в меньшей степени. Самое вкусное пиво по этому критерию — в жестяной банке. Кроме «брони» от кислорода, пиво защищается еще и от света.
Знатоки отмечают, что продукция небольших пивоварен вкуснее, чем массового производства. Но и там могут быть сюрпризы по части ингредиентов.
Именно на них и следует обратить внимание. Чем меньше в пиве ароматизаторов и искусственных компонентов, тем лучше. Обычно такие виды пива помещают в холодильники или ближе к охлаждающим витринам, потому что натуральный напиток не простоит долго в тепле.