Недоверие, сомнение и страх. Почему тревожность не удел слабых? Бизнес-психолог Бережной назвал признаки тревожности

В вопросах работы с тревожностью важно понимать, что это явление существует в двух принципиально разных формах: как временное ситуативное состояние, выраженное в остром эмоциональном переживании, и как устойчивая личностная модель поведения. Различение этих двух аспектов — первый шаг к эффективной работе с ними.

Тревожность как переживание неразрывно связана с текущим состоянием человека, представляющим собой комплексный коктейль из чувств, мыслей, внутренних образов, телесных ощущений и потенциальных действий. В этот момент тревога, подобно кислороду, пронизывает его всего, создавая замкнутый круг: тревожные чувства провоцируют такие же мысли, которые, в свою очередь, усиливают телесные симптомы и катастрофизируют восприятие ситуации. Здесь уместно вспомнить кривую Фишера, которая подчеркивает, что тревога — первичная, базовая реакция психики на контакт с чем-то новым и неизведанным. Таким образом, это чувство выступает важнейшей сигнальной системой, первоначальной информацией о столкновении с новым опытом. Правильная работа с сигналом может трансформировать его из разрушающего фактора в источник силы для дальнейших действий и адаптации.

Второй аспект — тревожность как модель поведения, которую в быту часто называют тревожной привычкой. Уже не мимолетное состояние, а устойчивый шаблон реагирования на мир, который связан с постоянным воспроизведением определенных действий, инициированных страхом и беспокойством.

В повседневности это проявляется в ритуалах: многократной проверке, выключен ли утюг, замкнута ли дверь. Или в навязчивом поиске одобрения. Александр Бережной

Подобное поведение, хотя и выглядит деструктивным, всегда направлено на удовлетворение некой глубинной потребности, например, «я в безопасности» или «все под контролем». Такая модель свидетельствует о том, что психика пытается, пусть и не самым эффективным способом, освоить важный для человека опыт.

Следовательно, работа должна быть направлена не на устранение внешних проявлений (например, прекратить проверять утюг), а на поиск и проработку глубинных причин, а также на формирование новых, более адаптивных моделей поведения, которые будут соответствовать личным целям и ценностям. Важно отметить, что за словом «тревога» часто скрывается интенсивный коктейль из разных переживаний: недоверия, сомнения, страха, связанных с внешними обстоятельствами. Иногда то, что человек идентифицирует как тревогу, на деле может быть иным чувством, требующим иного подхода. Ключ к эффективной работе с проблемой лежит в осознании не только самого явления, но и тех внутренних процессов, которые его питают. Многие люди испытывают слабость перед лицом тревоги, что можно назвать синдромом выученной беспомощности, когда внутренние переживания становятся оправданием для пассивности, а не возможностью для развития.

Здесь решающую роль играют личный выбор и внутренняя позиция человека. Реакция на тревогу — точка перезагрузки, где определяется, станет ли она слабостью или силой. Чтобы поработать с тревогой, начните с ее осознания. Мысленно назовите, что именно вас тревожит, например: «Я тревожусь из-за предстоящего выступления». Затем постарайтесь определить источник этого чувства — возможно, дело в новизне ситуации, неуверенности в себе или прошлом негативном опыте. Спросите себя: помогает ли мне эта тревога подготовиться к изменениям или, наоборот, сковывает? Затем переформулируйте ее в ресурсное утверждение: «Моя тревога — это энергия, которая мотивирует меня лучше подготовиться». Так вы превратите ее из проблемы в инструмент роста. Автор статьи: Александр Бережной, бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, Директор по развитию ООО «Вместе.ПРО»