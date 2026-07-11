Сегодня 07:00 Элиты ищут новый угол. Почему «сдулись» Патрики и почему Лужники их не заменят Урбанист Иванов: то, что стало массовым, перестает быть элитарным Фото: Цетр района Патриарших прудов, Москва. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com Общество

Исследования

Рестораны

Москва

Патриаршие пруды долгое время воспринимались как главный тусовочный квартал для очень состоятельных жителей Москвы. Но сегодня тамошние рестораны и бары терпят убытки — денежный клиент ушел и, похоже, безвозвратно. Почему так случилось и где будет новая «точка притяжения» рассказал 360.ru урбанист, партнер бюро исследований «Гражданская инженерия» Петр Иванов.

Что случилось с Патриаршими Район Патриарших прудов или Патрики, как прозвали их москвичи, переживает серьезный кризис. Только в 2025 году там закрылось больше 15 ресторанов и кафе. Раньше такой массовый исход случился только в 2020-м. Но тогда все испортил Covid-19, сейчас же причина не столько в падении спроса, сколько в смене аудитории. Район, который когда-то был местом для тусовки состоятельных гостей, превратился в туристический аттракцион. Очереди, шум, упала платежеспособность посетителей. При этом высокая цена на аренду осталась прежней. Вот и приходится рестораторам собирать вещи. Освободившиеся помещения теперь занимают модные бутики. На место привилегированного общепита пришли магазины одежды и обуви российских брендов. Район Патриков из элитной Мекки стал превращаться в торговый квартал с литературно-историческим контекстом, спасибо булгаковскому роману «Мастер и Маргарита».

Фото: Знак на Патриарших прудах. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Новые Лужники Тем временем Лужники пережили второе рождение. После масштабного обновления там появилась благоустроенная набережная, огромный зеркальный фонтан, шезлонги. По вечерам дают световые и 3D-шоу на стенах Большой спортивной арены. Пришли на новое место и рестораны. Только за первые пять месяцев 2026 года число посетителей Лужников выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не последнюю роль сыграли и соцсети: фото и видеоролики с закатами у фонтана набирают сотни тысяч просмотров. Новое модное место стремятся посетить не только москвичи, но и туристы. Правда, как и у всякой медали, тут есть и обратная сторона. Лужники все-таки спортивный комплекс, сюда приходили побегать, поездить на велосипедах, тренироваться. Теперь спортсмены стали жаловаться, что все занято праздной публикой, которая курит кальяны и распивает спиртное. А кое-кто вообще внаглую паркуется прямо на беговых дорожках.

Фото: Отдыхающие на территории олимпийского комплекса «Лужники», Москва. Кирилл Зыков / РИА «Новости»

Как Патрики потеряли элитный статус Феномен замены функционального и социального наполнения городских районов очень хорошо описали социологии чикагской школы еще в начале XX века, рассказал 360.ru урбанист, партнер бюро исследований «Гражданская инженерия» Петр Иванов. Он уточнил, что когда-то район Чикаго под названием «Золотой берег» населяли богатые и влиятельные семьи города. Но в их круг постоянно пытались прорваться со стороны, так что приходилось убегать — переезжать. Опустевшую территорию занимали те, хотел приобщиться к элите. Примерно то же происходит сегодня и с Патриаршими прудами.

Район вроде как с элитным населением и с какими-то своими элитными же практиками: выгуливанием маленьких собачек у пруда, посещением ресторанов, баров и так далее. И тут появляются люди, у которых появилась лишняя тысяча рублей, они припираются на Патрики, пьют свой коктейль и чувствуют себя роскошными людьми. Петр Иванов

Понятное дело, что «элитное население» посчитало, что пришельцы вторглись в их среду и покусились на их образ жизни, объяснил урбанист. Дальше — больше: в какой-то момент на Патриках стала тусоваться почти вся Москва. А когда что-то становится массовым, оно перестает быть элитарным.

Фото: Молодые люди в кафе у Патриарших прудов, Москва. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

«Настолько большое количество людей решило приобщиться к элитарной жизни, что элитарность, как нечто, являющееся эксклюзивным потреблением, начинает распадаться. Потому что если все пьют эти коктейли за тысячу рублей, то смысла платить тысячу рублей за коктейль уже никакого», — обрисовал ситуацию Иванов. Так и появилась нужда в новых локациях для элиты. Патриаршие тем временем начали деградировать и становятся чем-то вроде Чистых прудов. Да, вроде бы тоже центр, но о тамошних жителях не говорят как о каком-то особом классе, пояснил урбанист.

Фото: Лебедь с птенцами на Патриарших прудах, Москва. Алексей Филиппов / РИА «Новости»

Лужники Патрикам не замена Станут ли Лужники полноценной заменой Патриаршим прудам? С одной стороны, почему бы и нет: это активно джентрифицирует район — там идет процесс обновления и реконструкций, указал Иванов. Вот только это место уже довольно популярно, что снижает его шансы превращения в резервацию элит. «Это говорит о том, что, может быть, это будут и не Лужники. Туда уже вся Москва ломится, чтобы сделать селфи на фоне чего-нибудь. И что-то мне подсказывает, что элитный класс туда не пойдет», — сказал урбанист.

Фото: Лужники, Москва. Станислав Красильников / РИА «Новости»

По словам Иванова, какой-то новый сценарий жизни элит необходим, раз уж они хотят отгораживаться от массового потребителя. Это хорошо показали в сериале «Беспринципные»: там одна дама носилась с идеей закрыть Патриаршие непроницаемым куполом, чтобы туда не шастал абы кто. Юмор, конечно, но в каждой шутке есть только доля шутки.

Элиты хотят жить своей спокойной жизнью, чтобы к ним всякая чернь не приходила пить их коктейли. И в этом плане надо смотреть на карту Москвы и думать, где у нас есть такой укромный уголок с дорогими ресторанами, магазинами экологичной продукции, дорогими фитнес-центрами и тому подобным. Плюс это место должно быть где-то в центре. Петр Иванов

Сейчас наверняка идут активные поиски этой локации в городе, где «избранные» смогут вернуть свой стиль жизни, при этом не сильно контактируя с не столь элитарными людьми, заверил урбанист.

Интересно Эксперты называют в числе претендентов на звание элитного места Петровку, Покровку и Трубную. Они уже формируются как самостоятельные кластеры с разной ценовой политикой и особенной атмосферой. При этом многие отмечают, что Москва — город многослойный, и не исключено, что появится несколько «точек притяжения».

Москва меняется Иванов отметил, что изменение городской среды Москвы сильно повлияло на элитные заведения. В 2014 году урбанисты изучали Покровку и Маросейку: сравнивали средний чек до реконструкции, в процессе реконструкции и после реконструкции. Оказалось, что цены стали ощутимо ниже. «Если раньше на Покровке и Маросейке были какие-то элитарные продуктовые магазины, большие рестораны, в которые чуть ли не на машинах въезжали, то после развития пешеходной среды и снижения количества парковочных мест все сильно демократизировалось», — сказал урбанист.

Фото: Улица Покровка, Москва. Алексей Майшев / РИА «Новости»

Он добавил, что там, где был какой-нибудь дорогой ресторан, появилось, условно, три лапшичные с небольшим средним чеком. Впрочем, представить себе элитную лапшичную довольно сложно.

Города должны стимулировать разного рода изменения. Еще лет 20 назад какое-то городское времяпрепровождение было больше характерно для маргинальной молодежи. Готы на Чистых прудах собирались, хиппи и панки на Арбате. Сейчас гораздо чаще люди гуляют, сидят где-нибудь на бульваре, что-нибудь пьют, едят, книжку читают. Находиться на улице стало нормально. Петр Иванов