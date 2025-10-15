Профориентация нового времени: почему подростки боятся выбирать специальность?
Современные подростки все чаще откладывают выбор профессии. Их колебания — возможная реакция на мир, который перестал быть предсказуемым. Раньше все казалось устроенным: десяток понятных профессий, карьерная траектория «школьная парта — институт — стабильная работа». Сегодня молодежь оказывается перед бурлящим океаном возможностей, где главная задача — услышать себя.
Миф о профессии на всю жизнь давно рассыпался. Подростки видят, как их родители возвращаются домой после работы, которую выбирали с надеждой и вдохновением, а теперь терпят из-за зарплаты. Они наблюдают, как знакомые переучиваются в 40 лет, уходят во фриланс или запускают стартапы на коленке, и понимают: сегодняшний выбор — один из поворотов на длинном и извилистом жизненном пути.
Эта свобода оборачивается новой тревогой: если все равно придется меняться, зачем вкладывать время и деньги в обучение, рискуя, что оно устареет еще до получения диплома?
Общество требует от молодежи практически невозможного: работа должна быть не просто источником дохода, а делом всей жизни, страстью, хобби и смыслом существования одновременно.
Соцсети пестрят историями о сверстниках, которые в 16 лет основали компанию, в 18 стали миллионерами, а в 20 — гуру индустрии. На этом фоне обычный подросток, не знающий, чем хочет заниматься, чувствует себя уязвимым перед синдромом FOMO.
Отсутствие яркой страсти воспринимают не как естественное состояние большинства, а как собственную ущербность. Возникает иллюзия: нужно быть гением с первого дня, а профессионалами становятся за неделю, иначе волна конкуренции просто сметет.
Экономическая нестабильность лишь усиливает давление. Родители, пережившие кризисы и неуверенность, настаивают: «Выбирай что-то надежное, что кормит!» Однако список «денежных» профессий сегодняшнего дня завтра может превратиться в перечень безработных. Подросток боится ошибиться и поставить крест на собственном благополучии в мире, где цены растут, а гарантий нет.
В то же время традиционные пути к успеху размываются на глазах: блогеры зарабатывают больше инженеров, геймеры становятся знаменитостями, а инфлюенсеры формируют тренды. Это расширяет горизонты, но лишает опоры: если все возможно, то как понять, что именно — твое?
Особую боль вызывает отсутствие реального опыта. Школа редко дает возможность прикоснуться к профессии — маркетолог, программист или логист остаются абстракциями, часто приукрашенными в кино.
Подросток выбирает то, что кажется привлекательным на расстоянии. Затем реальность приносит горькое разочарование: работа оказывается совсем не такой, как в роликах. Страх перед неизвестностью, перед тем, что потратишь лучшие годы на чуждое дело, парализует.
Ядро проблемы — глубокий кризис идентичности.
В мире, где будущее туманно, а правила меняются каждые пару лет, молодому человеку невероятно трудно ответить на вопросы: кто я? Кем я хочу быть? Выбор профессии — не просто решение о карьере, а попытка зафиксировать себя в пространстве, которое само еще не обрело форму.
Страх перед выбором — это страх перед тем, чтобы ошибиться в себе, закрепить свою личность в рамках, которые завтра могут оказаться тесными или вовсе исчезнуть.
Задача взрослых — помочь услышать себя; показать, что профессия — это отражение внутренних выборов человека, которые с течением времени могут меняться. Важно донести, что самый главный навык в жизни — умение принимать решения, просчитывать возможные варианты и нести за них ответственность.
Автор статьи: Данил Бережной, бизнес-психолог, консультант по бизнес-архитектуре и организационному развитию ООО «Вместе.ПРО»