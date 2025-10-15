Профориентация нового времени: почему подростки боятся выбирать специальность?

Современные подростки все чаще откладывают выбор профессии. Их колебания — возможная реакция на мир, который перестал быть предсказуемым. Раньше все казалось устроенным: десяток понятных профессий, карьерная траектория «школьная парта — институт — стабильная работа». Сегодня молодежь оказывается перед бурлящим океаном возможностей, где главная задача — услышать себя.

Миф о профессии на всю жизнь давно рассыпался. Подростки видят, как их родители возвращаются домой после работы, которую выбирали с надеждой и вдохновением, а теперь терпят из-за зарплаты. Они наблюдают, как знакомые переучиваются в 40 лет, уходят во фриланс или запускают стартапы на коленке, и понимают: сегодняшний выбор — один из поворотов на длинном и извилистом жизненном пути.

Эта свобода оборачивается новой тревогой: если все равно придется меняться, зачем вкладывать время и деньги в обучение, рискуя, что оно устареет еще до получения диплома?

Общество требует от молодежи практически невозможного: работа должна быть не просто источником дохода, а делом всей жизни, страстью, хобби и смыслом существования одновременно.