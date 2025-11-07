07 ноября 2025 14:33 Забота и поддержка за деньги. Кто такие маняни и почему мамы все чаще к ним обращаются? Психолог Петрова объяснила, чем может навредить непрофессиональная маняня 0 0 0 Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Дети

Беременность

Семья

Женщины

Работа

Образование

Психология

Депрессия

В России появились маняни — помощницы для молодых матерей, которые совмещают обязанности няни, специалиста клининга и психолога. Они могут не только убраться дома, но и поговорить с женщиной после родов, дать ей поплакаться в жилетку. Почему такие люди полезны, есть ли риски при обращении к ним за услугами и как правильно выбрать маняню — в материале 360.ru.

Кто такая маняня Тренд на манянь пришел из Нидерландов. В этой стране их визиты оплачивает страховка. Идею решила взять Алена Балеева, которая основала в Красноярске целую службу манянь. Она поняла, что сразу после родов женщина находится в очень уязвимом положении, поэтому ей необходима помощь. Не у всех есть возможность задействовать в уходе за ребенком супруга, кто-то живет вдали от родных, которые могли бы помочь матери по дому и с малышом. В таких ситуациях и пригодится маняня. В красноярской компании помощницы обязательно должны иметь опыт материнства, медицинское, педагогическое или психологическое образование. В соцсетях Балеева рассказала, что при собеседовании нельзя узнать человека полностью, однако работнику дают испытательный период, за время которого он показывает себя и качество услуг, которые предоставляет. Помимо Красноярска, услугу предоставляют и в других городах, но уже частные маняни. Например, 360.ru нашел такую на доске объявлений «Авито» в Калининграде, Санкт-Петербурге и Смоленске.

Фото: Скриншот с сайта «Авито» 1/4 Фото: Скриншот с сайта «Авито» 2/4 Фото: Скриншот с сайта «Авито» 3/4 Фото: Скриншот с сайта https://manyanya24.orgs.biz/ 4/4

«Последние 12 лет я профессионально, как арт-терапевт и консультант, работаю с женщинами. Понимаю, что многим не хватило материнской заботы, любви и принятия. Ведь иногда просто хочется побыть в поле доброй взрослой женщины. Со мной ты сможешь почувствовать себя в безопасности», — написала одна из помощниц о себе. Не всегда маняни указывали высшее образование, однако у многих стоит пометка о знаниях в области психологии. Одна из помощниц написала, что имеет опыт работы более 10 лет, но как такое возможно, учитывая только набирающую популярность профессию, пока неясно. Стоимость услуг манянь варьируется: в красноярской компании она подразделяется на вид деятельности — клининг, готовка еды, помощь с ребенком. Частные же маняни предпочли назвать стоимость услуги за час с небольшими скидками, если помощница нужна на более чем четыре часа или по определенному расписанию. Стоимость часа маняни в России варьируется от 600 до пяти тысяч рублей и даже выше.

Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / www.globallookpress.com

Чем маняня отличается от обычной няни? Помощницы позиционируют себя как универсальных специалистов, которые могут справиться со всем, а не только посидеть с ребенком: убраться, приготовить еду, просто поговорить с мамой по душам за чашкой чая. Некоторые даже обещают массаж по запросу. Иными словами, это няня для взрослой женщины. «Мое самое большое желание — чтобы женщины почувствовали принятие, прекратили на время гонку „быть хорошими везде и всюду“ и просто расслабились, получая любовь», — отметила одна из манянь в объявлении. Плюсы маняни Основная причина послеродовой депрессии и разводов после появления первого ребенка в основном кроется в том, что женщина остается оторванной от всего привычного. Ее образ жизни сильно меняется, и подобные помощницы в этот непростой период будут очень кстати, рассказала 360.ru клинический психолог Ксения Петрова.

Фото: Московский областной перинатальный центр в Балашихе / Медиасток.рф

«До рождения ребенка женщина принадлежала самой себе: ходила на работу, общалась с друзьями. После же осталась в четырех стенах с малышом, который требует заботы, присутствия и физического вложения. Это очень сильно влияет на психику, особенно в сравнении с мужем, для которого жизнь поменялась незначительно», — пояснила эксперт. Именно из-за этой разницы в семье начинаются скандалы, упреки, а затем и депрессия.

Интересно По данным ВОЗ, с послеродовой депрессией сталкиваются от 10 до 20% женщин в мире. В России этот показатель, по разным оценкам, варьируется от 15 до 45%. По данным ВОЗ, с послеродовой депрессией сталкиваются от 10 до 20% женщин в мире. В России этот показатель, по разным оценкам, варьируется от 15 до 45%.

Когда у женщины есть человек, который может помочь, поговорить и выслушать, ей становится намного легче. Поэтому идея манянь — очень крутая, считает Петрова. «Это нужно и важно, и я за то, чтобы история прижилась в России», — поддержала инициативу психолог.

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look / www.globallookpress.com

Пока таких специалистов немного, да и спрос на них растет медленно. Однако несколько лет назад услугами доул тоже пользовались не все. Сейчас же эта идея безопасных родов уже не такая редкая.

Интересно Доула — это профессиональная помощница, которая оказывает рожающей непрерывную психологическую, эмоциональную и физическую поддержку во время беременности, родов и в послеродовой период. В отличие от медработников, у нее нет медицинского образования, поэтому доула не может ставить диагнозы и лечить, но дает эмоциональный ресурс, дыхательные практики, делает массаж при схватках, помогает правильно настроить грудное кормление, отстоять границы роженицы и другое. Доула — это профессиональная помощница, которая оказывает рожающей непрерывную психологическую, эмоциональную и физическую поддержку во время беременности, родов и в послеродовой период. В отличие от медработников, у нее нет медицинского образования, поэтому доула не может ставить диагнозы и лечить, но дает эмоциональный ресурс, дыхательные практики, делает массаж при схватках, помогает правильно настроить грудное кормление, отстоять границы роженицы и другое.

Петрову не удивил тот факт, что спрос на манянь постепенно растет. Ведь в жизни с грудничком не знаешь, какая именно помощь понадобится, а маняня подхватит там, где сил не хватило. Например, мама может не выспаться, если ночью ребенок плохо спал, и ей нужно будет просто отдохнуть, пока длится дневной сон чада. В этот момент маняня приготовит обед, чтобы никто не остался голодным, или уберется в квартире. В другую ночь малыш спал хорошо, и помощница просто поболтает, даст совет относительно ухода за ним, сходит в магазин.

Фото: Alexander Legky / www.globallookpress.com

«Если это человек с психологическим образованием, то он сможет поддержать, дать инструменты, чтобы снизилась тревожность, которая возникает в первые месяцы жизни младенца, что станет очень большим подспорьем для матери», — объяснила психолог. Чем может навредить маняня Самый главный минус манянь — отсутствие профессиональной подготовки. Так, 360.ru попытался найти хотя бы курсы, на которых их учат, но таковых в интернет-пространстве просто нет. Многие из них действительно имеют психологическое образование, но не всегда высшее и часто ничем не подтвержденное. Да и качество объявлений говорит не в пользу помощниц для мам в декрете. «Если у маняни нет базового психологического образования — хотя бы бакалавра, ее услуга может быть опасной. Это равносильно чату GPT, с которым люди общаются, а потом разводятся или накладывают на себя руки», — объяснила Петрова. По ее мнению, маняня может оценить ситуацию со своей точки зрения, то есть бытовой и житейской, а это неквалифицированно и вредоносно. Профессиональный психолог не будет навязывать свой опыт.

Фото: Alexander Legky / www.globallookpress.com

Как правильно выбрать маняню Прежде чем пользоваться услугами помощницы, следует проверить наличие образования психолога, порекомендовала Петрова. Также можно: попросить у маняни отзывы других ее клиенток;

поговорить по телефону — так легче понять, получится ли найти с человеком общий язык;

спросить у помощницы о ее опыте материнства — в процессе разговора всплывут важные нюансы, которые либо оттолкнут, либо настроят на сотрудничество. Дополнительно следует проверить человека на сайте судебных приставов — наличие долгов должно насторожить. Кроме того, попросить у помощницы справку об отсутствии судимостей, ее нетрудно скачать через личный кабинет портала госуслуг или получить в МФЦ. В будущем маняня будет находиться у вас дома, и важно заранее позаботиться о своей безопасности. «Это очень перспективная история. Такие универсальные помощницы крайне полезны, когда в семье появляется первый ребенок», — подытожила психолог.