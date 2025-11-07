Забота и поддержка за деньги. Кто такие маняни и почему мамы все чаще к ним обращаются?
Психолог Петрова объяснила, чем может навредить непрофессиональная маняня
В России появились маняни — помощницы для молодых матерей, которые совмещают обязанности няни, специалиста клининга и психолога. Они могут не только убраться дома, но и поговорить с женщиной после родов, дать ей поплакаться в жилетку. Почему такие люди полезны, есть ли риски при обращении к ним за услугами и как правильно выбрать маняню — в материале 360.ru.
Кто такая маняня
Тренд на манянь пришел из Нидерландов. В этой стране их визиты оплачивает страховка.
Идею решила взять Алена Балеева, которая основала в Красноярске целую службу манянь. Она поняла, что сразу после родов женщина находится в очень уязвимом положении, поэтому ей необходима помощь. Не у всех есть возможность задействовать в уходе за ребенком супруга, кто-то живет вдали от родных, которые могли бы помочь матери по дому и с малышом. В таких ситуациях и пригодится маняня.
В красноярской компании помощницы обязательно должны иметь опыт материнства, медицинское, педагогическое или психологическое образование. В соцсетях Балеева рассказала, что при собеседовании нельзя узнать человека полностью, однако работнику дают испытательный период, за время которого он показывает себя и качество услуг, которые предоставляет.
Помимо Красноярска, услугу предоставляют и в других городах, но уже частные маняни. Например, 360.ru нашел такую на доске объявлений «Авито» в Калининграде, Санкт-Петербурге и Смоленске.
«Последние 12 лет я профессионально, как арт-терапевт и консультант, работаю с женщинами. Понимаю, что многим не хватило материнской заботы, любви и принятия. Ведь иногда просто хочется побыть в поле доброй взрослой женщины. Со мной ты сможешь почувствовать себя в безопасности», — написала одна из помощниц о себе.
Не всегда маняни указывали высшее образование, однако у многих стоит пометка о знаниях в области психологии. Одна из помощниц написала, что имеет опыт работы более 10 лет, но как такое возможно, учитывая только набирающую популярность профессию, пока неясно.
Стоимость услуг манянь варьируется: в красноярской компании она подразделяется на вид деятельности — клининг, готовка еды, помощь с ребенком. Частные же маняни предпочли назвать стоимость услуги за час с небольшими скидками, если помощница нужна на более чем четыре часа или по определенному расписанию.
Стоимость часа маняни в России варьируется от 600 до пяти тысяч рублей и даже выше.
Чем маняня отличается от обычной няни?
Помощницы позиционируют себя как универсальных специалистов, которые могут справиться со всем, а не только посидеть с ребенком: убраться, приготовить еду, просто поговорить с мамой по душам за чашкой чая. Некоторые даже обещают массаж по запросу.
Иными словами, это няня для взрослой женщины.
«Мое самое большое желание — чтобы женщины почувствовали принятие, прекратили на время гонку „быть хорошими везде и всюду“ и просто расслабились, получая любовь», — отметила одна из манянь в объявлении.
Плюсы маняни
Основная причина послеродовой депрессии и разводов после появления первого ребенка в основном кроется в том, что женщина остается оторванной от всего привычного. Ее образ жизни сильно меняется, и подобные помощницы в этот непростой период будут очень кстати, рассказала 360.ru клинический психолог Ксения Петрова.
«До рождения ребенка женщина принадлежала самой себе: ходила на работу, общалась с друзьями. После же осталась в четырех стенах с малышом, который требует заботы, присутствия и физического вложения. Это очень сильно влияет на психику, особенно в сравнении с мужем, для которого жизнь поменялась незначительно», — пояснила эксперт.
Именно из-за этой разницы в семье начинаются скандалы, упреки, а затем и депрессия.
Когда у женщины есть человек, который может помочь, поговорить и выслушать, ей становится намного легче. Поэтому идея манянь — очень крутая, считает Петрова.
«Это нужно и важно, и я за то, чтобы история прижилась в России», — поддержала инициативу психолог.
Пока таких специалистов немного, да и спрос на них растет медленно. Однако несколько лет назад услугами доул тоже пользовались не все.
Сейчас же эта идея безопасных родов уже не такая редкая.
Петрову не удивил тот факт, что спрос на манянь постепенно растет. Ведь в жизни с грудничком не знаешь, какая именно помощь понадобится, а маняня подхватит там, где сил не хватило.
Например, мама может не выспаться, если ночью ребенок плохо спал, и ей нужно будет просто отдохнуть, пока длится дневной сон чада. В этот момент маняня приготовит обед, чтобы никто не остался голодным, или уберется в квартире. В другую ночь малыш спал хорошо, и помощница просто поболтает, даст совет относительно ухода за ним, сходит в магазин.
«Если это человек с психологическим образованием, то он сможет поддержать, дать инструменты, чтобы снизилась тревожность, которая возникает в первые месяцы жизни младенца, что станет очень большим подспорьем для матери», — объяснила психолог.
Чем может навредить маняня
Самый главный минус манянь — отсутствие профессиональной подготовки. Так, 360.ru попытался найти хотя бы курсы, на которых их учат, но таковых в интернет-пространстве просто нет.
Многие из них действительно имеют психологическое образование, но не всегда высшее и часто ничем не подтвержденное. Да и качество объявлений говорит не в пользу помощниц для мам в декрете.
«Если у маняни нет базового психологического образования — хотя бы бакалавра, ее услуга может быть опасной. Это равносильно чату GPT, с которым люди общаются, а потом разводятся или накладывают на себя руки», — объяснила Петрова.
По ее мнению, маняня может оценить ситуацию со своей точки зрения, то есть бытовой и житейской, а это неквалифицированно и вредоносно. Профессиональный психолог не будет навязывать свой опыт.
Как правильно выбрать маняню
Прежде чем пользоваться услугами помощницы, следует проверить наличие образования психолога, порекомендовала Петрова. Также можно:
- попросить у маняни отзывы других ее клиенток;
- поговорить по телефону — так легче понять, получится ли найти с человеком общий язык;
- спросить у помощницы о ее опыте материнства — в процессе разговора всплывут важные нюансы, которые либо оттолкнут, либо настроят на сотрудничество.
Дополнительно следует проверить человека на сайте судебных приставов — наличие долгов должно насторожить. Кроме того, попросить у помощницы справку об отсутствии судимостей, ее нетрудно скачать через личный кабинет портала госуслуг или получить в МФЦ. В будущем маняня будет находиться у вас дома, и важно заранее позаботиться о своей безопасности.
«Это очень перспективная история. Такие универсальные помощницы крайне полезны, когда в семье появляется первый ребенок», — подытожила психолог.