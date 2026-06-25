Сегодня 20:15 «Метод кузнеца»: почему кодирование остается в тренде и как повысить его эффективность? Нарколог Казанцев: на кодирование всегда был спрос, потому что все верят в чудо 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Кодирование — популярная процедура для избавления от алкоголизма. В социальных сетях появилась информация, что в последнее время ценник на услугу заметно вырос за последние пять лет. Увеличился ли при этом спрос и действительно ли эффективен метод в борьбе с зависимостью, выяснил 360.ru.

Спрос и цены на кодирование от алкоголизма Стоимость некоторых процедур для избавления от алкоголизма выросла на десятки процентов с 2021 по 2026 год, а отдельные виды психотерапевтической помощи подорожали почти в три раза, сообщил Mash Money. «Самый значительный рост показал индивидуальный прием гипнотерапевта. Если пять лет назад такая консультация стоила около восьми тысяч рублей, то сейчас ее средняя цена достигает 23 тысяч рублей. Таким образом, стоимость услуги выросла на 187,5%», — написали авторы материала. По их данным, подорожали и медикаментозные методы лечения. Например, годовой курс внутривенного введения пролонгированных препаратов за этот период прибавил в цене 36% — с восьми до 10,9 тысячи рублей. Классическое кодирование по методу Довженко стало дороже на 23% и теперь обходится в среднем в 18,5 тысячи рублей.

Фото: Медиасток.рф

360.ru выяснил, что ценник на услуги по лечению от алкогольной зависимости в клиниках Москвы начинается примерно от пяти тысяч рублей. Стоимость зависит от препарата — иногда она достигает и 25 тысяч. Психотерапевтическая работа тоже обходится пациентам недешево — до 10 тысяч рублей. Не так дорого стоят капельницы и экстренное выведение из запоя — от 1,5 тысячи рублей. При этом спрос на кодирование всегда был высоким, рассказал 360.ru психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев. «Потому что все верят в чудо, не хотят прилагать никаких усилий и хотят волшебного укола. Чтобы волшебный укольчик поставили, либо гипнотерапию провели, и больше ничем заниматься не нужно. Но забывают, что зависимость — это биосоциодуховная модель. И одним уколом либо одной гипнотерапией это не решается», — подчеркнул он. Многие кодируются на определенный срок — от трех месяцев до пяти лет. Люди хотят получить максимальную «гарантию» и больше ничем не заниматься.

То есть не надо ходить на индивидуальную, когнитивно-поведенческую терапию по работе с зависимостью, не надо работать с созависимыми родственниками, которые довольно часто провоцируют на употребление, не понимая, как себя вести со своим гиперконтролем, который выработался за долгие годы приема алкоголя у их близкого.

По словам врача, востребована «вера в чудо». «Разово что-то провел, и „по щучьему велению, по моему хотению“ это произошло», — добавил он.

Фото: РИА «Новости»

Как повысить эффективность кодирования Лечение алкоголизма должно быть комплексным, подчеркнул Казанцев. Но зависимые уверены, что и так «все знают» и требуют сделать укол. «Я говорю, вы к ветеринару если придете со своим животным, он под хвостик посмотрит, ротик попросит открыть, посмотрит состояние кожных покровов, глазок, как-то какие-то вопросы задаст. А здесь вот такой вот подход — „метод кузнеца“, как раньше в анекдоте говорили», — посетовал врач. При этом не все выдерживают сроки кодирования.

Любой препарат рано или поздно вымывается, так как есть физиологические особенности. Также гипнотерапия — далеко не все гипнабельные, очень низкий процент гипнабельных.

Зависимость не лечится одним уколом. «В мире это все-таки психологическая и психотерапевтическая помощь. И зависимый называется абстинент — человек, находящийся в абстиненции, который в любое время может сорваться, потому что триггером может послужить все, что угодно, вплоть до изменения погоды, экономической и политической ситуации, на дороге подрезали, жена накричала, дети не так посмотрели, на работе зарплату задержали, либо замечание руководитель сделал», — сказал нарколог.

Фото: РИА «Новости»

Некоторые пьют от элементарной скуки или из желания усилить радость. «Все выросли на сказкотерапиях и хотят максимально получить удовольствие и псевдогарантий за минимальные деньги», — отметил Казанцев. При этом сейчас нет такого диагноза, как «алкоголизм».

Есть психические и поведенческие расстройства. Меняется психика, меняется поведение у человека. Память, мышление ухудшаются. Деградация наступает постепенно.

Наибольшим спросом сейчас пользуется медикаментозное кодирование, на втором месте находится гипнотерапия. Для некоторых пациентов эти методы эффективны, но пожизненной гарантии они не дают. Чтобы избавиться от зависимости, нужно вкладываться, заявил врач. «Но алкоголь заберет гораздо больше денег, особенно у употребляющих. Это не рюмка, это большие сроки злоупотребления, невыходы на работу, попадание в какие-либо ситуации с сотрудниками ГИБДД, полицией, своими работодателями и так далее», — предупредил он.

Фото: РИА «Новости»

В современном мире активно работает психология и психотерапия, медики стали шире смотреть на проблему. «И гормональный статус изучать, и семейной психотерапией, и индивидуальной заниматься. И работа со срывами, психообразовательная терапия появилась. Нет, им, ставь укол — и все. Потому что ничего не хотим больше делать, „мне этого достаточно“. Как тебе достаточно? Столько триггеров!» — сказал Казанцев. Зависимых не страшат даже чьи-то смерти. «Их же не страшит — до такой степени у них выражено компульсивное влечение к алкоголю. То есть оно насильственное. Они же не могут остановиться и себя сконтролировать при употреблении даже малейшей дозы», — заключил нарколог.

Фото: РИА «Новости»

Последствия злоупотребления алкоголем Алкоголизм приводит к поражению практически всех органов и систем: Печень. Жировая дистрофия, алкогольный гепатит, цирроз.

Желудочно-кишечный тракт. Гастрит, язвенная болезнь, панкреатит.

Сердце и сосуды. Кардиомиопатия, гипертония, аритмии, риск внезапной смерти.

Нервная система. Повреждение нервных клеток, энцефалопатия, полинейропатия, поражение мозга.

Иммунитет. Снижение сопротивляемости инфекциям.

Эндокринная система. Нарушение выработки половых гормонов, функции щитовидной железы. Также возможны тяжелые психические расстройства: алкогольные психозы (делирий, или «белая горячка»), галлюцинозы, бредовые психозы, депрессия. Важно помнить, что алкоголизм — серьезное заболевание, которое требует профессиональной помощи. При появлении признаков зависимости необходимо обратиться к врачу-наркологу или психиатру.