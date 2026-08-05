05 августа 2026 17:30 Не рекорд, а статистика: почему июль в Москве был в норме, а по России стал самым теплым? Метеоролог Позднякова: в августе температура в Москве не побьет рекорд Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Центральную Россию накрыла последняя волна жары, а июль назвали самым знойным за всю историю метеонаблюдений. С чем это связано и чего ждать в августе, разобрался 360.ru.

Погода в Москве в начале августа-2026 С конца прошлой недели в столичном регионе установилась сильная жара — температура на несколько градусов превысила климатическую норму, установленную для начала августа. В ближайшие два дня столбики термометров в Москве поднимутся до +29…+31 градуса, согласно данным станции ВДНХ, рассказала 360.ru метеоролог Татьяна Позднякова. «Это будут самые жаркие дни в столичном регионе. В последующие дни температура начнет постепенно понижаться, и +30 градусов не ждем. Но мы должны помнить, что август в 2010 году был очень теплым, были рекорды за +35 градусов на эти числа, так что никаких рекордных значений температуры мы в августе не прогнозируем», — подчеркнула она.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

При этом синоптики ожидают осадки.

У нас пока не было особых дождей. Мы как раз ждем, что завтра к вечеру характер погоды будет меняться и в пятницу столичный регион окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Именно с ним мы ожидаем дожди. Они могут быть по области местами даже сильными, когда выпадает за 12 часов более 15 миллиметров осадков.

По словам Поздняковой, также будет развиваться грозовая деятельность. «Больше всего это касается пятницы. Но потом погода начнет улучшаться, уже в субботу дождя будет меньше, а в воскресенье и понедельник — вновь без осадков. Долгосрочные прогнозы погоды показывают, что значимых дождей может быть в августе еще один-два дня. Пока не исключено, доберет ли август до нормы осадков. Посмотрим, но пока есть надежда, что он будет суше, чем обычно бывает по климату», — заключила метеоролог.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Почему июль в Москве нельзя назвать рекордно жарким Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, но речь не идет о Москве. «Что касается Москвы, июль по температуре точно соответствовал климатической норме. Даже по количеству осадков он немножко не добрался до нормы. Но это только для Москвы, потому что по региону норма местами была превышена, например в Дмитровском почти в два раза», — отметила Позднякова. По ее словам, Гидрометцентр подсчитывает средние значения по всем климатическим станциям, которые есть на территории России. «У нас не было особой жары, да и на юге не было особой жары. У нас очень жаркая, очень высокая температура была в Сибири. Сибирь по площади большая, и поэтому вклад восточных районов в общую оценку климата июля по России был значительный», — объяснила метеоролог.

Фото: РИА «Новости»