Победители конкурса «Лидеры России. Команда» покорили Северный полюс

Победители конкурса «Лидеры России. Команда» завершили десятидневное путешествие к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Участники разработали инструменты для развития управленческих команд: их смогут сразу внедрить в свою реальную рабочую практику. Организаторами экспедиции выступили Госкорпорация «Росатом» и Мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия страна возможностей».

На борту ледокола собрались 63 победителя шестого сезона конкурса, это опытные руководители со стажем управления от 10 лет. Около 25 членов экспедиции — первые лица или их заместители, еще 34 человека стояли во главе запусков различных крупных проектов. Управленцы сосредоточились на создании решений для трансформации командной культуры и проектировании новых форматов подготовки лидеров.

«Уверен, что работа, проделанная в экспедиции, обязательно получит продолжение, а созданные проекты будут воплощены в жизнь», отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Финальной точкой стала встреча управленцев с руководством Мурманской области.

«Сегодня Мурманская область — флагман развития Арктики и место реализации масштабных проектов, где формируется экономика будущих поколений. В любой отрасли только команды добиваются больших результатов — это то, чему учат на программе „Лидеры России“ и что особенно важно для работы в высоких широтах», подчеркнул глава Мурманской области Андрей Чибис.

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов назвал командную культуру основой безопасности и эффективности технологических процессов «Росатома».

«Атомный ледокол ежедневно показывает, как люди с разными компетенциями действуют как единый механизм и несут общую ответственность за результат. Поэтому для нас важно было поддержать экспедицию, участники которой будут не просто обсуждать командную работу, а изучать ее там, где от слаженности команды зависит выполнение каждой задачи», подчеркнул Антонов.

Участники также отметили, что одним из главных результатов экспедиции стало усилившееся чувство команды.