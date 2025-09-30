Сегодня 15:00 Победителей всероссийского проекта «Код молодежи» наградили в Крыму 0 0 0 Фото: Пресс-служба Росмолодежь.Предпринимай Общество

Победителей всероссийского проекта «Код молодежи» наградили на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму. Молодые дизайнеры, художники, модельеры и производители из разных регионов России объединились, чтобы создать коллекции, отражающие дух и ценности современной молодежи.

«Лучшие идеи участников будут воплощены в жизнь: их используют при формировании корпоративного стиля, в коллекциях одежды, аксессуарах, предметах быта и других продуктах, которые произведут молодые предприниматели и крупные компании», — рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

О проекте «Каков визуальный портрет нынешнего сообщества молодежи России? Задаваясь этим вопросом, мы решили, что никто лучше, чем само молодое поколение, не может этого знать», — говорится на сайте проекта. Его организаторами стали Росмолодежь.Предпринимай и Таврида.АРТ, а партнерами — СберБизнес, фабрика мороженого «Чистая линия», Art Logic, ГТО, Putin Team Russia, Центр развития молодёжных медиа «ШУМ», Dropfile и АртМастерс. Проект реализовался при поддержке Национального центра «Россия». Молодым специалистам дают возможность придумать уникальные визуальные решения. «Задачей проекта „Код молодежи“ было не просто создать предметы быта или одежду, а новый визуальный язык поколения. И именно молодые креативные предприниматели становятся его главными авторами — теми, кто превращает смелые идеи в реальные коллекции и продукты, формируя наше общее культурное достояние», — рассказал руководитель направления Росмолодежь.Предпринимай Дмитрий Литвин. Цель конкурса — создать условия для самореализации молодежи и помочь достичь целей национальных проектов «Молодежь и дети» и «Кадры». В состав экспертов конкурса вошли стратег Студии Артемия Лебедева Олег Питецкий, директор компании ART LOGIC Айдар Шафигуллин, автор проекта «ARТПатруль» и PR-директор галереи Omelchenko Gallery Юрий Омельченко, бренд-директор Константин Лобанов, представители партнеров проекта.

Как это было Прием заявок стартовал 4 марта, их поступило более тысячи. Принять участие в конкурсе могли дизайнеры, предприниматели, маркетологи и другие представители креативных индустрий в возрасте от 18 до 35 лет. Порядка ста финалистов работали над своими проектами в Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму, где 30 апреля защищали 10 дизайн-концепций. После этого вместе с ведущими специалистами по дизайну и маркетингу — как очно, так и в онлайн-формате — они дорабатывали свои проекты с учетом полученных отзывов. Лучшие коллекции избрали народным голосованием в социальной сети «ВКонтакте». В опросе приняли участие более 10 тысяч человек. Победителями признали два проекта: «Конь-огонь» и «Импульс поколения».

«Конь-огонь» В основу первой из них лег фольклорный красный конь, переосмысленный через призму современного молодежного мировоззрения. Стилистика намеренно избегает шаблонов, подчеркивая, что современная молодежь ценит свободу самовыражения. «Это про подлинную российскую молодежь без прикрас: энергичную, с горящими глазами. Вдохновлялись прежде всего русской культурой — народным фольклором и искусством», — рассказал участник команды Федор Кузнецов. Главная идея проекта заключается в том, что для нового поколения важна не внешняя форма, а внутренняя энергия и действие. В конце августа с командой связались представители бренда Арт-молодость, и теперь концепцию воплощают в жизнь. Говоря о ценности конкурса, Кузнецов отметил, что это отличная возможность пополнить портфолио и найти полезные контакты в индустрии.

«Импульс поколения» Вторая концепция воплотила живую энергию поколения. В ее основе — сочетание традиционных ценностей и современного языка, выраженное через динамичный символ. По замыслу создателей, концепция воплощает живую энергию поколения. «Идея „Импульса поколения“ — это символ преемственности: старшие передают опыт и ценности, а молодые берут лучшее и добавляют свои идеи, чтобы вести за собой следующих. Такой импульс двигает страну вперед и вдохновляет миллионы ребят жить и создавать в России», — рассказала участница команды Анастасия Клиновая. Следующей целью она назвала развить концепцию и сделать ее максимально узнаваемой. Участие в конкурсе Клиновая считает бесценным опытом, позволившим и ей, и другим молодым дизайнерам показать свежий взгляд и почувствовать себя частью масштабного дела.

Также «СберБизнес» особо отметил концепцию «Проявляя себя». Она основана на трех ключевых принципах современной молодежи: свободе выбора, индивидуальности и созидании. «Это визуальный манифест, где каждый элемент дизайна подчеркивает ценность личности — смелые цветовые сочетания символизируют многообразие путей развития, а динамичные формы передают энергию преобразования реальности», — говорится в описании проекта. Концепция подчеркивает, что молодежь — это не отражение чужих ожиданий, а явление. Ей посвятят лимитированную серию банковских карт.

Что будет дальше «Если вы думали, что на этом „Код молодежи“ завершился, то… Нет! Проект ждет продолжение: идеи участников превратятся в реальные решения», — заявили в пресс-службе проекта. В состав коллекций, ставших символом молодежной идентичности, войдет не только одежда, но и аксессуары. Участники представили разные предметы в собственном фирменном дизайне. Изделия в выбранных стилях станут доступны широкой аудитории.

Контекст Креативные индустрии становятся важной частью экономики России, и именно молодежь — главная сила, которая двигает изменения вперед. Этот тренд на самореализацию через творчество и предпринимательство поддержан на самом высоком уровне: на Петербургском международном экономическом форуме Президент России Владимир Путин поручил разработать долгосрочную стратегию развития креативной экономики. В этом году вступил в силу федеральный закон, который задал основу для продвижения креативных индустрий. Креативные кластеры появятся в 70 регионах страны. Архитектура, дизайн, музыка, кино, IT — эти и другие отрасли получат мощный импульс для роста. Начать свой путь в креативном бизнесе поможет направление Росмолодежь.Предпринимай, предлагающее комплекс мер поддержки для молодых новаторов.

