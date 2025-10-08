Сегодня 18:15 По его Лавочкину сохла половина СССР: как жил и сгорел в 27 Никита Михайловский 0 0 0 Фото: Киностудия Горького Общество

Никиту Михайловского считали самым многообещающим актером 1980-х, ему прочили блестящее будущее, но актер сгорел от рака, прожив всего 27 лет. Невероятно талантливый и любимый миллионами зрителей по роли Ромы Лавочкина артист скончался от лейкемии в Лондоне, оставив двух наследников. Причем о существовании одного из них он так и не узнал.

«Великий питерский сирота» Будущий актер родился в Москве в семье Алевтины и Александра Михайловских. Мать называла себя Алисой и работала манекенщицей, а отец снимал документальные фильмы. Когда мальчику было два года, пара решила расстаться. Новым супругом Алисы стал ленинградский режиссер Виктор Сергеев. Ему удалось быстро найти подход к ребенку своей избранницы, и он легко заменил Никите отца. В семье всегда царила атмосфера заботы и тепла.

С самого детства у Михайловского начала проявляться склонность к актерской игре, и родители не мешали этому. Уже к 16 годам Никита снялся в пяти фильмах, но действительно широкая известность пришла к нему после картины «Вам и не снилось…» Ильи Фреза.

Интересно Картина «Вам и не снилось…» вышла на экраны в 1980 году. Ее посмотрели 26 миллионов зрителей в СССР, в 1981-м лента получила награду как лучший фильм, а Михайловский с исполнительницей роли Кати — Татьяной Аксютой — стали кумирами целого поколения. Картина «Вам и не снилось…» вышла на экраны в 1980 году. Ее посмотрели 26 миллионов зрителей в СССР, в 1981-м лента получила награду как лучший фильм, а Михайловский с исполнительницей роли Кати — Татьяной Аксютой — стали кумирами целого поколения.

И, к большому сожалению, ни Алиса, ни Виктор не смогли разделить с ним радость от этого триумфа. Сергеев умер незадолго до премьеры фильма, а вскоре скончалась и мать артиста — с детства она страдала от порока сердца, требовалась операция, но женщина отказалась от лечения.

Фото: Киностудия Горького

Несмотря на последовательные тяжелые удары судьбы, Никита смог найти в себе силы жить дальше. Большую поддержку оказала тогда работа и поддержка друзей. Последние окружали его буквально днем и ночью. Квартира семьи Михайловских не пустовала ни дня, превратившись в своеобразный центр богемной жизни. Приятели даже прозвали Никиту «великим питерским сиротой».

По воспоминаниям режиссера Бориса Юхананова, у актера всегда было полно народу. Друзья ютились и в гостиной, и в спальне, и даже в ванной. Засыпать в таких неожиданных местах особенно любили рок-музыканты, устраивавшие после пробуждения внезапные репетиции. «На кухне царили девушки, пытавшиеся накормить разношерстную компанию чем придется: еда была такой же спонтанной, как и сама эта богемная жизнь», — рассказывали посетители этой «коммуны».

Фото: Киностудия Горького

Причем с появлением у Михайловского жены Анастасии Сорочан и дочери Софьи в доме мало что изменилось: дверь его квартиры всегда была открыта для друзей. Первый брак, первая дочь и измены Успех фильма «Вам и не снилось…» был оглушительным, у Никиты появилось огромное количество восторженных поклонниц, что в итоге и разрушило семейную жизнь с Анастасией. Их брак сгинул через три года из-за его многочисленных измен.

После шестидневного романа с одной из таких фанаток — Алиной Алонсо — родился внебрачный сын актера. Мальчику дали имя Сергей. Их разница в возрасте с законной дочкой Михайловского составляет всего полтора года.

Фото: Киностудия Горького

Второй брак, лейкемия и внезапная смерть Второй женой Михайловского стала художник-декоратор Екатерина. Супруга смогла пробудить в нем серьезный интерес к живописи. К концу 80-х он начал заниматься искусством на достаточно высоком уровне — выставлял свои работы, а в 90-м пара провела совместную выставку в Лондоне. Все деньги, которые удалось выручить на ней, семья передала фонду помощи русским детям с онкологическими заболеваниями, а через несколько месяцев актер узнал, что болен лейкемией.

После госпитализации врачи не хотели давать Никите никаких прогнозов. О своих чувствах он писал тогда другу Евгению Калачеву, не скрывая, что находится в плохом состоянии: даже ходить не было никаких сил.

Фото: Киностудия Горького

«Совсем не могу ходить, сердце колотится так, что готово выпрыгнуть из груди. Один раз попытался встать — думал, конец… Санитарка Тамара прибежала, сделала уколы, но никто ничего не объясняет — молчат как партизаны», — делился Михайловский. Курс лечения в Британии был дорогим, собирать средства помогали, как говорится, всем миром. Вскоре у актера наступила ремиссия, специалисты даже начали готовить его к пересадке костного мозга, но все резко изменилось: 8 апреля 1991-го Никита успел отметить день рождения, а уже через 13 дней скончался. Ему было 27 лет. Похоронили актера под Петербургом на Комаровском кладбище.

Фото: РИА «Новости»

Тайный сын Сергей Алина Алонсо так и не сообщила Никите ни о своей беременности, ни о рождении сына Сергея. Хотя незадолго до смерти актер случайно увидел ребенка. «В Рождественский сочельник мы с друзьями пошли в храм, а Никита остался дома, пообещав скоро присоединиться, — говорила она. — Вернувшись, я заметила у подъезда чужую машину. На лестнице мы столкнулись с бежавшим Михайловским. Он лишь мельком поцеловал меня в щеку, прошептав: „Я уезжаю“». О том, кто был его отцом, Сергей узнал, когда ему исполнилось 16 лет. Подросток воспринял правду спокойно, и хотя у него была возможность взять громкую фамилию, предпочел оставить свою — Туляков. Получилось у него и наладить отношения со сводной сестрой Софьей и дедом — Александром Михайловским. По стопам знаменитого отца молодой человека не пошел, а выбрал свой собственный путь — получил архитектурное образование и работает в сфере дизайна.