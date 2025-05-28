В 2025 году на российском рынке игрушек появился новый фаворит — плюшевый монстр Лабубу (Labubu). Как показало исследование ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», Лабубу стремительно набирает популярность, обгоняя даже «гуся-обнимуся», при этом в мае средний чек на игрушку снизился в 1,5 раза по сравнению с апрелем.

По данным аналитиков ЮMoney, с 1 по 18 мая 2025 года число покупок детских плюшевых игрушек выросло на 5% относительно аналогичного периода 2024 года, а оборот стал на 1% больше. Средний чек не изменился и составил 4 138 рублей. Средняя цена женских аксессуаров, в том числе украшений и брелоков, выросла на 46% год к году и достигла 11 497 рублей. По сравнению с апрелем 2025 года средний чек не изменился.

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в 2025 году в России вырос интерес к плюшевым игрушкам и коллекционным фигуркам, которые можно использовать не только для детских игр, но и в качестве аксессуаров, например для обвеса сумок. Так, с 1 по 20 мая 2025 года общее число продаж плюшевых игрушек выросло на 7% относительно прошлого года, а цена снизилась на 3% и составила 2 177 рублей. Спрос на коллекционные игрушки и фигурки увеличился на 17% год к году, средний чек стал на 4% больше и составил 6 877 рублей. Заметнее всего вырос спрос на плюшевых монстров — на 54% по сравнению с прошлым годом. Средний чек увеличился на 10% и достиг 439 рублей.

«Плюшевые брелоки, в том числе Лабубу, стали популярным аксессуаром для гардероба: ими дополняют образ, их вешают на сумки. Для покупателя это способ выразить свою индивидуальность, а для рынка — признак высокой вовлеченности аудитории, которая подхватила тренд на коллекционирование», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Лабубу стали дешевле

Как отмечают аналитики «Чек Индекса», в первой половине 2024 года плюшевые брелоки с Лабубу не продавались в России. В 2025-м они массово появились на рынке и быстро завоевали популярность за счет медийных трендов в соцсетях. Так, с 1 по 20 мая покупок стало в 13 раз больше, чем было в период с 1 по 20 апреля. При этом средний чек снизился на 30% и составил 6 575 рублей (в апреле было 9 305 рублей). Популярнее всего в России плюшевые монстры бежевого, розового и синего цвета.

«Интерес к персонажам „ужастиков“ Хаги-ваги и Киси-миси упал: россияне переключились на более дружелюбных монстров, что отразилось на продажах. В мае средний чек на редкие экземпляры игрушек достигал 50 тысяч рублей, что говорит о высоком спросе и дефиците оригинальной продукции. Плюшевые монстры быстро стали популярны благодаря соцсетям и трендам кей-поп-культуры, но эксперты не уверены, что это надолго: быстрое снижение среднего чека на игрушку-брелок говорит о росте числа подделок и распространении более дешёвого ассортимента», — отмечают аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».