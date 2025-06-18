Сегодня 15:37 Пляжи в Москве и Подмосковье. Где разрешено купаться летом 2025 года Список разрешенных пляжей утвердили в Москве и Подмосковье на лето 2025 года 0 0 0 Фото: Пляж «Серебряный бор-3» / Медиасток.рф Общество

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Если не получается отправиться к морю, а погода располагает к купанию, то можно посетить городские пляжи в Москве и Московской области. 360.ru собрал места, на которых разрешено загорать, а также предупредил о запретах.

Где можно купаться в Москве: семь разрешенных пляжей в 2025 году В столице существуют 14 зон отдыха с пляжами и водоемами для купания. В 2025 году две из них находятся на реконструкции. Согласно отчету московского Роспотребнадзора, после исследований на чистоту воды из 12 доступных к отдыху с купанием разрешили только семь. Черное озеро В Зеленограде, ближе к выезду из города, располагается Черное озеро. Это естественный водоем с подпиткой из подземных источников, поэтому вода там чистая и ничем не пахнет. Пляж небольшой — всего 70 метров, однако для отдыха есть бесплатные шезлонги, раздевалки, зонтики. Также дежурят спасатели. Если отдыхать там целый день, то лучше взять перекусить с собой: кафе там практически нет, а до ближайшего магазина придется идти пешком. Добраться до Зеленограда можно на электричке, а до зоны отдыха вызвать такси или поехать на автобусе. Ближайшая остановка — «Ведогонь-театр», но от нее придется пойти пешком по Московскому проспекту.

Фото: Черное озеро / Медиасток.рф

Белое озеро На востоке Москвы есть два пляжа на берегу Белого озера. Один находится на пересечении Муромской и Заозерной улиц, другой — на тропе Косинского Трехозерья. На второй локации — песчаный берег. У водоема есть детские и спортивные площадки, туалет, кабинки для переодевания, работают спасатели. Вход бесплатный. Добираться следует от станции метро «Косино» или «Лермонтовский проспект» на автобусе № 79, 602, 613, 747 — остановка «Поликлиника». От нее придется пойти пешком. Тропарево Зона отдыха «Тропарево» на юго-западе Москвы — отличное место для того, чтобы расслабиться летом. Помимо Большого Тропаревского пруда, где расположены обустроенный пляж, раздевалки и душевые кабины, можно погулять и покататься на велосипедах среди елей, берез и декоративных кустарников. За безопасностью отдыхающих у водоема следят спасатели, купание бесплатное. В парке есть кафе, тир, катание на лошадях и другие виды досуга. Добираются сюда от станции метро «Теплый Стан» на автобусе № 388 — остановка «Парк Тропарево».

Фото: Пляж «Тропарево» / Медиасток.рф

Школьное озеро В Зеленограде есть еще один пляж — возле Школьного озера. Технически это пруд, но местные жители называют его озером. В прошлом году зону отдыха обустроили: теперь там есть лежаки, навесы, туалеты, кабинки для переодевания, прогулочные с качелями. На берегу дежурят спасатели. Вход свободный. Дотуда добираются на электричке от станции «Крюково» — от нее идут пешком порядка 20 минут. Мещерские пруды Пляж располагается на западе столицы, в районе Солнцево. Рядом с водой есть небольшой парк, где можно прогуляться. Зона отдыха оборудована деревянным настилом, велодорожками, подсветкой, навесами, кафе, а возле водоема — раздевалками, душевыми, шезлонгами и зонтами. На берегу работают спасатели и медпункт. Вход бесплатный. Москвичи доезжают до места от станции метро «Озерная» на автобусе № 883 — до остановки «Мещерский пруд».

Фото: Мещерский пруд / Медиасток.рф

«Серебряный бор — 2» «Серебряный бор» — это природная территория возле Москвы-реки на северо-западе столицы. В прошлом году «Серебряный бор — 2» благоустроили, а в этом — открыли для посещения. Теперь в нем есть все для отдыха возле воды: шезлонги, навесы, раздевалки, туалеты, площадка для пляжного волейбола. В зоне отдыха разместили кафе, базы прокатов лодок и велосипедов, станцию спасателей, спортивную и детскую площадки. Вход свободный. Доехать до места можно на автобусах от станций метро «Народное Ополчение», «Полежаевская» и «Октябрьское Поле», либо дойти оттуда пешком. «Серебряный бор — 3» Еще один пляж «Серебряного бора» — «Серебряный бор — 3». Его тоже обновили. Теперь на локации есть шезлонги, навесы, кафе, базы прокатов, спасатели, туалеты, раздевалки и все необходимое для отдыха. Вход бесплатный. Также там появился платный бассейн. Для посещения необходим билет, стоимость — от одной до пяти тысяч рублей, цена зависит от времени суток и дня недели. Бассейн работает ежедневно с 9:00 до 21:00, посещение бронируют заранее. Добираются дотуда, как и до зоны «Серебряный бор — 2».

Фото: Пляж «Серебряный бор-3» / Медиасток.рф

Где разрешено купаться в Подмосковье: 21 пляж летом 2025 года Всего в регионе более 150 пляжей и мест для купания, но подмосковный Роспотребнадзор официально разрешил отдыхать только в 21 локации: зона отдыха «Челохово» на реке Десне, Егорьевск;

зона отдыха «Любляна» на реке Люблевке, Егорьевск;

княжеский пруд «Жукова гора», Егорьевск;

озеро Святое, Шатура;

озеро Юбилейное, Шатура;

пляж «Митинский пруд», Шатура;

озеро Белое возле санатория ФССП «Зеленая долина»;

пляж парка культуры и отдыха «Солнечный берег», Талдом;

место массового купания и зона отдыха у реки Осетр вдоль Правобережной улицы, Зарайск;

водоем «Западный», Электросталь;

пляж Якушево деревни Макарово, Черноголовка;

зона отдыха с пляжем «Тихая гавань», санаторий «Русь» в деревне Палашкино, Руза;

озеро Исаакиевское, Орехово-Зуево;

карьер «Амазонка», Орехово-Зуево;

водоем «Мечта», Орехово-Зуево;

карьер «Нажицы», Орехово-Зуево;

обводненный карьер «Золотые пески», Орехово-Зуево;

водоем «Горский», Орехово-Зуево;

обводненный карьер «Байкал», Павлово-Посадский городской округ;

обводненный карьер «Евсеевский», Павлово-Посадский городской округ;

пансионат «Пестово», Мытищи.

Фото: Медиасток.рф

Где в Москве и области купаться запрещено Согласно отчету столичного Роспотребнадзора, в Москве купаться нельзя в следующих локациях: «Левобережье»;

«Динамо»;

Головинские пруды;

Пионерский пруд;

Большой садовый пруд. Чистота воды на них не достигла нужных значений. В Московской области отдых на воде исключен во всех местах, которые подмосковный Роспотребнадзор не внес в список разрешенных. Кроме того, делать это небезопасно на необорудованных местах, нелегальных пляжах.