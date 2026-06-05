Пленарные заседания ПМЭФ: как менялись темы, участники и длительность выступлений Путина

Петербургский международный экономический форум 2026 года в самом разгаре, и все взгляды прикованы к главному событию — пленарному заседанию с участием президента Владимира Путина. Вспомним главные моменты прошлых пленарок, кто выступит на сессии вместе с главой России, кто будет модерировать сессию и какова ее тема — в материале 360.ru.

В 2021 году на заседании обсудили преодоление последствий пандемии. В сессии поучаствовали по видеосвязи лидеры других стран.

В 2025 году заседание посвятили переходу к многополярной модели мировой экономики, технологическому суверенитету и развитию новых рынков в условиях глобальных вызовов;

Кто модерировал пленарное заседание на ПМЭФ в прошлые годы

Как правило, модерировать пленарные заседания приглашают журналистов: российских и иностранцев.

Например, в 2022 году модератором была руководитель канала RT Маргарита Симоньян, в 2019-м — телеведущая канала RT Софико Шеварднадзе, в 2017-м — американская журналистка Мегин Келли, в 2021-м и 2025-м — ливанский журналист Надим Котейш. В 2020-м и 2024-м сделали исключение и позвали на пленарку политолога и экономиста Сергея Караганова.

Длительность пленарных заседаний ПМЭФ в прошлые годы

Самая длинное пленарное заседание в рамках Петербургского международного экономического форума случилось в 2025 года, когда обсуждение продлилось ровно четыре часа. Самым коротким заседание было в 2017 году, когда сессия заняла всего 1,5 часа.

Самым коротким выступление главы государства было в 2022 году, а также в 2017 и 2018 годах, когда основная часть речи заняла не более 20 минут. Самая длинная речь была в 2021 году, когда Путин говорил один час и 19 минут, в 2022-м — один час 14 минут. В 2013, 2015, 2016 и 2019 годах президент укладывался в 30 минут.