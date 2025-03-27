Платформа «Росконгресс Урбан Хаб» откроет свою площадку на ПМЭФ-2025

Посвященная развитию деловой кооперации и сотрудничеству органов власти, научного, экспертного и профессионального сообщества городов международная коммуникационная платформа «Росконгресс Урбан Хаб» откроет свою дискуссионную площадку на Петербургском экономическом форуме — 2025. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что городская среда стала одной из главных тем мероприятий, которые организует фонд.

«В рамках дискуссий платформы „Росконгресс Урбан Хаб“ обсуждается поддержка городского развития с учетом специфики территорий — это позволяет обеспечить точечные меры, учитывающие особенности и потребности каждого региона страны», — подчеркнул он.

В этом году сессии, посвященные развитию городской среды, пройдут в рамках Международного арктического форума, Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума и других мероприятий.

На площадке ПМЭФ-2025 «Росконгресс Урбан Хаб» совместно со стратегическим партнером ДОМ. РФ организует дискуссию среди экспертов в сфере строительства и городской среды. Стенд платформы в стиле русского модерна откроют в павильоне F «Экспофорума».

Ключевой темой обсуждений в рамках платформы станет «Наследие городов». В ходе дискуссий эксперты обсудят трансформацию современной урбанистики в интересах будущих поколений.

Отраслевые специалисты, представители бизнеса и государственные деятели затронут такие темы, как законодательство для комплексного развития территорий, проектное финансирование с учетом баланса интересов всех сторон, развитие инфраструктуры для устойчивого городского развития, окупаемость зеленой повестки в строительстве, цифровизация и применение искусственного интеллекта.

«Когда мы говорим о сохранении наследия, то имеем в виду не только материальную составляющую, не только памятники архитектуры и исторический облик городов. Тема гораздо шире: будет ли нашим потомкам удобно жить в городах, созданных нами, будут ли они обеспечены инфраструктурой и транспортом, будут ли города достаточно современными и способными адаптироваться к дальнейшему совершенствованию технологий», — подчеркнул

генеральный директор группы компаний «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

На открывшемся в Мурманске Международном арктическом форуме участникам представят мастер-планы по развитию 16 опорных населенных пунктов, обеспечивающих работу Северного морского пути.

Дискуссии о градостроительстве с учетом региональной специфики продолжатся на Восточном экономическом форуме. Итоги обсуждений станут основой для дальнейшей повестки мероприятий платформы «Росконгресс Урбан Хаб».