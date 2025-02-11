«Пятёрочка» накормила готовой едой более 45 миллионов россиян

По данным аналитиков «Пятёрочки», готовую еду в магазинах сети покупает почти каждый четвертый россиянин. Общее количество покупок готовой еды в 2024 г. выросло за год в 2,5 раза.

Чаще всего готовые блюда приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Калининграда и Дальнего Востока. В основном, покупатели выбирали любимые и знакомые с детства блюда. Так, среди салатов чаще брали «Оливье» (8 млн покупок), на первое — «Борщ с курицей» (6 млн), а на завтрак предпочитали «Кашу рисовую на молоке» (4 млн).

Первыми среди самых продаваемых блюд стали салаты. Рост продаж начался в сентябре, после возвращения покупателей из отпусков и летних каникул. Максимальный пик продаж произошел в декабре, когда «Оливье», «Сельдь под шубой» и «Крабовый» заняли свое место на праздничных столах россиян.

Следующие по популярности — блюда для перекуса. Этому способствовало введение в линейку новых вкусов — треугольных сэндвичей, онигири, сэндвич-роллов. Покупатели высоко оценили удобный формат и активно используют его для школы, работы или долгих поездок.

«Тренд готовой еды бурно набирает обороты. Наши покупатели хотят быстро и вкусно поесть, но далеко не у всех есть возможность потратить 1,5-2 часа времени на ресторан или готовку, — отмечает директор департамента категории „Готовая еда“ торговой сети „Пятёрочка“ Антон Воеводин. — Мы совершенствуем наш ассортимент с учетом покупательских предпочтений и влияния рынка, уделяя максимум внимания качеству и безопасности продукции, — все это помогает нам активно растить категорию, формировать по-настоящему востребованные предложения и видеть позитивные результаты работы. По данным внешних исследований, „Пятёрочка“ в 2024 году заняла первое место по покупке готовой еды на рынке ритейла, а наше комбо-экономбо продемонстрировало рекордный уровень продаж — 51 миллион проданных наборов. Готовая еда — стратегически важное направление, которое мы продолжим активно развивать, одним из фокусов станет расширение площадок по производству готовых блюд в различных регионах страны».