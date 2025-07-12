Сегодня 15:24 Пилотный проект бесплатной регистрации дач в Подмосковье: суть и правила Юрист Кульпина назвала пилотную регистрацию домов в СНТ в МО важной инициативой 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Министерство имущественных отношений Московской области запустило пилотный проект по регистрации недвижимости в СНТ. Финансирование осуществляется за счет бюджета. В чем суть проекта и его преимущества — в материале 360.ru.

Суть и преимущества проекта Пилотный проект запустили в 10 округах Подмосковья. Первым участником стал Богородский округ, СНТ — «Алешинские сады». Некоторые жители уже подали документы для постановки своих объектов на кадастровый учет и регистрацию прав собственности на территории товарищества. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что большинство жителей понимают важность оформления прав на объекты, так как незарегистрированную недвижимость нельзя продать, подарить или сдать в аренду в установленном законом порядке.

Фото: Медиасток.рф

Застраховать тоже можно лишь зарегистрированную недвижимость. В случае повреждения или уничтожения имущества в результате ЧП, если объект не зарегистрирован, компенсации не положены. В пилотном проекте также участвуют городские округа Балашиха, Домодедово, Красногорск, Ленинский, Мытищи, Наро-Фоминский, Пушкинский, Солнечногорск и муниципальный округ Дмитровский. Проект по бесплатной регистрации дачной недвижимости — важная инициатива, которая поможет решить множество проблем, связанных с неоформленными постройками и неопределенными границами участков, рассказала 360.ru юрист по недвижимости Елена Кульпина.

Фото: Медиасток.рф

Преимущества проекта: 1. Легализация самостроев — многие дома и хозпостройки в садоводческих товариществах возведены без разрешений. Проект дает собственникам возможность узаконить их в упрощенном порядке. 2. Уточнение границ земельных участков — проведенные в рамках проекта кадастровые работы помогут избежать споров между соседями из-за межевания. 3. Снижение риска судебных разбирательств — когда все постройки и участки оформлены, конфликтов из-за незаконных захватов или самовольных строений между соседями станет меньше. 4. Возможность свободно распоряжаться имуществом — после регистрации собственники смогут законно продавать, дарить, завещать или использовать в качестве залога оформленную недвижимость. 5. Возможность перевода в ИЖС — не исключено, что в будущем у собственников дачной недвижимости появится возможность перевести такое имущество в ИЖС.

Фото: РИА «Новости»

Какие документы понадобятся Для регистрации объекта необходимо предоставить: заявление;

паспорт;

документы, подтверждающие право собственности на землю. «Технические планы подготовлены за счет государства, что значительно снижает финансовую нагрузку на владельцев», — отметила Кульпина. По ее словам, если проект удастся реализовать эффективно, это наведет порядок не только в сфере дачной недвижимости. «Но и увеличит собираемость налогов, снизит нагрузку на суды и повысит прозрачность рынка загородной собственности», — подчеркнула юрист.

Фото: РИА «Новости»

Зачем нужен проект Зачастую люди не регистрируют дачные дома, опасаясь налогообложения, рассказал 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин. «Как только ты получил право собственности на недвижимость, у тебя сразу возникает налог, который зависит от кадастровой стоимости. Учитывая, что кадастровую стоимость все время повышают, это дополнительные расходы», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт напомнил, что в Подмосковье ввели закон о штрафах за отказ от регистрации недвижимость в Росреестре. Но жители все равно не оформляют объекты. «Не регистрируют, потому что штраф меньше, чем налоги, которые ты потом заплатишь и потеряешь деньги. <… > Если говорить о постановке на учет, то для проведения кадастровых работ надо нанять кадастрового инженера, то есть для того, чтобы тебя облагали налогами, ты должен еще потратить деньги, чтобы тебе дали возможность войти в эту систему кадастрового учета», — объяснил Крохин. За регистрацию недвижимости также нужно заплатить госпошлину, стоимость которой с начала 2025 года увеличилась в три-четыре раза. Если затраты компенсируют из бюджета — это будет плюсом. «Если область предлагает некий механизм снижения этих издержек — это действительно „пряник“», — заключил специалист.